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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 8719872087218722>
Повідомлення Додано: Чет 20 чер, 2024 12:31

на каналі у Фоззі
відомі одесити, що роблять для світових медіа фото на "нулі":

✓ Вовчанськ, Харків, Бахмут, Кринки
✓ Чому інстаграми не всіх банять за фото трупів чи надпис "русні ##зда"

Востаннє редагувалось flysoulfly в Чет 20 чер, 2024 13:02, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 20 чер, 2024 13:02

  Investor_K написав:
  sens написав:Директорам справно платять бонуси,як приклад аеропорт Бориспіль.


А працівникам?

Да ладно Борисполь...
Директор Донецкого аэропорта (который не существует уже 10 лет) до сих пор получает зарплату https://parlament.ua/ru/news/aerodromov ... 1%82%D1%8B.
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Повідомлення Додано: Чет 20 чер, 2024 13:13

  Bobua написав:
  detroytred написав:
  Bobua написав:Інакше мені трошки незрозуміло, що дає підстави вірити у міць укр.фронту, і безсилля москвинів...

Як що?
Запевнення. Влади. Військового командування. Самих військових у купі куп їх самих різних інтерв'ю.
І до реакції Флер з Стм, коли піднімаються питання в запасі стійкості війська, країни.
Всі впевнені по саме...

Тому як тут не вірити-то?!
Тому питання виникає до отих заявників, які про загрози рфії Європі говорять. Звідки в них підстави? Про отаку спроможність рфії.


Запевнення -- це, звісно ж, добре.

А факти -- на карті. У швидкостях відступу після втрати Овдіївки.

А якою ціною призупинили -- страшно і подумати... 😒


  Успіх написав:
  Bobua написав:Панове, а вас хіба не насторожило, як посипався фронт після Овдіївки?
Купа сіл аж до Очеретиного, а там і до траси вже близенько, укр.влада ще й асфальт свіженький поклала десь у Костянтинівках, ще й покористуватись добре не встигли, якжежтак... 😒
https://deepstatemap.live/en#10/48.3112/37.6476

Який висновок з цього робили? Цікаво...

Може я щось пропустив, і все докорінно змінилось на краще?
Може нарешті по всьому фронту копають укріплення на мінус три поверхи, може вже у кожному такому комплекс відеокамер 4k кожна, може вся робота укр.війська -- попивати кавусю там внизу, роздивлятись екрани, і активовувати в потрібну мить Стугни і всіляку дріброту меншого калібру?
Може ухилянтам вже соромно, що вони не хочуть підмінити за 190тис солдатів, яким вже важкувато, бо увага притупилась...

Інакше мені трошки незрозуміло, що дає підстави вірити у міць укр.фронту, і безсилля москвинів...
Вовчанськ?
Але ж то місто -- вже наявні бетони.
І бачу там лінію сіл вздовж кордону.
А це підвали. А отже і можливість вижити і триматись


Ухилянтів хіба насторожить, якщо фронт посипеться до Дніпра!
І то вони будуть бігти не в сторону ЗСУ/вступати до лав ЗСУ, а будуть бігти в сторону Тиси!

Я думаю, що батогом ухилянтів не заженеш, а на пряник(190К/міс) вони не спокушаються/не клюють :mrgreen:

З цього можна зробити висновок, що заморозка, або певна домовленість З ГАРАНТІЯМИ від НАТО/ЄС влаштує майже всіх.

Пуйло висунув свої дурнуваті умови...
Ми можемо висунути свої умови...
А там вже торгуватись "що, кому і як"... особливо, коли нам дадуть 100шт ф-16 і ще 10 Петріотів :lol: :lol: :lol:


Будуть?

Покинуть всю нерухомість, і навіть рухомість, і, звісно ж вклади у банках, мінфінах? 😳
Дивно, бо я тут питав, чи готові все покинути -- чомусь відмовчувались...

А хто їх чекатиме з розкритими обіймами по той бік “Тиси”? А тим більше по цей на кордоні..?? 🤔

Амаргедон, перезавантаження Матриці бойовими бурятами з кадирівцями, і врешті-решт Апокаліпсис. Істіну глаголю вам.
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Повідомлення Додано: Чет 20 чер, 2024 13:14

  hxbbgaf написав:Все таки проголосовали вийськову полицию. Мало ментов, когда воевать некому?

це євроцінності
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Повідомлення Додано: Чет 20 чер, 2024 13:43

  UA написав:Менты воевать отказались. Заставить некому.

