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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 87268727872887298730>
Повідомлення Додано: Чет 20 чер, 2024 18:06

  ЛАД написав:
  sashaqbl написав:..........
Та ладно. А може навпаки? Якби в 91 швиденько поставили в стойло мудаків, для яких "адна страна адін народ", то й були б зараз в ЄС і НАТО?
..........

Давайте всё же рассматривать реальные варианты, а не чьи-то хотелки. Не знаю, какого вы года рождения, но попытка "швиденько поставити в стойло мудаків" закончилась бы не очень хорошо если не для тех, кто попытался бы, то для Украины точно.
Вполне вероятно, что Украины в границах 91г. вообще не существовало.

от москалику і приїхав
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 20 чер, 2024 18:07

:arrow:
Востаннє редагувалось vitaliiangel в Чет 20 чер, 2024 18:09, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Чет 20 чер, 2024 18:07

  ЛАД написав:
  sashaqbl написав:..........
Та ладно. А може навпаки? Якби в 91 швиденько поставили в стойло мудаків, для яких "адна страна адін народ", то й були б зараз в ЄС і НАТО?
..........

Давайте всё же рассматривать реальные варианты, а не чьи-то хотелки. Не знаю, какого вы года рождения, но попытка "швиденько поставити в стойло мудаків" закончилась бы не очень хорошо если не для тех, кто попытался бы, то для Украины точно.
Вполне вероятно, что Украины в границах 91г. вообще не существовало.

На етапі становлення України, в 90-ті, після розвалу совдепу --- з українського народу можна було зліпити, що завгодно...
Як з чистого аркуша.

Все було в руках управлінців.
Хоч чесно ліпи, хоч маніпулюй.
Все можна було.

А українізацію тим паче провели б без напруги...
Це було вікно.
Друге вікно (хоч і трохи менше) було після революції Гідності.

В першому випадку -- протринькали.
В другому -- гора родила мишу; зробили по мінімуму, як завжди.
Нехай і велику (бо умови великі. Але все ж таки мишу, по мінімуму для тих великих умов - після революційних).
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Чет 20 чер, 2024 18:08

  ЛАД написав:
  sashaqbl написав:..........
Та ладно. А може навпаки? Якби в 91 швиденько поставили в стойло мудаків, для яких "адна страна адін народ", то й були б зараз в ЄС і НАТО?
..........

Давайте всё же рассматривать реальные варианты, а не чьи-то хотелки. Не знаю, какого вы года рождения, но попытка "швиденько поставити в стойло мудаків" закончилась бы не очень хорошо если не для тех, кто попытался бы, то для Украины точно.
Вполне вероятно, что Украины в границах 91г. вообще не существовало.

В країнах Балтії поставили... Ми теж мали всі шанси в 91-92. Навіть без маленького геноциду, як чеченці...
Востаннє редагувалось sashaqbl в Чет 20 чер, 2024 18:13, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 20 чер, 2024 18:11

  fler написав:
  detroytred написав:
  flyman написав:бачте, графиню в окулярах за 350 євро в Парижі не вибрав, задовільнивця прибиральницею

Ви помиляєтеся. Абсолютно.
Ота горнічна отам була суттєво вище по статусу отакої графині)) (в окулярах по 350).

Слава і шана покоївкам (горнічним) та прибиральницям, які рятують нас від "унилих" та "економних"!)))

Поперхнувшаяся, а поперед ледве не блювавшая, ви не зливайтеся знов.

В студію ваші уяви.
Тепер я, начебто унилий по вашому, хочу посміятися.
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Повідомлення Додано: Чет 20 чер, 2024 18:11

  detroytred написав:...............
Бо не бува такого.
Є або на виживання, або з обмеженнями.

Вы сами написали "або з обмеженнями".
Для Украины - "війна на виживання", но для партнёров "з обмеженнями".
Нам не дадут (скорее всего) проиграть, а Путину победить.
Посмотрел сейчас беседу Людмилы Немыри с Арестовичем - https://www.youtube.com/watch?v=P6I6IQA1oFA. Не очень интересно.
Но у Арестовича проходит 2 мысли -
1. победы в духе 2 МВ с капитуляцией и Маршем Победы не будет;
2. скорее всего, закончится "серой зоной" с рпв на лини разграничения без мирного договора.
реальный сценарий это серая зона.
не оптимистично - это бесконечная война, которая всё равно закончится серой зоной, только с бОльшими разрушениями, с бОльшим обкраденным будущим, с бОльшими потерями.


Да, он ещё говорит, что переговоры 2022 не были прерваны после Бучи, а продолжались ещё до середины мая.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Чет 20 чер, 2024 18:15

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  ЛАД написав:2. скорее всего, закончится "серой зоной" с рпв на лини разграничения без мирного договора.

на жаль, це максимум, на що ми можемо розраховувати за поточної влади...
sashaqbl
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Повідомлення Додано: Чет 20 чер, 2024 18:15

  vitaliiangel написав:
  detroytred написав:Красавчик --- ненормальний комп. яка пенсія? --- та то я пожартував.
Наїзди в стилі звичайного гопника... А потім - класичне "та то я пожартував".

кем угодно но гопником меня ни разу в жизни не называли. Не знаю есть ли на форуме больший противник принуждений, чем я. Я разве вас принуждал отвечать? Вообще не помню кого я в последний раз к чему-то принуждал. Крч вам надо выпить пивка и расслабиться, вы видите нападение там где его нет. Наверное соскучились по СТМ.

Я вказав на наїзди в стилі гопника.
Ви не гопник. І я не казав, що ви гопник.
Я вказав, що засоб в стилі гопника ви застосували.
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Повідомлення Додано: Чет 20 чер, 2024 18:16

  detroytred написав:Треба вам було лише визнати, що в новинах нема про удари по ОС (того, чим ви мені заперечили). І все.
Ви ж чомусь вирішили підміняти предмети на оцей потік перекручень.
Оперуйте фактами.

Тобто, якщо в новинах є інфа по ОС, то ви перестаєте писати на форумі, якщо нема, то я. Нормально?
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Повідомлення Додано: Чет 20 чер, 2024 18:25

  ЛАД написав:Но у Арестовича проходит 2 мысли -

Ну всё понятно ... если до кого-то не дошло, что такое Арестович и его до сих пор слушает, то это точный показатель, скажем так, недалеких когнитивных способностей
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  #<1 ... 87268727872887298730>
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