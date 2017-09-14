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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 87238724872587268727 ... 8729>
Повідомлення Додано: Чет 20 чер, 2024 16:34

  detroytred написав:
  Water написав:
  detroytred написав:Я вже і це питання не раз ставив: чому рфія (яка тероризує українців; хоче щоб вони замерзли і т.д.) жодного разу не вдарила по очисних спорудах великих міст.
Тому що отримає відповідь по своїх містам... По очисних, а не НПЗ та аеродромах.
Тобто поки війна йде з обмеженнями.
Хто б що не казав, але з обмеженнями.

Хто вам сказав шо москалі не обстрілюють ОС? В новинах достатньо інфи є.
Ніяких обмежень для москалів не існує.

Ніхто не казав. Але розголосу ударів по очисних спорудах і відповідних наслідках я не чув.
Значить пропустив.
Буду вдячний за посилання.

В сенсі розголосу? Люди виживають в Миколаєві, проблема частково вирішена, але.
В Херсоні після визволення люди воду з Дніпра пили, тому-що москалі коли відступали, підірвали все нaхpін.
Подробиць і посилань не буде, поїдьте і поспілкуйтесь.
fler практично нічого не розповідає і правильно робить, нeхpін москалям знать подробиці.
Water
 
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Повідомлення Додано: Чет 20 чер, 2024 16:39

  Water написав:В сенсі розголосу? Люди виживають в Миколаєві, проблема частково вирішена, але.
В Херсоні після визволення люди воду з Дніпра пили, тому-що москалі коли відступали, підірвали все нaхpін.
Подробиць і посилань не буде, поїдьте і поспілкуйтесь.
fler практично нічого не розповідає і правильно робить, нeхpін москалям знать подробиці.

Миколаїв, Херсон.

Мова була про Київ, Львів, Дніпро, Харків і т.д.

Ну да, інфо про життя на рівні пересічних (про очисні) в Миколаєві, Херсоні є для рашкованів таємницею?
Ви дійсно вважаєте, що їх агентура та розвідка навіть це не знає?
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Чет 20 чер, 2024 16:42

  Ukrainian написав:Цікаво хто допоміг передумати

Румунія передумала: передає Україні Patriot
Зважаючи на значне погіршення ситуації з безпекою в Україні внаслідок постійних і масованих атак росії на цивільне населення та цивільну інфраструктуру, особливо енергетичну, і регіональних наслідків цієї ситуації, зокрема для безпеки Румунії, у тісній координації з союзниками, члени Ради вирішили передати в дар Україні систему Patriot", — йдеться в заяві Ради оборони.

При цьому наголошується, що пожертвування буде зроблено за умови, що Румунія продовжить переговори з союзниками, особливо зі США, з метою отримання аналогічної або еквівалентної системи ППО.

Нагадаємо, 19 червня США ухвалили рішення передати Україні ракети для систем Patriot, які раніше замовила Швейцарія.

Раніше у звіті Міністерства оборони Румунії стверджувалося, що зараз не найкращий час для передачі системи Patriot Україні.

"Фіолєтові лучі"
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 20 чер, 2024 16:46

  detroytred написав:Куди місто буде усю каналью дівати?

А в чому питання? Бийте, подивимось куди будуть дівати.
https://maps.app.goo.gl/MUDJw15Yoa9nCRZ86
Water
 
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Повідомлення Додано: Чет 20 чер, 2024 16:48

https://www.washingtonpost.com/world/2024/06/19/ukraine-corruption-us-accountability-war/
WP пише, шо Київ недостатньо бореться з корупцією.
З одного боку, це зручна відмазка, чому не допомагати.
З іншого - наші інфантили(або скоріш просто п***ри) не розуміють, що теплої ванни, як для правих диктаторів у 70-их роках минулого століття, не буде.
sashaqbl
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Повідомлення Додано: Чет 20 чер, 2024 16:51

  detroytred написав:Ви дійсно вважаєте, що їх агентура та розвідка навіть це не знає?

Язик мій- враг мій.
Water
 
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Повідомлення Додано: Чет 20 чер, 2024 16:54

  sashaqbl написав:що теплої ванни, як для правих диктаторів у 70-их роках минулого століття, не буде.
по моему планеты как раз сошлись для теплой ванны.
1. запад помогает и обещает помогать в 2025
2. Конституция на паузе, можно нарушать любые права, стрелять в колено, мобилизовывать онкобольных 4й стадии. Ни никому ничего за это не будет
3. огромное поле для коррупции военкомов, ВЛК и тем кто на предприятиях раздаёт бронь. Из 10 желающих бронь можно дать тому, кто больше заплатит. Дембель тоже за мзду. Очень удобно, поиметь можно всех.
4. диктатору нужны силовики, поэтому к обычной полиции создаётся военная, потом доберут 100 тыс в нац.гвардию, сбу и другие тыловые структуры.
vitaliiangel
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2
Повідомлення Додано: Чет 20 чер, 2024 16:58

vitaliiangel на жаль, в США є досвід Афганістана. А по друге, нема сильного бажання перемагати Росію. Тому можуть і злити, на жаль.
sashaqbl
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Повідомлення Додано: Чет 20 чер, 2024 17:00

  detroytred написав:Мова була про Київ, Львів, Дніпро, Харків і т.д.

Пдрив Каховської ГЕС, ні, не чули. Для москалів існують обмеження, вони воюють не на повну.
Ви хто?
Water
 
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Повідомлення Додано: Чет 20 чер, 2024 17:01

До сльоз)))

  detroytred написав:
  Water написав:
  detroytred написав:Колись мав змогу на зарє шляху трошки приторкнутися до життя 1 сорту у війську....
Підвели мене до агроменної схеми всіх посад, які є в роді військ, на всю величезну стіну; і посміхаючись, сказали -- обирай, що хоч.

І шо ви вибрали, щось не те?

Такий лотерейний білет пересічному випадає раз в житті.
Звісно дрібницю обрав. Образно -- узяв мільйон, хоча міг мільярд.

:lol: :lol: :lol: Аж кавою поперхнулася)))
Судячи з того, де зараз Детроль-ред, можна уявити, який у нього був вибір)))
fler
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