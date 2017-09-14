ЛАД написав:Инфляция обычно мало влияет на прибыльность - цена аренды тоже растёт. Но даже если нет, то это уменьшение прибыли, а не убыток. Сегодняшняя ситуация - война - это форс-мажор.
прикольный форс мажор избирательный (только для аренды), эпицентр и заправки удвоили цены, э.энергия подорожала в 3 раза, аренда стоит на месте, но минуса (убытка) вы не видите...
а такой кейс много лет работаете вы условным слесарем за 8тыс, за это время всем в вашей организации подняли зарплаты в 2-3 раза а вам нет. Как вы оцените эту ситуацию? неужели не будете считать недополученные деньги работой в минус?
Вы предлагаете фантастические варианты. Такое может быть только если слесарь конченый алкоголик и пусть скажет спасибо, что вообще не выгнали. Но если говорить сильно абстрактно, то это не работа в минус. Возможно, этот слесарь мог бы заработать больше, но это не убыток, а недополученная прибыль.
ЛАД написав:Возможно, этот слесарь мог бы заработать больше, но это не убыток, а недополученная прибыль.
немного продвинулись. Теперь берём пиццерию которая работает в ноль (или небольшой минус), но это тоже не убыток, а недополученная прибыль. Верно?
ЛАД написав:Вы предлагаете фантастические варианты. Такое может быть только если слесарь конченый алкоголик и пусть скажет спасибо, что вообще не выгнали.
я работал вместе с таким слесарем. Ему было за 60 и работодатель пользовался этой ситуацией, что другую работу он себе уже не найдёт. Этот слесарь неоднократно мне и другим жаловался что его з/п ниже зарплаты любого сотрудника и ниже рыночной. Кстати не алкоголик.
vitaliiangel написав:......немного продвинулись. Теперь берём пиццерию которая работает в ноль (или небольшой минус), но это не тоже убыток а недополученная прибыль. Верно?
Верно. Но пиццерия должна иметь не 0, а хоть какую-то прибыль, чтобы хватало на жизнь хозяину. Иначе смысла нет, жить ему на что-то надо. Или у него есть какие-то другие доходы, а пиццерию он держит из любви к искусству. В таком случае может работать даже в минус.
я работал вместе с таким слесарем. Ему было за 60 и работодатель пользовался этой ситуацией, что другую работу он себе уже не найдёт. Этот слесарь неоднократно мне и другим жаловался что его з/п ниже зарплаты любого сотрудника и ниже рыночной. Кстати не алкоголик.
Тоже реальная ситуация. Так бывает не только со слесарями. но и с инженерами. И что? Он всё равно имеет доход, которого не имел бы, если бы ушёл. Это не убыток. Не пойму, мы говорим об элементарных вещах, кот. не вызывают никаких вопросов. Вы меня троллите или просто поговорить?
Востаннє редагувалось ЛАД в Чет 20 чер, 2024 10:45, всього редагувалось 1 раз.
ЛАД написав:Верно. Но пиццерия должна иметь не 0, а хоть какую-то прибыль, чтобы хватало на жизнь хозяину. Иначе смысла нет жить ему на что-то надо.
нет, бизнес считает прибыли не из норматива "жить на что-то надо". Допустим собственник и без пиццерии богатый человек и жить ему есть на что. Как тогда считать?
ЛАД написав:Не пойму, мы говорим об элементарных вещах, кот. не вызывают никаких вопросов. Вы меня троллите или просто поговорить?
для вас не существует норматива прибыли. Открыли вы бизнес, вложили миллион, за год получили 100грн, бизнес прибыльный?
я вам мягко намекнул где смотреть норматив - учётная ставка НБУ. Если бизнес генерирует меньше он убыточный. Назовите эти убытки "недополученной прибылью", если вам удобно. Старый жигуль можно назвать "немерседес", это ничего не меняет.
ЛАД написав:Или он держит магазин исключительно в целях благотворительности? Простите, в такие сказки не верю. Если у него не будет прибыли, он закроется.
Так же есть ряд ситуаций когда бизнес работает в минус, в надежде когда то выйти в плюс. Потому что остановить работу или продать/закрыть такой бизнес сгенерирует ещё больший минус.. Слесарь из кейса выше вынужден "недополучать прибыль" потому что увольнение обернется ему гораздо большим убытком.
Востаннє редагувалось vitaliiangel в Чет 20 чер, 2024 11:01, всього редагувалось 1 раз.
ЛАД написав:Вы меня троллите или просто поговорить?
я вам хочу показать что вы не такой умный, каким здесь себя позиционируете. Путаетесь в элементарных вещах. Норму прибыли отпределяете как хватает его хозяину денег на жизнь или нет. Допустим Ахметову хватает, думаете его бизнесы работают в ноль?
ЛАД написав:Такого не бывает. Разве что он рассчитывает на прибыль в будущем.
так бывает или не бывает? любой новый бизнес со старта работает в ноль или в минус, чтобы когда-то получить прибыль. Я вам уже объяснял почему, потому что до его открытия покупатели где то покупали эти товары/услуги и необходимо время на их привлечение.
ЛАД написав:Если маршрут рентабельный, то придёт другой перевозчик. Если никто не приходит, значит маршрут нерентабельный, то ничего не поделаешь, никто в убыток ездить не будет
Купили вы маршрут и что что с 1го дня он рентабельный? один перевозчик поездит месяц и бросит, а другой несколько лет будет работать в ноль, в надежде что когда нибудь появится плюс.
