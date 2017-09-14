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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 872487258726872787288729>
Повідомлення Додано: Чет 20 чер, 2024 17:04

  sashaqbl написав:vitaliiangel на жаль, в США є досвід Афганістана. А по друге, нема сильного бажання перемагати Росію. Тому можуть і злити, на жаль.

я думаю этот риск минимальный, после триумфального визита питуна в сев.Корею и игнора Китаем саммита для США достаточно чётко определился пул противников, которые настроены потеснить демократии и дать возможность в странах глобального Юга победить диктаторам, подконтрольных Китаю. Тут уже не Украина цена вопроса, а общее влияние США на такие дерзости. Мой прогноз оптимистический, помогать будут, а Трамп ещё и удвоит помощь. Но коррупция всех выбешивает, солнцеликого скорее всего снимут в 2024-2025 "я устал, я ухожу" взамен подыщут более вменяемого и шоп без царских амбиций.
Востаннє редагувалось vitaliiangel в Чет 20 чер, 2024 17:10, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Чет 20 чер, 2024 17:05

  vitaliiangel написав:2. Конституция на паузе, можно нарушать любые права, стрелять в колено, мобилизовывать онкобольных 4й стадии. Ни никому ничего за это не будет.

До речі, ТЦК прислало повістку інваліду I групи, людині біля 60.
I шо ви думаєте, він пішов до ТЦК, там у великій черзі шось рознервувався розірвав повістку і пішов додому. Цікаво, призвуть?
Water
 
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Повідомлення Додано: Чет 20 чер, 2024 17:09

  Water написав:
  vitaliiangel написав:2. Конституция на паузе, можно нарушать любые права, стрелять в колено, мобилизовывать онкобольных 4й стадии. Ни никому ничего за это не будет.

До речі, ТЦК прислало повістку інваліду I групи, людині біля 60.
I шо ви думаєте, він пішов до ТЦК, там у великій черзі шось рознервувався розірвав повістку і пішов додому. Цікаво, призвуть?

25 тыс штрафа как с куста. инвалид, онкобольной, психически не уравновешенный, склонный к наркозависимости - все исцелены Новым Христом! Никогда еще нация не была такой здоровой
Востаннє редагувалось vitaliiangel в Чет 20 чер, 2024 17:16, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 20 чер, 2024 17:10

  Water написав:
  detroytred написав:Куди місто буде усю каналью дівати?

А в чому питання? Бийте, подивимось куди будуть дівати.
https://maps.app.goo.gl/MUDJw15Yoa9nCRZ86

Не зрозумів про що ви.
Тим паче, що карти в мене не відкриваються.
Але кому пропозиція бити? Незрозуміло.

З вами важко вести обговорення, бо це вже друга незрозумілість в діалозі.
Перша:
- (заперечення моєї думки) *Хто вам сказав шо москалі не обстрілюють ОС? В новинах достатньо інфи є.* (В новинах достатньо інфи є.)
- *Буду вдячний за посилання.* (Добре. Покажіть. Аргументуйте, раз заперечуєте.)
- *Подробиць і посилань не буде, поїдьте і поспілкуйтесь.
fler практично нічого не розповідає і правильно робить, нeхpін москалям знать подробиці.* (І все. І тіко стосовно Миколаєва і Херсона, який і овсі ворог окуповував і залишав. Тобто нема ніякої достатньої інфи в новинах).
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Повідомлення Додано: Чет 20 чер, 2024 17:12

  detroytred написав:Тим паче, що карти в мене не відкриваються.
предлагаю скинуться по 50уе детроиду на нормальный комп. Шоб карты не открывались у вас там шо виндовс 98? какая у вас пенсия? может как то можно 300-500уе отложить.
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Чет 20 чер, 2024 17:15

  fler написав:
  detroytred написав:
  Water написав:І шо ви вибрали, щось не те?

Такий лотерейний білет пересічному випадає раз в житті.
Звісно дрібницю обрав. Образно -- узяв мільйон, хоча міг мільярд.

:lol: :lol: :lol: Аж кавою поперхнулася)))
Судячи з того, де зараз Детроль-ред, можна уявити, який у нього був вибір)))

Не треба знов баб'їх всхлипів.
В студію, що ви там уявили. Про мій тоді вибір.
Конкретно. Посміємся до сльоз з вже конкретики. А не демагогічних взагалі ні про що.

Чи знов буде, як і всі рази поперед --- тихенький злив на прохання конкретики?
А потім чергові претензії, посмішки зі стелі, без жодної аргументації.

Дохтур наук....
То блювати вас тягнули, тепер поперхнулися. А конкретики й досі нема.
Суцільні баб'ї емоційні рефлексії. Від Флірт.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Чет 20 чер, 2024 17:29

  vitaliiangel написав:
  detroytred написав:Тим паче, що карти в мене не відкриваються.
предлагаю скинуться по 50уе детроиду на нормальный комп. Шоб карты не открывались у вас там шо виндовс 98? какая у вас пенсия? может как то можно 300-500уе отложить.

Віталоід не пам'ятає мабуть, що я кнопаю не з компа. Щось відкривається, щось ні. Мене це не бентежить. Чого це стурбувало вас?

Питання *какая у вас пенсия?* від чела, який на подібні питання волав... --- самому не смішно-то?

Мене дивайс влаштовує. Лізти з подібними пропозиціями да ще з таким контекстом (що скинимось чуваку, бо в нього грошей мабуть не вистачає) --- ?
Дивний ви...
Підстав чому в мене такий дивайс і я не маю бажання його міняти -- купа куп.
Ви обрали варіант з недобрих.
Чому?
Цікаво, бо я тоді теж буду обирати можливі варіанти у ваш бік з недобрих.
Востаннє редагувалось detroytred в Чет 20 чер, 2024 17:32, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 20 чер, 2024 17:29

  vitaliiangel написав:солнцеликого скорее всего снимут в 2024-2025 "я устал, я ухожу" взамен подыщут более вменяемого и шоп без царских амбиций.

Ой, скільки я разів це чув починаючи з 2013 р.
В 2019 "подыскали" Зеленського. :D :D :D :D
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Повідомлення Додано: Чет 20 чер, 2024 17:36

  vitaliiangel написав:
  sashaqbl написав:що теплої ванни, як для правих диктаторів у 70-их роках минулого століття, не буде.
по моему планеты как раз сошлись для теплой ванны.
1. запад помогает и обещает помогать в 2025
2. Конституция на паузе, можно нарушать любые права, стрелять в колено, мобилизовывать онкобольных 4й стадии. Ни никому ничего за это не будет
3. огромное поле для коррупции военкомов, ВЛК и тем кто на предприятиях раздаёт бронь. Из 10 желающих бронь можно дать тому, кто больше заплатит. Дембель тоже за мзду. Очень удобно, поиметь можно всех.
4. диктатору нужны силовики, поэтому к обычной полиции создаётся военная, потом доберут 100 тыс в нац.гвардию, сбу и другие тыловые структуры.

напрошується запитання, як в кінці анекдоту про мисливця, що обговорює з колєгою варіанти:
- я не зрозумів, ти за кого: за пересіченого чи за медведя?
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 20 чер, 2024 17:37

Ау, Флірт-флер.
В студію ваше *можна лише уявити*.

Бо дуже хочеться посміятися з вас вже мені.
Але на відміну від вас, маючи підстави. А не чергові уяви, хфантазії, вигадки, зі стелі.
Конкретика необхідна.

Видайте а-ля своє раніше *військове діловодство ...*.
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