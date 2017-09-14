detroytred написав:Тим паче, що карти в мене не відкриваються.
Гугл мапа не відкривається у москалів, ось ти москалику і приїхав.
Але кому пропозиція бити? Незрозуміло.
Ви ж хотіли подивитись шо буде, якщо жахнуть по ОС достатньо великого українського міста, вірно? Я надав вам координати ОС достатньо великого українського міста Білгорд, він десь приблизно як Харків. Якщо москалям потрібно посилання на яндекс мапах, я надам, тільки знайду можливість шоб у мене вони завантажились.
І тіко стосовно Миколаєва і Херсона, який і овсі ворог окуповував і залишав.
detroytred написав:Тим паче, що карти в мене не відкриваються.
предлагаю скинуться по 50уе детроиду на нормальный комп. Шоб карты не открывались у вас там шо виндовс 98? какая у вас пенсия? может как то можно 300-500уе отложить.
Віталоід не пам'ятає мабуть, що я кнопаю не з компа. Щось відкривається, щось ні. Мене це не бентежить. Чого це стурбувало вас?
Питання *какая у вас пенсия?* від чела, який на подібні питання волав... --- самому не смішно-то?
плохо что вы не понимаете юмор. Мне без разницы какая у вас пенсия и какой девайс, интересна была ваша реакция. Конечно никто не собирался скидываться. Но вдруг война, генштаб пришлет вам карту, а ваш девайс её не откроет?
detroytred написав:Ви обрали варіант з недобрих. Чому? Цікаво, бо я тоді теж буду обирати можливі варіанти у ваш бік з недобрих.
В мою сторону уже вылито столько дерьма, что ваша маленькая какашка ничего не меняет
Востаннє редагувалось vitaliiangel в Чет 20 чер, 2024 17:44, всього редагувалось 1 раз.
detroytred написав:Тим паче, що карти в мене не відкриваються.
Гугл мапа не відкривається у москалів, ось ти москалику і приїхав.
Але кому пропозиція бити? Незрозуміло.
Ви ж хотіли подивитись шо буде, якщо жахнуть по ОС достатньо великого українського міста, вірно? Я надав вам координати ОС достатньо великого українського міста Білгорд, він десь приблизно як Харків. Якщо москалям потрібно посилання на яндекс мапах, я надам, тільки знайду можливість шоб у мене вони завантажились.
І тіко стосовно Миколаєва і Херсона, який і овсі ворог окуповував і залишав.
Ви хоч думаєте про шо пишете?
В мене теж не відкривається і що? Раз для такого висновку і впевненості вам достатньо лише отакої підстави, то Які проблеми: місце, зустріч, у вашому ж облсбу, тариф для вас 5.
Не вірно. І слова нема, що я хотів (подивитися *шо буде, якщо жахнуть по ОС достатньо великого українського міста*).
Я думаю. Таємниць в цьому нема ніяких. Треба вам було лише визнати, що в новинах нема про удари по ОС (того, чим ви мені заперечили). І все. Ви ж чомусь вирішили підміняти предмети на оцей потік перекручень. Оперуйте фактами.
5739365:vitaliiangel"предлагаю скинуться по 50уе детроиду на нормальный комп. Шоб карты не открывались у вас там шо виндовс 98? какая у вас пенсия? может как то можно 300-500уе отложить.
Віталоід не пам'ятає мабуть, що я кнопаю не з компа. Щось відкривається, щось ні. Мене це не бентежить. Чого це стурбувало вас?
Питання *какая у вас пенсия?* від чела, який на подібні питання волав... --- самому не смішно-то?
плохо что вы не понимаете юмор. Мне без разницы какая у вас пенсия и какой девайс, интересна была ваша реакция. Конечно никто не собирался скидываться. Но вдруг война, генштаб пришлет вам карту, а ваш девайс её не откроет? [quote="5739363:detroytred написав:Ви обрали варіант з недобрих. Чому? Цікаво, бо я тоді теж буду обирати можливі варіанти у ваш бік з недобрих.
В мою сторону уже вылито столько дерьма, что ваша маленькая какашка ничего не меняет [/quote] Для війни в мене є інші девайси. Для хфоруму мені достатньо і цього.
Красавчик --- ненормальний комп. яка пенсія? --- та то я пожартував.
Наїзди в стилі звичайного гопника... А потім - класичне "та то я пожартував".
detroytred написав:Красавчик --- ненормальний комп. яка пенсія? --- та то я пожартував. Наїзди в стилі звичайного гопника... А потім - класичне "та то я пожартував".
кем угодно но гопником меня ни разу в жизни не называли. Не знаю есть ли на форуме больший противник принуждений, чем я. Я разве вас принуждал отвечать? Вообще не помню кого я в последний раз к чему-то принуждал. Крч вам надо выпить пивка и расслабиться, вы видите нападение там где его нет. Наверное соскучились по СТМ.
Востаннє редагувалось vitaliiangel в Чет 20 чер, 2024 18:06, всього редагувалось 1 раз.