Що за жаргон?
Штірліц ще ніколи не був так близько до провалу?(с).
Родич поскаржився на погану поліцію, бо його друга поліцейського визвали в кабінет до керівника, він нічого не підозрюючи прийшов в гарному настрої, намагався шуткувати, нічого не пояснюючи просто кажуть підпіши тут, на маленькому клаптику паперу, той почав вчитуватись, а там написано: прошу перевести мене до бригади Лють...
Добавили, що якщо ти добровільно не підпишеш, то ми тебе звільняємо і ти зобов'язаний стати на військовий облік, тоді підеш як всі, просто може все по часу займе на пару тижнів довше, але є великий мінус в другому "загальному" варіанті, можеш попасти по теріториальному принципу навіть до тих, кого ти ловив і саджав все життя, тому вибора у тебе по суті немає(((
Зторгувався, що заяву до Люті написав, але пішов ще у відпустку, ось це реальність, а не "казки підслухані в потязі" і тупа пропаганда...
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Повідомлення Додано: Чет 20 чер, 2024 13:52

Зображення
на тему де зараз чоловіки , дані на 01.02.2024
1 лютого 2024 в Україні було 11,141 млн чоловіків віком 25 - 60 років. З них заброньовано 735 тис.,
І того якщо відняти тих хто на окупованих тереторіях, або за кордоном , в ЗСУ 17% (1 225 400 ) .Мобілізувати можливо 3 620 100 ( це без заброньованих ) не дуже велике число .
Востаннє редагувалось Serhiyy в Чет 20 чер, 2024 14:13, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 20 чер, 2024 13:54

  vitaliiangel написав:
  ЛАД написав:Вы меня троллите или просто поговорить?
я вам хочу показать что вы не такой умный, каким здесь себя позиционируете. Путаетесь в элементарных вещах. Норму прибыли отпределяете как хватает его хозяину денег на жизнь или нет. Допустим Ахметову хватает, думаете его бизнесы работают в ноль?
  ЛАД написав:Такого не бывает. Разве что он рассчитывает на прибыль в будущем.
так бывает или не бывает? любой новый бизнес со старта работает в ноль или в минус, чтобы когда-то получить прибыль. Я вам уже объяснял почему, потому что до его открытия покупатели где то покупали эти товары/услуги и необходимо время на их привлечение.
  ЛАД написав:Если маршрут рентабельный, то придёт другой перевозчик. Если никто не приходит, значит маршрут нерентабельный, то ничего не поделаешь, никто в убыток ездить не будет
Купили вы маршрут и что что с 1го дня он рентабельный? один перевозчик поездит месяц и бросит, а другой несколько лет будет работать в ноль, в надежде что когда нибудь появится плюс.

Это же и детроиду, который считает если какой-то бизнес закроется, тут же откроется аналогичный. Не получив за 2 года прибыли, перевозчик закроется и тут же прибегут другие. В жирные ниши да (они давно заняты "правильными" людьми) а в ниши где вместо прибыли можно получить убыток - не факт.

"Путаетесь в элементарных вещах" именно вы. Задаёте детские вопросы и даёте такие же детские ответы. В этом посте вы Капитан Очевидность. Такое, по-моему, дети понимают если не в детсаду, то в школе точно.
И да, я не самый умный. Даже здесь. Starikan явно умнее. Он вам когда-то дал исчерпывающую характеристику и перестал с вами общаться.
Я себя никак не "позиционирую". Просто пишу своё мнение и возражаю против того, с чем не согласен. И никому не пытаюсь доказать, что он не такой умный. Если вы при этом ощущаете себя как-то не так (не буду уточнять), то это ваши глубоко личные проблемы и комплексы. Теперь понятно, почему вы отозвались на мои слова Флаю.
Если вы приходите на форум, чтобы кому-то что-то доказать о его личных качествах, то вам не на форум, а в песочницу пасочки лепить.
Сходите лучше в ТЦК, может, повзрослеете.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Чет 20 чер, 2024 13:57

  sens написав:........
За період 2014-2016 падіння національної валюти це що , якщо прибуток вважаєте частиною втрати.

Уточните, пожалуйста, вопрос.
Для кого? В какой ситуации? ...
Падение нац. валюты само по себе это не прибыль и не убыток.
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Повідомлення Додано: Чет 20 чер, 2024 14:01

  sens написав:За період 2014-2016 падіння національної валюти це що , якщо прибуток вважаєте частиною втрати
если вам денег хватает значит ваш бизнес работает с прибылью. Пофиг что вымываются оборотные средтва, обесцениваются активы. Главное чтобы вам хватало.
Востаннє редагувалось vitaliiangel в Чет 20 чер, 2024 14:46, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 20 чер, 2024 14:04

  vitaliiangel написав:
Это же и детроиду, который считает если какой-то бизнес закроется, тут же откроется аналогичный. Не получив за 2 года прибыли, перевозчик закроется и тут же прибегут другие. В жирные ниши да (они давно заняты "правильными" людьми) а в ниши где вместо прибыли можно получить убыток - не факт.

Да-да))
Передайте віталіоіду, що Детройт так не вважає. І не висловлював думки про те, що обов'язково "тут же откроется аналогичный"; а також цілком розуміє про отой "не факт".

Ну серйозно, це треш вважати, що опоненти не знають або не розуміють такого.
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