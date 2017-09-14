Serhiyy написав: на тему де зараз чоловіки , дані на 01.02.2024 1 лютого 2024 в Україні було 11,141 млн чоловіків віком 25 - 60 років. З них заброньовано 735 тис., І того якщо відняти тих хто на окупованих тереторіях, або за кордоном , в ЗСУ 17% (1 225 400 ) .Мобілізувати можливо 3 620 100 ( це без заброньованих ) не дуже велике число .
залишилося саме тих що працюють на економічному фронті мобілізувати, цікаво, на якій новій тисячі мобіків економіка потужно ляже
За такої війни, яка йде і буде продовжуватися, економіка ринкова потужно ляже апріорі. А на півроку раніше чи пізніше ніякої ролі не грає.
Україна постійно відстає від Мордору. Вони вже почали і все більше перебудовуються під тривалу війну. Ми ж сподіваємося пропітляти між крапельками; і рибку з'їсти, і ... Або наші щось знають про можливість незабаром РПВ; або незрозуміло на що розрахунок.
UA написав:Переваги 1 сорту в можливості маневру. Другий сорт: по затилку - в бус - ВЛК за 8 хвилин - по почкам - підписав згоду по ВЛК- бойова повістка - полігон.
У вас є статистика? Чи довідник "стеля"? З тих, з ким я спілкувався(бусифіковані цієї зими-ранньої весни), більшість відпускали під бойову повістку на кілька днів закрити справи. Мені, минулого року, враховуючи, що я сам прийшов по повістці - дали 3 тижні.
Колись мав змогу на зарє шляху трошки приторкнутися до життя 1 сорту у війську.... Підвели мене до агроменної схеми всіх посад, які є в роді військ, на всю величезну стіну; і посміхаючись, сказали -- обирай, що хоч. Вільні посади є всюди; на будь-який смак; будь де; притримуються для своїх. Отак ЛЮДИ і живуть. Вільно мандрують по посадах; вільно обирають, що до смаку.
А я гадав, що всі бігають за відношенням в частину, яке ще спробуй отримати, а потім ще спробуй реалізувати.
detroytred написав:Я вже і це питання не раз ставив: чому рфія (яка тероризує українців; хоче щоб вони замерзли і т.д.) жодного разу не вдарила по очисних спорудах великих міст. Тому що отримає відповідь по своїх містам... По очисних, а не НПЗ та аеродромах. Тобто поки війна йде з обмеженнями. Хто б що не казав, але з обмеженнями.
Хто вам сказав шо москалі не обстрілюють ОС? В новинах достатньо інфи є. Ніяких обмежень для москалів не існує.
detroytred написав:Колись мав змогу на зарє шляху трошки приторкнутися до життя 1 сорту у війську.... Підвели мене до агроменної схеми всіх посад, які є в роді військ, на всю величезну стіну; і посміхаючись, сказали -- обирай, що хоч.
На зарє це в радянському союзі? І шо ви вибрали, щось не те?
ЛАД написав:Вы правы, сегодня "неначасі". Но если бы наши политиканы не раскручивали её на каждых выборах, точно было бы лучше. И, может, действительно, не было бы войны. Это, правда, сомневаюсь, но точно не было бы Донбасса 2014.
Та ладно. А може навпаки? Якби в 91 швиденько поставили в стойло мудаків, для яких "адна страна адін народ", то й були б зараз в ЄС і НАТО? А то язик на відміну від мови "нє імеєт значенія". Тому мови малих народів імперії практично вимерли. Крім чеченців. Які скористались отриманою можливістю і знатно загеноцидили русню. Або створили такі умови, що русня пішла на..., тобто туди де їм місце. Як наслідок, навіть програвши війну, чеченцям вдалося зберегти домінування своєї мови в своєму просторі.
Прикол у тому, що ви праві обидва.
Треба було або за вашим варіантом; або за ЛАДа. Тобто або повна українізація ще з самого початку, або двомовність.
Нагадаю, ще на Євро2012 Донецьк (вважай Донбас) розмахував жовтосиніми кольорами ого-го як.
Румунія передумала: передає Україні Patriot Зважаючи на значне погіршення ситуації з безпекою в Україні внаслідок постійних і масованих атак росії на цивільне населення та цивільну інфраструктуру, особливо енергетичну, і регіональних наслідків цієї ситуації, зокрема для безпеки Румунії, у тісній координації з союзниками, члени Ради вирішили передати в дар Україні систему Patriot", — йдеться в заяві Ради оборони.
При цьому наголошується, що пожертвування буде зроблено за умови, що Румунія продовжить переговори з союзниками, особливо зі США, з метою отримання аналогічної або еквівалентної системи ППО.
Нагадаємо, 19 червня США ухвалили рішення передати Україні ракети для систем Patriot, які раніше замовила Швейцарія.
Раніше у звіті Міністерства оборони Румунії стверджувалося, що зараз не найкращий час для передачі системи Patriot Україні.
UA написав:Переваги 1 сорту в можливості маневру. Другий сорт: по затилку - в бус - ВЛК за 8 хвилин - по почкам - підписав згоду по ВЛК- бойова повістка - полігон.
У вас є статистика? Чи довідник "стеля"? З тих, з ким я спілкувався(бусифіковані цієї зими-ранньої весни), більшість відпускали під бойову повістку на кілька днів закрити справи. Мені, минулого року, враховуючи, що я сам прийшов по повістці - дали 3 тижні.
Минулого року не було жорсткого плану як зараз Минулого року про бусифікацію в Києві не було чутно Рішення завалити тил почали виконувати десь з квітня 2024
Serhiyy написав: на тему де зараз чоловіки , дані на 01.02.2024 1 лютого 2024 в Україні було 11,141 млн чоловіків віком 25 - 60 років. З них заброньовано 735 тис., І того якщо відняти тих хто на окупованих тереторіях, або за кордоном , в ЗСУ 17% (1 225 400 ) .Мобілізувати можливо 3 620 100 ( це без заброньованих ) не дуже велике число .
ще треба статистику єдиного іспиту,щоб було зрозуміло, що влада робить
detroytred написав:Колись мав змогу на зарє шляху трошки приторкнутися до життя 1 сорту у війську.... Підвели мене до агроменної схеми всіх посад, які є в роді військ, на всю величезну стіну; і посміхаючись, сказали -- обирай, що хоч.
На зарє це в радянському союзі? І шо ви вибрали, щось не те?
Та ні, вже в сувереній Україні. Такий лотерейний білет пересічному випадає раз в житті. Завдяки створенню держави Україна, випадково всі зірки склалися й до пересічного)) Статися таке в сталому совдепі апріорі не могло б.
Звісно дрібницю обрав. Якщо дивитися з нинішнього досвіду. Але тоді це для мене здавалося зіркою з небес. Тому і не жалкую. Образно -- узяв мільйон, хоча міг мільярд.