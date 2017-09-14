Додано: Чет 20 чер, 2024 18:11

detroytred написав: ...............

Бо не бува такого.

Є або на виживання, або з обмеженнями. ...............Бо не бува такого.Є або на виживання, або з обмеженнями.

реальный сценарий это серая зона.

не оптимистично - это бесконечная война, которая всё равно закончится серой зоной, только с бОльшими разрушениями, с бОльшим обкраденным будущим, с бОльшими потерями.

Вы сами написали "або з обмеженнями".Для Украины - "війна на виживання", но для партнёров "з обмеженнями".Нам не дадут (скорее всего) проиграть, а Путину победить.Посмотрел сейчас беседу Людмилы Немыри с Арестовичем -. Не очень интересно.Но у Арестовича проходит 2 мысли -1. победы в духе 2 МВ с капитуляцией и Маршем Победы не будет;2. скорее всего, закончится "серой зоной" с рпв на лини разграничения без мирного договора.Да, он ещё говорит, что переговоры 2022 не были прерваны после Бучи, а продолжались ещё до середины мая.