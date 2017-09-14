detroytred написав:Я вже і це питання не раз ставив: чому рфія (яка тероризує українців; хоче щоб вони замерзли і т.д.) жодного разу не вдарила по очисних спорудах великих міст. Тому що отримає відповідь по своїх містам... По очисних, а не НПЗ та аеродромах. Тобто поки війна йде з обмеженнями. Хто б що не казав, але з обмеженнями.
Хто вам сказав шо москалі не обстрілюють ОС? В новинах достатньо інфи є. Ніяких обмежень для москалів не існує.
Ніхто не казав. Але розголосу ударів по очисних спорудах і відповідних наслідках я не чув. Значить пропустив. Буду вдячний за посилання.
В сенсі розголосу? Люди виживають в Миколаєві, проблема частково вирішена, але. В Херсоні після визволення люди воду з Дніпра пили, тому-що москалі коли відступали, підірвали все нaхpін. Подробиць і посилань не буде, поїдьте і поспілкуйтесь. fler практично нічого не розповідає і правильно робить, нeхpін москалям знать подробиці.
Water написав:В сенсі розголосу? Люди виживають в Миколаєві, проблема частково вирішена, але. В Херсоні після визволення люди воду з Дніпра пили, тому-що москалі коли відступали, підірвали все нaхpін. Подробиць і посилань не буде, поїдьте і поспілкуйтесь. fler практично нічого не розповідає і правильно робить, нeхpін москалям знать подробиці.
Миколаїв, Херсон.
Мова була про Київ, Львів, Дніпро, Харків і т.д.
Ну да, інфо про життя на рівні пересічних (про очисні) в Миколаєві, Херсоні є для рашкованів таємницею? Ви дійсно вважаєте, що їх агентура та розвідка навіть це не знає?
Румунія передумала: передає Україні Patriot Зважаючи на значне погіршення ситуації з безпекою в Україні внаслідок постійних і масованих атак росії на цивільне населення та цивільну інфраструктуру, особливо енергетичну, і регіональних наслідків цієї ситуації, зокрема для безпеки Румунії, у тісній координації з союзниками, члени Ради вирішили передати в дар Україні систему Patriot", — йдеться в заяві Ради оборони.
При цьому наголошується, що пожертвування буде зроблено за умови, що Румунія продовжить переговори з союзниками, особливо зі США, з метою отримання аналогічної або еквівалентної системи ППО.
Нагадаємо, 19 червня США ухвалили рішення передати Україні ракети для систем Patriot, які раніше замовила Швейцарія.
Раніше у звіті Міністерства оборони Румунії стверджувалося, що зараз не найкращий час для передачі системи Patriot Україні.
sashaqbl написав:що теплої ванни, як для правих диктаторів у 70-их роках минулого століття, не буде.
по моему планеты как раз сошлись для теплой ванны. 1. запад помогает и обещает помогать в 2025 2. Конституция на паузе, можно нарушать любые права, стрелять в колено, мобилизовывать онкобольных 4й стадии. Ни никому ничего за это не будет 3. огромное поле для коррупции военкомов, ВЛК и тем кто на предприятиях раздаёт бронь. Из 10 желающих бронь можно дать тому, кто больше заплатит. Дембель тоже за мзду. Очень удобно, поиметь можно всех. 4. диктатору нужны силовики, поэтому к обычной полиции создаётся военная, потом доберут 100 тыс в нац.гвардию, сбу и другие тыловые структуры.