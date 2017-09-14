Успіх написав:

Bobua написав: Панове, а вас хіба не насторожило, як посипався фронт після Овдіївки?

Купа сіл аж до Очеретиного, а там і до траси вже близенько, укр.влада ще й асфальт свіженький поклала десь у Костянтинівках, ще й покористуватись добре не встигли, якжежтак... 😒

https://deepstatemap.live/en#10/48.3112/37.6476



Який висновок з цього робили? Цікаво...



Може я щось пропустив, і все докорінно змінилось на краще?

Може нарешті по всьому фронту копають укріплення на мінус три поверхи, може вже у кожному такому комплекс відеокамер 4k кожна, може вся робота укр.війська -- попивати кавусю там внизу, роздивлятись екрани, і активовувати в потрібну мить Стугни і всіляку дріброту меншого калібру?

Може ухилянтам вже соромно, що вони не хочуть підмінити за 190тис солдатів, яким вже важкувато, бо увага притупилась...



Інакше мені трошки незрозуміло, що дає підстави вірити у міць укр.фронту, і безсилля москвинів...

Вовчанськ?

Але ж то місто -- вже наявні бетони.

І бачу там лінію сіл вздовж кордону.

А це підвали. А отже і можливість вижити і триматись після Овдіївки?Купа сіл аж до Очеретиного, а там і до траси вже близенько, укр.влада ще й асфальт свіженький поклала десь у Костянтинівках, ще й покористуватись добре не встигли, якжежтак... 😒Який висновок з цього робили? Цікаво...Може я щось пропустив, і все докорінно змінилось на краще?Може нарешті по всьому фронту копають укріплення на мінус три поверхи, може вже у кожному такому комплекс відеокамер 4k кожна, може вся робота укр.війська -- попивати кавусю там внизу, роздивлятись екрани, і активовувати в потрібну мить Стугни і всіляку дріброту меншого калібру?Може ухилянтам вже соромно, що вони не хочуть підмінити за 190тис солдатів, яким вже важкувато, бо увага притупилась...Інакше мені трошки незрозуміло, що дає підстави вірити у міць укр.фронту, і безсилля москвинів...Вовчанськ?Але ж то місто -- вже наявні бетони.І бачу там лінію сіл вздовж кордону.А це підвали. А отже і можливість вижити і триматись

вони будуть бігти не в сторону ЗСУ/вступати до лав ЗСУ, а будуть бігти в сторону Тиси!

Ухилянтів хіба насторожить, якщо фронт посипеться до Дніпра!І тоЯ думаю, що батогом ухилянтів не заженеш, а на пряник(190К/міс) вони не спокушаються/не клюютьЗ цього можна зробити висновок, що заморозка, або певна домовленість З ГАРАНТІЯМИ від НАТО/ЄС влаштує майже всіх.Пуйло висунув свої дурнуваті умови...Ми можемо висунути свої умови...А там вже торгуватись "що, кому і як"... особливо, коли нам дадуть 100шт ф-16 і ще 10 Петріотів