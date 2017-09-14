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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 87208721872287238724 ... 8726>
Повідомлення Додано: Чет 20 чер, 2024 14:15

Чекали, поки півень клюне?

Южная Корея пересмотрит возможность предоставления летальных вооружений Украине.
По данным агентства, Сеул озабочен сближением Москвы и Пхеньяна, считает, что подписанное соглашение формирует военный альянс, передает Рёнхап.
Ранее Южная Корея не поставляла оружие Киеву.
fler
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Повідомлення Додано: Чет 20 чер, 2024 14:19

Все логічно і послідовно))
Поліція *супроводжує* до війська, а там вже контролють процес військові полісмени.

В принципі норм.
Військова поліція повинна розвантажити командирів підрозділів від заняття не своїми функціями.
Питання тільки ще поки попереду -- як далеко зайдуть, що цивільна, що військова поліція. Як будуть діяти -- суто по закону, чи результат аби як.

Ну і чи дійде до останнього рубежу підсилення примусу - отих загонів.
І колективної відповідальності.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Чет 20 чер, 2024 14:33

  Serhiyy написав:[url=https://hostingkartinok.com/show-image.php?id=3b03df14583178f05f4f1915fb8b5f02][img]https://s1.hostingkartinok.com/uploads/images/2024/06/3b03df14583178f05f4f1915fb8b5f02.jpg...
на тему де зараз чоловіки , дані на 01.02.2024
1 лютого 2024 в Україні було 11,141 млн чоловіків віком 25 - 60 років. З них заброньовано 735 тис.,
І того якщо відняти тих хто на окупованих тереторіях, або за кордоном , в ЗСУ 17% (1 225 400 ) .Мобілізувати можливо 3 620 100 ( це без заброньованих ) не дуже велике число .

Спорить не буду, но мне кажется, что 2 цифры сильно завышены - 26% на оккупированных территориях и 11% за границей.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Чет 20 чер, 2024 14:47

  detroytred написав:Да-да))
Передайте віталіоіду, що Детройт так не вважає. І не висловлював думки про те, що обов'язково "тут же откроется аналогичный"; а також цілком розуміє про отой "не факт".
принял)
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Чет 20 чер, 2024 14:49

Serhiyy и остальные адекватные форумчане :D
чтобы большая картинка была доступна полностью используйте тег iframe
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Востаннє редагувалось vitaliiangel в Чет 20 чер, 2024 15:15, всього редагувалось 1 раз.
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Чет 20 чер, 2024 14:55

Іпсо, нє?

☝️ США призупиняє всі поставки по контрактам ЗКР «Patriot» у країни Європи і перенаправляє їх в Україну - Financial Times.
fler
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Повідомлення Додано: Чет 20 чер, 2024 15:02

  Serhiyy написав:Зображення
на тему де зараз чоловіки , дані на 01.02.2024
1 лютого 2024 в Україні було 11,141 млн чоловіків віком 25 - 60 років. З них заброньовано 735 тис.,
І того якщо відняти тих хто на окупованих тереторіях, або за кордоном , в ЗСУ 17% (1 225 400 ) .Мобілізувати можливо 3 620 100 ( це без заброньованих ) не дуже велике число .

залишилося саме тих що працюють на економічному фронті мобілізувати, цікаво, на якій новій тисячі мобіків економіка потужно ляже

Востаннє редагувалось flyman в Чет 20 чер, 2024 15:29, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Чет 20 чер, 2024 15:03

  fler написав:Южная Корея пересмотрит возможность предоставления летальных вооружений Украине.
По данным агентства, Сеул озабочен сближением Москвы и Пхеньяна, считает, что подписанное соглашение формирует военный альянс, передает Рёнхап.
Ранее Южная Корея не поставляла оружие Киеву.

поступово все більше втягується сторін - все ближче до 3ї СВ
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 20 чер, 2024 15:24

  flyman написав:
  fler написав:Южная Корея пересмотрит возможность предоставления летальных вооружений Украине.
По данным агентства, Сеул озабочен сближением Москвы и Пхеньяна, считает, что подписанное соглашение формирует военный альянс, передает Рёнхап.
Ранее Южная Корея не поставляла оружие Киеву.

поступово все більше втягується сторін - все ближче до 3ї СВ

Я вже і це питання не раз ставив: чому рфія (яка тероризує українців; хоче щоб вони замерзли і т.д.) жодного разу не вдарила по очисних спорудах великих міст. Навіть в тому ж Харкові, з якого вона має намір, щоб містяни покидали місто?
Літо, спека, жити в містах стане неможливим...
До того ж промислові потужності, в тому числі і оборонні, саме у великих містах.

Тому що отримає відповідь по своїх містам... По очисних, а не НПЗ та аеродромах.
Тобто поки війна йде з обмеженнями.
Хто б що не казав, але з обмеженнями.

Тепер начебто втягується все більш країн. Але ключове --- як?
Якщо і далі з обмеженнями навіть бити по очисних, то так і буде -- з обмеженнями і прямої участі інших країн.
Крута 3-тя Світова -- країн купа куп, а реальна бійка тіко на території України і частково Мордору. З купою обмежень...
Нам купи зброї від наших партнерів, Мордору купи зброї від його партнерів.
Війна на виживання з обмеженнями --- да це повний треш якись-то.
Бо не бува такого.
Є або на виживання, або з обмеженнями.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Чет 20 чер, 2024 15:25

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  ЛАД написав:Вы правы, сегодня "неначасі".
Но если бы наши политиканы не раскручивали её на каждых выборах, точно было бы лучше.
И, может, действительно, не было бы войны.
Это, правда, сомневаюсь, но точно не было бы Донбасса 2014.

Та ладно. А може навпаки? Якби в 91 швиденько поставили в стойло мудаків, для яких "адна страна адін народ", то й були б зараз в ЄС і НАТО?
А то язик на відміну від мови "нє імеєт значенія". Тому мови малих народів імперії практично вимерли. Крім чеченців. Які скористались отриманою можливістю і знатно загеноцидили русню. Або створили такі умови, що русня пішла на..., тобто туди де їм місце.
Як наслідок, навіть програвши війну, чеченцям вдалося зберегти домінування своєї мови в своєму просторі.
sashaqbl
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