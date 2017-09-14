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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 87258726872787288729>
Повідомлення Додано: Чет 20 чер, 2024 17:38

  fler написав: :lol: :lol: :lol: Аж кавою поперхнулася)))
Судячи з того, де зараз Детроль-ред, можна уявити, який у нього був вибір)))

графиню в окулярах за 350 євро в Парижі не вибрав, задовільнивця прибиральницею, а ви кавою давитися від заздрощів
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 20 чер, 2024 17:39

  detroytred написав:Тим паче, що карти в мене не відкриваються.

Гугл мапа не відкривається у москалів, ось ти москалику і приїхав.
Але кому пропозиція бити? Незрозуміло.

Ви ж хотіли подивитись шо буде, якщо жахнуть по ОС достатньо великого українського міста, вірно?
Я надав вам координати ОС достатньо великого українського міста Білгорд, він десь приблизно як Харків.
Якщо москалям потрібно посилання на яндекс мапах, я надам, тільки знайду можливість шоб у мене вони завантажились.
І тіко стосовно Миколаєва і Херсона, який і овсі ворог окуповував і залишав.

Ви хоч думаєте про шо пишете?
Water
 
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Повідомлення Додано: Чет 20 чер, 2024 17:40

  detroytred написав:
  vitaliiangel написав:
  detroytred написав:Тим паче, що карти в мене не відкриваються.
предлагаю скинуться по 50уе детроиду на нормальный комп. Шоб карты не открывались у вас там шо виндовс 98? какая у вас пенсия? может как то можно 300-500уе отложить.

Віталоід не пам'ятає мабуть, що я кнопаю не з компа. Щось відкривається, щось ні. Мене це не бентежить. Чого це стурбувало вас?

Питання *какая у вас пенсия?* від чела, який на подібні питання волав... --- самому не смішно-то?

плохо что вы не понимаете юмор. Мне без разницы какая у вас пенсия и какой девайс, интересна была ваша реакция. Конечно никто не собирался скидываться. Но вдруг война, генштаб пришлет вам карту, а ваш девайс её не откроет?
  detroytred написав:Ви обрали варіант з недобрих.
Чому?
Цікаво, бо я тоді теж буду обирати можливі варіанти у ваш бік з недобрих.
В мою сторону уже вылито столько дерьма, что ваша маленькая какашка ничего не меняет :D
Востаннє редагувалось vitaliiangel в Чет 20 чер, 2024 17:44, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 20 чер, 2024 17:42

  flyman написав:
  fler написав: :lol: :lol: :lol: Аж кавою поперхнулася)))
Судячи з того, де зараз Детроль-ред, можна уявити, який у нього був вибір)))

бачте, графиню в окулярах за 350 євро в Парижі не вибрав, задовільнивця прибиральницею

Ви помиляєтеся. Абсолютно.
Ота горнічна отам була суттєво вище по статусу отакої графині)) (в окулярах по 350).
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Чет 20 чер, 2024 17:45

  vitaliiangel написав:
  detroytred написав:Тим паче, що карти в мене не відкриваються.
предлагаю скинуться по 50уе детроиду на нормальный комп. Шоб карты не открывались у вас там шо виндовс 98? какая у вас пенсия? может как то можно 300-500уе отложить.

62уе ПК із чіпсетом для ДіректХ11.1 і AVX/AVX2 інстркуціями ЦПУ
https://fi202x.blogspot.com/2022/09/625-avx-dx111.html
можна ще дешевше, якщо материнку і "з навісом" за $43
https://fi202x.blogspot.com/2022/08/150.html
Востаннє редагувалось flyman в Чет 20 чер, 2024 17:49, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 20 чер, 2024 17:47

  flyman написав:
  vitaliiangel написав:
  detroytred написав:Тим паче, що карти в мене не відкриваються.
предлагаю скинуться по 50уе детроиду на нормальный комп. Шоб карты не открывались у вас там шо виндовс 98? какая у вас пенсия? может как то можно 300-500уе отложить.

