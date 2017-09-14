Додано: Чет 20 чер, 2024 11:05

ЛАД написав: Вы меня троллите или просто поговорить? Вы меня троллите или просто поговорить?

ЛАД написав: Такого не бывает. Разве что он рассчитывает на прибыль в будущем. Такого не бывает. Разве что он рассчитывает на прибыль в будущем.

ЛАД написав: Если маршрут рентабельный, то придёт другой перевозчик. Если никто не приходит, значит маршрут нерентабельный, то ничего не поделаешь, никто в убыток ездить не будет Если маршрут рентабельный, то придёт другой перевозчик. Если никто не приходит, значит маршрут нерентабельный, то ничего не поделаешь, никто в убыток ездить не будет

я вам хочу показать что вы не такой умный, каким здесь себя позиционируете. Путаетесь в элементарных вещах. Норму прибыли отпределяете как хватает его хозяину денег на жизнь или нет. Допустим Ахметову хватает, думаете его бизнесы работают в ноль?так бывает или не бывает? любой новый бизнес со старта работает в ноль или в минус, чтобы когда-то получить прибыль. Я вам уже объяснял почему, потому что до его открытия покупатели где то покупали эти товары/услуги и необходимо время на их привлечение.Купили вы маршрут и что что с 1го дня он рентабельный? один перевозчик поездит месяц и бросит, а другой несколько лет будет работать в ноль, в надежде что когда нибудь появится плюс.Это же и детроиду, который считает если какой-то бизнес закроется, тут же откроется аналогичный. Не получив за 2 года прибыли, перевозчик закроется и тут же прибегут другие. В жирные ниши да (они давно заняты "правильными" людьми) а в ниши где вместо прибыли можно получить убыток - не факт.