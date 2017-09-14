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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 87228723872487258726>
Повідомлення Додано: Чет 20 чер, 2024 16:03

  Water написав:
  detroytred написав:Я вже і це питання не раз ставив: чому рфія (яка тероризує українців; хоче щоб вони замерзли і т.д.) жодного разу не вдарила по очисних спорудах великих міст.
Тому що отримає відповідь по своїх містам... По очисних, а не НПЗ та аеродромах.
Тобто поки війна йде з обмеженнями.
Хто б що не казав, але з обмеженнями.

Хто вам сказав шо москалі не обстрілюють ОС? В новинах достатньо інфи є.
Ніяких обмежень для москалів не існує.

ОС воно не так клікбейтно
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 20 чер, 2024 16:03

  ЛАД написав:
  sens написав:........
За період 2014-2016 падіння національної валюти це що , якщо прибуток вважаєте частиною втрати.

Уточните, пожалуйста, вопрос.
Для кого? В какой ситуации? ...
Падение нац. валюты само по себе это не прибыль и не убыток.

Ок , 1. Для держави. 2. Для суспільства 3. Для держслужбовців
sens
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Повідомлення Додано: Чет 20 чер, 2024 16:07

  Water написав:
  detroytred написав:Я вже і це питання не раз ставив: чому рфія (яка тероризує українців; хоче щоб вони замерзли і т.д.) жодного разу не вдарила по очисних спорудах великих міст.
Тому що отримає відповідь по своїх містам... По очисних, а не НПЗ та аеродромах.
Тобто поки війна йде з обмеженнями.
Хто б що не казав, але з обмеженнями.

Хто вам сказав шо москалі не обстрілюють ОС? В новинах достатньо інфи є.
Ніяких обмежень для москалів не існує.

Ніхто не казав. Але розголосу ударів по очисних спорудах і відповідних наслідках я не чув.
Значить пропустив.
Буду вдячний за посилання.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Чет 20 чер, 2024 16:08

  detroytred написав:
  flyman написав:
  Serhiyy написав:Зображення
на тему де зараз чоловіки , дані на 01.02.2024
1 лютого 2024 в Україні було 11,141 млн чоловіків віком 25 - 60 років. З них заброньовано 735 тис.,
І того якщо відняти тих хто на окупованих тереторіях, або за кордоном , в ЗСУ 17% (1 225 400 ) .Мобілізувати можливо 3 620 100 ( це без заброньованих ) не дуже велике число .

залишилося саме тих що працюють на економічному фронті мобілізувати, цікаво, на якій новій тисячі мобіків економіка потужно ляже

За такої війни, яка йде і буде продовжуватися, економіка ринкова потужно ляже апріорі.
А на півроку раніше чи пізніше ніякої ролі не грає.

Україна постійно відстає від Мордору. Вони вже почали і все більше перебудовуються під тривалу війну. Ми ж сподіваємося пропітляти між крапельками; і рибку з'їсти, і ... Або наші щось знають про можливість незабаром РПВ; або незрозуміло на що розрахунок.
розрахунок такий - отримати від партнерів максимум , віддати мінімум (: все що рф записала в своїй конституції,це Крим,Хнр,знр,лнр,ДНР тощо )
sens
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Повідомлення Додано: Чет 20 чер, 2024 16:11

  detroytred написав:Нагадаю, ще на Євро2012 Донецьк (вважай Донбас) розмахував жовтосиніми кольорами ого-го як.

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Повідомлення Додано: Чет 20 чер, 2024 16:12


Рекомендую подивитися фільм про становлення Рамзана Кадирова.
Це те, що чекає нас у випадку поразки. ОЗГ при владі під контролем ФСБ. Знищення незгодних. Розграбування.
sashaqbl
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Повідомлення Додано: Чет 20 чер, 2024 16:13

  flyman написав:
  detroytred написав:
Звісно дрібницю обрав. Якщо дивитися з нинішнього досвіду.
Але тоді це для мене здавалося зіркою з небес. Тому і не жалкую.
Образно -- узяв мільйон, хоча міг мільярд.

Подробиць не буде)))

трахнув горнічну, хоча міг графиню (відчував тягар сортності - нє по Сєнькє шапка)

Саме так.
Окрім тягара. Тягара і близько не було. Тільки подив, що он воно як, в непересічних))

Це зараз інтернет, ЗМІ все і про всіх. А тоді канєшна здогадки були, але отак на власні руки помацати те, про що тіко у кіно, дійсно дивовижно.
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Повідомлення Додано: Чет 20 чер, 2024 16:16

  flyman написав:ОС воно не так клікбейтно

Зате відчутно.
Куди місто буде усю каналью дівати?
По ночах з балконів багатоповерхівок кульочки будуть летіти...
Від несвідомих громадян, яких в кожній будівлі достатньо.

Тут лише сміття дня три не вивезуть, так гори лежать. А то потоки г-на.
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Повідомлення Додано: Чет 20 чер, 2024 16:21

  Serhiyy написав:Зображення
на тему де зараз чоловіки , дані на 01.02.2024
1 лютого 2024 в Україні було 11,141 млн чоловіків віком 25 - 60 років. З них заброньовано 735 тис.,
І того якщо відняти тих хто на окупованих тереторіях, або за кордоном , в ЗСУ 17% (1 225 400 ) .Мобілізувати можливо 3 620 100 ( це без заброньованих ) не дуже велике число .

Ого, скільки мобрезерву подаровано ворогу.
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