Это же и детроиду, который считает если какой-то бизнес закроется, тут же откроется аналогичный. Не получив за 2 года прибыли, перевозчик закроется и тут же прибегут другие. В жирные ниши да (они давно заняты "правильными" людьми) а в ниши где вместо прибыли можно получить убыток - не факт.
Востаннє редагувалось vitaliiangel в Чет 20 чер, 2024 11:33, всього редагувалось 2 разів.
ЛАД написав:Для меня учётка это сферический конь в вакууме. Никогда на неё не ориентировался.
ок учётная ставка сферический конь, а инфляция? если всё дорожает, а аренда приносит довоенный доход в гривне это прибыль или убыток? хочу понять вашу логику.
Я, вроде, объяснил, что я считаю прибылью:
Как по мне - аренда прибыльна в том случае, если она перекрывает коммуналку + необходимые ремонты.
Это текущая прибыль. Можно/нужно учитывать тенденции рынка жилья - рост/падение цен на квартиры. Инфляция обычно мало влияет на прибыльность - цена аренды тоже растёт. Но даже если нет, то это уменьшение прибыли, а не убыток. Сегодняшняя ситуация - война - это форс-мажор.
За період 2014-2016 падіння національної валюти це що , якщо прибуток вважаєте частиною втрати.
Bobua написав:Інакше мені трошки незрозуміло, що дає підстави вірити у міць укр.фронту, і безсилля москвинів...
Як що? Запевнення. Влади. Військового командування. Самих військових у купі куп їх самих різних інтерв'ю. І до реакції Флер з Стм, коли піднімаються питання в запасі стійкості війська, країни. Всі впевнені по саме...
Тому як тут не вірити-то?! Тому питання виникає до отих заявників, які про загрози рфії Європі говорять. Звідки в них підстави? Про отаку спроможність рфії.
Запевнення -- це, звісно ж, добре.
А факти -- на карті. У швидкостях відступу після втрати Овдіївки.
А якою ціною призупинили -- страшно і подумати... 😒
Успіх написав:
Bobua написав:Панове, а вас хіба не насторожило, як посипався фронт після Овдіївки? Купа сіл аж до Очеретиного, а там і до траси вже близенько, укр.влада ще й асфальт свіженький поклала десь у Костянтинівках, ще й покористуватись добре не встигли, якжежтак... 😒 https://deepstatemap.live/en#10/48.3112/37.6476
Який висновок з цього робили? Цікаво...
Може я щось пропустив, і все докорінно змінилось на краще? Може нарешті по всьому фронту копають укріплення на мінус три поверхи, може вже у кожному такому комплекс відеокамер 4k кожна, може вся робота укр.війська -- попивати кавусю там внизу, роздивлятись екрани, і активовувати в потрібну мить Стугни і всіляку дріброту меншого калібру? Може ухилянтам вже соромно, що вони не хочуть підмінити за 190тис солдатів, яким вже важкувато, бо увага притупилась...
Інакше мені трошки незрозуміло, що дає підстави вірити у міць укр.фронту, і безсилля москвинів... Вовчанськ? Але ж то місто -- вже наявні бетони. І бачу там лінію сіл вздовж кордону. А це підвали. А отже і можливість вижити і триматись
Ухилянтів хіба насторожить, якщо фронт посипеться до Дніпра! І то вони будуть бігти не в сторону ЗСУ/вступати до лав ЗСУ, а будуть бігти в сторону Тиси!
Я думаю, що батогом ухилянтів не заженеш, а на пряник(190К/міс) вони не спокушаються/не клюють
З цього можна зробити висновок, що заморозка, або певна домовленість З ГАРАНТІЯМИ від НАТО/ЄС влаштує майже всіх.
Пуйло висунув свої дурнуваті умови... Ми можемо висунути свої умови... А там вже торгуватись "що, кому і як"... особливо, коли нам дадуть 100шт ф-16 і ще 10 Петріотів
Будуть?
Покинуть всю нерухомість, і навіть рухомість, і, звісно ж вклади у банках, мінфінах? 😳 Дивно, бо я тут питав, чи готові все покинути -- чомусь відмовчувались...
А хто їх чекатиме з розкритими обіймами по той бік “Тиси”? А тим більше по цей на кордоні..?? 🤔
ЛАД написав:Инфляция обычно мало влияет на прибыльность - цена аренды тоже растёт. Но даже если нет, то это уменьшение прибыли, а не убыток. Сегодняшняя ситуация - война - это форс-мажор.
прикольный форс мажор избирательный (только для аренды), эпицентр и заправки удвоили цены, э.энергия подорожала в 3 раза, аренда стоит на месте, но минуса (убытка) вы не видите...
а такой кейс много лет работаете вы условным слесарем за 8тыс, за это время всем в вашей организации подняли зарплаты в 2-3 раза а вам нет. Как вы оцените эту ситуацию? неужели не будете считать недополученные деньги работой в минус?
Как по мне - аренда прибыльна в том случае, если она перекрывает коммуналку + необходимые ремонты.
приходите вы к начальству с претензией, всем подняли оклады, а вам нет. А оно вам отвечает на комуналку, необходимые ремонты и еду хватает? в чём проблема - вы в прибыли, идите работайте.
Директорам справно платять бонуси,як приклад аеропорт Бориспіль.