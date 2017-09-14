detroytred написав:Я вже і це питання не раз ставив: чому рфія (яка тероризує українців; хоче щоб вони замерзли і т.д.) жодного разу не вдарила по очисних спорудах великих міст. Тому що отримає відповідь по своїх містам... По очисних, а не НПЗ та аеродромах. Тобто поки війна йде з обмеженнями. Хто б що не казав, але з обмеженнями.
Хто вам сказав шо москалі не обстрілюють ОС? В новинах достатньо інфи є. Ніяких обмежень для москалів не існує.
detroytred написав:Я вже і це питання не раз ставив: чому рфія (яка тероризує українців; хоче щоб вони замерзли і т.д.) жодного разу не вдарила по очисних спорудах великих міст. Тому що отримає відповідь по своїх містам... По очисних, а не НПЗ та аеродромах. Тобто поки війна йде з обмеженнями. Хто б що не казав, але з обмеженнями.
Хто вам сказав шо москалі не обстрілюють ОС? В новинах достатньо інфи є. Ніяких обмежень для москалів не існує.
Ніхто не казав. Але розголосу ударів по очисних спорудах і відповідних наслідках я не чув. Значить пропустив. Буду вдячний за посилання.
Serhiyy написав: на тему де зараз чоловіки , дані на 01.02.2024 1 лютого 2024 в Україні було 11,141 млн чоловіків віком 25 - 60 років. З них заброньовано 735 тис., І того якщо відняти тих хто на окупованих тереторіях, або за кордоном , в ЗСУ 17% (1 225 400 ) .Мобілізувати можливо 3 620 100 ( це без заброньованих ) не дуже велике число .
залишилося саме тих що працюють на економічному фронті мобілізувати, цікаво, на якій новій тисячі мобіків економіка потужно ляже
За такої війни, яка йде і буде продовжуватися, економіка ринкова потужно ляже апріорі. А на півроку раніше чи пізніше ніякої ролі не грає.
Україна постійно відстає від Мордору. Вони вже почали і все більше перебудовуються під тривалу війну. Ми ж сподіваємося пропітляти між крапельками; і рибку з'їсти, і ... Або наші щось знають про можливість незабаром РПВ; або незрозуміло на що розрахунок.
розрахунок такий - отримати від партнерів максимум , віддати мінімум (: все що рф записала в своїй конституції,це Крим,Хнр,знр,лнр,ДНР тощо )
Serhiyy написав: на тему де зараз чоловіки , дані на 01.02.2024 1 лютого 2024 в Україні було 11,141 млн чоловіків віком 25 - 60 років. З них заброньовано 735 тис., І того якщо відняти тих хто на окупованих тереторіях, або за кордоном , в ЗСУ 17% (1 225 400 ) .Мобілізувати можливо 3 620 100 ( це без заброньованих ) не дуже велике число .