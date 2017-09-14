Bobua написав:Інакше мені трошки незрозуміло, що дає підстави вірити у міць укр.фронту, і безсилля москвинів...
Як що? Запевнення. Влади. Військового командування. Самих військових у купі куп їх самих різних інтерв'ю. І до реакції Флер з Стм, коли піднімаються питання в запасі стійкості війська, країни. Всі впевнені по саме...
Тому як тут не вірити-то?! Тому питання виникає до отих заявників, які про загрози рфії Європі говорять. Звідки в них підстави? Про отаку спроможність рфії.
Запевнення -- це, звісно ж, добре.
А факти -- на карті. У швидкостях відступу після втрати Овдіївки.
А якою ціною призупинили -- страшно і подумати... 😒
Успіх написав:
Bobua написав:Панове, а вас хіба не насторожило, як посипався фронт після Овдіївки? Купа сіл аж до Очеретиного, а там і до траси вже близенько, укр.влада ще й асфальт свіженький поклала десь у Костянтинівках, ще й покористуватись добре не встигли, якжежтак... 😒 https://deepstatemap.live/en#10/48.3112/37.6476
Який висновок з цього робили? Цікаво...
Може я щось пропустив, і все докорінно змінилось на краще? Може нарешті по всьому фронту копають укріплення на мінус три поверхи, може вже у кожному такому комплекс відеокамер 4k кожна, може вся робота укр.війська -- попивати кавусю там внизу, роздивлятись екрани, і активовувати в потрібну мить Стугни і всіляку дріброту меншого калібру? Може ухилянтам вже соромно, що вони не хочуть підмінити за 190тис солдатів, яким вже важкувато, бо увага притупилась...
Інакше мені трошки незрозуміло, що дає підстави вірити у міць укр.фронту, і безсилля москвинів... Вовчанськ? Але ж то місто -- вже наявні бетони. І бачу там лінію сіл вздовж кордону. А це підвали. А отже і можливість вижити і триматись
Ухилянтів хіба насторожить, якщо фронт посипеться до Дніпра! І то вони будуть бігти не в сторону ЗСУ/вступати до лав ЗСУ, а будуть бігти в сторону Тиси!
Я думаю, що батогом ухилянтів не заженеш, а на пряник(190К/міс) вони не спокушаються/не клюють
З цього можна зробити висновок, що заморозка, або певна домовленість З ГАРАНТІЯМИ від НАТО/ЄС влаштує майже всіх.
Пуйло висунув свої дурнуваті умови... Ми можемо висунути свої умови... А там вже торгуватись "що, кому і як"... особливо, коли нам дадуть 100шт ф-16 і ще 10 Петріотів
Будуть?
Покинуть всю нерухомість, і навіть рухомість, і, звісно ж вклади у банках, мінфінах? 😳 Дивно, бо я тут питав, чи готові все покинути -- чомусь відмовчувались...
А хто їх чекатиме з розкритими обіймами по той бік “Тиси”? А тим більше по цей на кордоні..?? 🤔
Амаргедон, перезавантаження Матриці бойовими бурятами з кадирівцями, і врешті-решт Апокаліпсис. Істіну глаголю вам.