62уе ПК із чіпсетом для ДіректХ11.1 і AVX/AVX2 інстркуціями ЦПУ
https://fi202x.blogspot.com/2022/09/625-avx-dx111.html

у него не комп. наверное наладонник на Symbian OS со стилусом.
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Чет 20 чер, 2024 17:49

  Water написав:
  detroytred написав:Тим паче, що карти в мене не відкриваються.

Гугл мапа не відкривається у москалів, ось ти москалику і приїхав.
Але кому пропозиція бити? Незрозуміло.

Ви ж хотіли подивитись шо буде, якщо жахнуть по ОС достатньо великого українського міста, вірно?
Я надав вам координати ОС достатньо великого українського міста Білгорд, він десь приблизно як Харків.
Якщо москалям потрібно посилання на яндекс мапах, я надам, тільки знайду можливість шоб у мене вони завантажились.
І тіко стосовно Миколаєва і Херсона, який і овсі ворог окуповував і залишав.

Ви хоч думаєте про шо пишете?

В мене теж не відкривається і що?
Раз для такого висновку і впевненості вам достатньо лише отакої підстави, то
Які проблеми: місце, зустріч, у вашому ж облсбу, тариф для вас 5.

Не вірно. І слова нема, що я хотів (подивитися *шо буде, якщо жахнуть по ОС достатньо великого українського міста*).

Я думаю. Таємниць в цьому нема ніяких.
Треба вам було лише визнати, що в новинах нема про удари по ОС (того, чим ви мені заперечили). І все.
Ви ж чомусь вирішили підміняти предмети на оцей потік перекручень.
Оперуйте фактами.
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Повідомлення Додано: Чет 20 чер, 2024 17:58

  vitaliiangel написав:
  detroytred написав:
5739365:vitaliiangel"предлагаю скинуться по 50уе детроиду на нормальный комп. Шоб карты не открывались у вас там шо виндовс 98? какая у вас пенсия? может как то можно 300-500уе отложить.

Віталоід не пам'ятає мабуть, що я кнопаю не з компа. Щось відкривається, щось ні. Мене це не бентежить. Чого це стурбувало вас?

Питання *какая у вас пенсия?* від чела, який на подібні питання волав... --- самому не смішно-то?

плохо что вы не понимаете юмор. Мне без разницы какая у вас пенсия и какой девайс, интересна была ваша реакция. Конечно никто не собирался скидываться. Но вдруг война, генштаб пришлет вам карту, а ваш девайс её не откроет? [quote="5739363:detroytred написав:Ви обрали варіант з недобрих.
Чому?
Цікаво, бо я тоді теж буду обирати можливі варіанти у ваш бік з недобрих.
В мою сторону уже вылито столько дерьма, что ваша маленькая какашка ничего не меняет :D[/quote]
Для війни в мене є інші девайси. Для хфоруму мені достатньо і цього.

Красавчик --- ненормальний комп. яка пенсія? --- та то я пожартував.

Наїзди в стилі звичайного гопника... А потім - класичне "та то я пожартував".
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Чет 20 чер, 2024 18:01

  detroytred написав:
  flyman написав:бачте, графиню в окулярах за 350 євро в Парижі не вибрав, задовільнивця прибиральницею

Ви помиляєтеся. Абсолютно.
Ота горнічна отам була суттєво вище по статусу отакої графині)) (в окулярах по 350).

Слава і шана покоївкам (горнічним) та прибиральницям, які рятують нас від "унилих" та "економних"!)))
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Повідомлення Додано: Чет 20 чер, 2024 18:04

  detroytred написав:Красавчик --- ненормальний комп. яка пенсія? --- та то я пожартував.
Наїзди в стилі звичайного гопника... А потім - класичне "та то я пожартував".

кем угодно но гопником меня ни разу в жизни не называли. Не знаю есть ли на форуме больший противник принуждений, чем я. Я разве вас принуждал отвечать? Вообще не помню кого я в последний раз к чему-то принуждал. Крч вам надо выпить пивка и расслабиться, вы видите нападение там где его нет. Наверное соскучились по СТМ.
Востаннє редагувалось vitaliiangel в Чет 20 чер, 2024 18:06, всього редагувалось 1 раз.
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