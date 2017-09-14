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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 8719872087218722
Повідомлення Додано: Чет 20 чер, 2024 14:15

Чекали, поки півень клюне?

Южная Корея пересмотрит возможность предоставления летальных вооружений Украине.
По данным агентства, Сеул озабочен сближением Москвы и Пхеньяна, считает, что подписанное соглашение формирует военный альянс, передает Рёнхап.
Ранее Южная Корея не поставляла оружие Киеву.
fler
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Повідомлення Додано: Чет 20 чер, 2024 14:19

Все логічно і послідовно))
Поліція *супроводжує* до війська, а там вже контролють процес військові полісмени.

В принципі норм.
Військова поліція повинна розвантажити командирів підрозділів від заняття не своїми функціями.
Питання тільки ще поки попереду -- як далеко зайдуть, що цивільна, що військова поліція. Як будуть діяти -- суто по закону, чи результат аби як.

Ну і чи дійде до останнього рубежу підсилення примусу - отих загонів.
І колективної відповідальності.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Чет 20 чер, 2024 14:33

  Serhiyy написав:[url=https://hostingkartinok.com/show-image.php?id=3b03df14583178f05f4f1915fb8b5f02][img]https://s1.hostingkartinok.com/uploads/images/2024/06/3b03df14583178f05f4f1915fb8b5f02.jpg...
на тему де зараз чоловіки , дані на 01.02.2024
1 лютого 2024 в Україні було 11,141 млн чоловіків віком 25 - 60 років. З них заброньовано 735 тис.,
І того якщо відняти тих хто на окупованих тереторіях, або за кордоном , в ЗСУ 17% (1 225 400 ) .Мобілізувати можливо 3 620 100 ( це без заброньованих ) не дуже велике число .

Спорить не буду, но мне кажется, что 2 цифры сильно завышены - 26% на оккупированных территориях и 11% за границей.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Чет 20 чер, 2024 14:47

  detroytred написав:Да-да))
Передайте віталіоіду, що Детройт так не вважає. І не висловлював думки про те, що обов'язково "тут же откроется аналогичный"; а також цілком розуміє про отой "не факт".
принял)
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Чет 20 чер, 2024 14:49

Serhiyy и остальные адекватные форумчане :D
чтобы большая картинка была доступна полностью используйте тег iframe
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Востаннє редагувалось vitaliiangel в Чет 20 чер, 2024 15:15, всього редагувалось 1 раз.
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Чет 20 чер, 2024 14:55

Іпсо, нє?

☝️ США призупиняє всі поставки по контрактам ЗКР «Patriot» у країни Європи і перенаправляє їх в Україну - Financial Times.
fler
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Повідомлення Додано: Чет 20 чер, 2024 15:02

  Serhiyy написав:Зображення
на тему де зараз чоловіки , дані на 01.02.2024
1 лютого 2024 в Україні було 11,141 млн чоловіків віком 25 - 60 років. З них заброньовано 735 тис.,
І того якщо відняти тих хто на окупованих тереторіях, або за кордоном , в ЗСУ 17% (1 225 400 ) .Мобілізувати можливо 3 620 100 ( це без заброньованих ) не дуже велике число .

залишилося саме тих що працюють на економічному фронті мобілізувати, цікаво, на якій новій тисячі мобіків економіка потужно ляже
Востаннє редагувалось flyman в Чет 20 чер, 2024 15:09, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 20 чер, 2024 15:03

  fler написав:Южная Корея пересмотрит возможность предоставления летальных вооружений Украине.
По данным агентства, Сеул озабочен сближением Москвы и Пхеньяна, считает, что подписанное соглашение формирует военный альянс, передает Рёнхап.
Ранее Южная Корея не поставляла оружие Киеву.

поступово все більше втягується сторін - все ближче до 3ї СВ
flyman
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  #<1 ... 8719872087218722
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