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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 8718871987208721
Повідомлення Додано: Чет 20 чер, 2024 12:30

Все таки проголосовали вийськову полицию. Мало ментов, когда воевать некому?
hxbbgaf
 
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Повідомлення Додано: Чет 20 чер, 2024 12:30

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  sens написав:Директорам справно платять бонуси,як приклад аеропорт Бориспіль.


А працівникам?
Investor_K
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Повідомлення Додано: Чет 20 чер, 2024 12:31

на каналі у Фоззі
відомі одесити, що роблять для світових медіа фото на "нулі":

✓ Вовчанськ, Харків, Бахмут, Кринки
✓ Чому інстаграми не всіх банять за фото трупів чи надпис "русні ##зда"

Востаннє редагувалось flysoulfly в Чет 20 чер, 2024 13:02, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 20 чер, 2024 12:52

  Investor_K написав:
  sens написав:Директорам справно платять бонуси,як приклад аеропорт Бориспіль.


А працівникам?

Судитися
sens
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Повідомлення Додано: Чет 20 чер, 2024 13:02

  Investor_K написав:
  sens написав:Директорам справно платять бонуси,як приклад аеропорт Бориспіль.


А працівникам?

Да ладно Борисполь...
Директор Донецкого аэропорта (который не существует уже 10 лет) до сих пор получает зарплату https://parlament.ua/ru/news/aerodromov ... 1%82%D1%8B.
TUR
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Повідомлення Додано: Чет 20 чер, 2024 13:13

  Bobua написав:
  detroytred написав:
  Bobua написав:Інакше мені трошки незрозуміло, що дає підстави вірити у міць укр.фронту, і безсилля москвинів...

Як що?
Запевнення. Влади. Військового командування. Самих військових у купі куп їх самих різних інтерв'ю.
І до реакції Флер з Стм, коли піднімаються питання в запасі стійкості війська, країни.
Всі впевнені по саме...

Тому як тут не вірити-то?!
Тому питання виникає до отих заявників, які про загрози рфії Європі говорять. Звідки в них підстави? Про отаку спроможність рфії.


Запевнення -- це, звісно ж, добре.

А факти -- на карті. У швидкостях відступу після втрати Овдіївки.

А якою ціною призупинили -- страшно і подумати... 😒


  Успіх написав:
  Bobua написав:Панове, а вас хіба не насторожило, як посипався фронт після Овдіївки?
Купа сіл аж до Очеретиного, а там і до траси вже близенько, укр.влада ще й асфальт свіженький поклала десь у Костянтинівках, ще й покористуватись добре не встигли, якжежтак... 😒
https://deepstatemap.live/en#10/48.3112/37.6476

Який висновок з цього робили? Цікаво...

Може я щось пропустив, і все докорінно змінилось на краще?
Може нарешті по всьому фронту копають укріплення на мінус три поверхи, може вже у кожному такому комплекс відеокамер 4k кожна, може вся робота укр.війська -- попивати кавусю там внизу, роздивлятись екрани, і активовувати в потрібну мить Стугни і всіляку дріброту меншого калібру?
Може ухилянтам вже соромно, що вони не хочуть підмінити за 190тис солдатів, яким вже важкувато, бо увага притупилась...

Інакше мені трошки незрозуміло, що дає підстави вірити у міць укр.фронту, і безсилля москвинів...
Вовчанськ?
Але ж то місто -- вже наявні бетони.
І бачу там лінію сіл вздовж кордону.
А це підвали. А отже і можливість вижити і триматись


Ухилянтів хіба насторожить, якщо фронт посипеться до Дніпра!
І то вони будуть бігти не в сторону ЗСУ/вступати до лав ЗСУ, а будуть бігти в сторону Тиси!

Я думаю, що батогом ухилянтів не заженеш, а на пряник(190К/міс) вони не спокушаються/не клюють :mrgreen:

З цього можна зробити висновок, що заморозка, або певна домовленість З ГАРАНТІЯМИ від НАТО/ЄС влаштує майже всіх.

Пуйло висунув свої дурнуваті умови...
Ми можемо висунути свої умови...
А там вже торгуватись "що, кому і як"... особливо, коли нам дадуть 100шт ф-16 і ще 10 Петріотів :lol: :lol: :lol:


Будуть?

Покинуть всю нерухомість, і навіть рухомість, і, звісно ж вклади у банках, мінфінах? 😳
Дивно, бо я тут питав, чи готові все покинути -- чомусь відмовчувались...

А хто їх чекатиме з розкритими обіймами по той бік “Тиси”? А тим більше по цей на кордоні..?? 🤔

Амаргедон, перезавантаження Матриці бойовими бурятами з кадирівцями, і врешті-решт Апокаліпсис. Істіну глаголю вам.
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Повідомлення Додано: Чет 20 чер, 2024 13:14

  hxbbgaf написав:Все таки проголосовали вийськову полицию. Мало ментов, когда воевать некому?

це євроцінності
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Повідомлення Додано: Чет 20 чер, 2024 13:18

Из общения людьми из ЗСУ
Взяли отдельный полк армии рф.
Ком полка 34 года
Комбат 30 лет
Средний возраст бойцов 27 лет

Наши насильно бусифицированые ЛОХмобики со сколизоами 4 степени и 50+ конечно их за Урал быстро загонят.
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Повідомлення Додано: Чет 20 чер, 2024 13:21

  hxbbgaf написав:Все таки проголосовали вийськову полицию. Мало ментов, когда воевать некому?

Менты воевать отказались. Заставить некому.
Но как инструмент загнать на войну гречкосеев менты хороши.
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