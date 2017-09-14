Южная Корея пересмотрит возможность предоставления летальных вооружений Украине. По данным агентства, Сеул озабочен сближением Москвы и Пхеньяна, считает, что подписанное соглашение формирует военный альянс, передает Рёнхап. Ранее Южная Корея не поставляла оружие Киеву.
Все логічно і послідовно)) Поліція *супроводжує* до війська, а там вже контролють процес військові полісмени.
В принципі норм. Військова поліція повинна розвантажити командирів підрозділів від заняття не своїми функціями. Питання тільки ще поки попереду -- як далеко зайдуть, що цивільна, що військова поліція. Як будуть діяти -- суто по закону, чи результат аби як.
Ну і чи дійде до останнього рубежу підсилення примусу - отих загонів. І колективної відповідальності.
Serhiyy написав:[url=https://hostingkartinok.com/show-image.php?id=3b03df14583178f05f4f1915fb8b5f02][img]https://s1.hostingkartinok.com/uploads/images/2024/06/3b03df14583178f05f4f1915fb8b5f02.jpg... на тему де зараз чоловіки , дані на 01.02.2024 1 лютого 2024 в Україні було 11,141 млн чоловіків віком 25 - 60 років. З них заброньовано 735 тис., І того якщо відняти тих хто на окупованих тереторіях, або за кордоном , в ЗСУ 17% (1 225 400 ) .Мобілізувати можливо 3 620 100 ( це без заброньованих ) не дуже велике число .
Спорить не буду, но мне кажется, что 2 цифры сильно завышены - 26% на оккупированных территориях и 11% за границей.
Serhiyy и остальные адекватные форумчане чтобы большая картинка была доступна полностью используйте тег iframe < iframe width="510" height="510" src="адрес_картинки" frameborder="0" allowfullscreen>< /iframe >
Востаннє редагувалось vitaliiangel в Чет 20 чер, 2024 15:15, всього редагувалось 1 раз.
Serhiyy написав: на тему де зараз чоловіки , дані на 01.02.2024 1 лютого 2024 в Україні було 11,141 млн чоловіків віком 25 - 60 років. З них заброньовано 735 тис., І того якщо відняти тих хто на окупованих тереторіях, або за кордоном , в ЗСУ 17% (1 225 400 ) .Мобілізувати можливо 3 620 100 ( це без заброньованих ) не дуже велике число .
залишилося саме тих що працюють на економічному фронті мобілізувати, цікаво, на якій новій тисячі мобіків економіка потужно ляже
Востаннє редагувалось flyman в Чет 20 чер, 2024 15:09, всього редагувалось 1 раз.
fler написав:Южная Корея пересмотрит возможность предоставления летальных вооружений Украине. По данным агентства, Сеул озабочен сближением Москвы и Пхеньяна, считает, что подписанное соглашение формирует военный альянс, передает Рёнхап. Ранее Южная Корея не поставляла оружие Киеву.
поступово все більше втягується сторін - все ближче до 3ї СВ