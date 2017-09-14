sashaqbl написав:.......... Та ладно. А може навпаки? Якби в 91 швиденько поставили в стойло мудаків, для яких "адна страна адін народ", то й були б зараз в ЄС і НАТО? ..........
Давайте всё же рассматривать реальные варианты, а не чьи-то хотелки. Не знаю, какого вы года рождения, но попытка "швиденько поставити в стойло мудаків" закончилась бы не очень хорошо если не для тех, кто попытался бы, то для Украины точно. Вполне вероятно, что Украины в границах 91г. вообще не существовало.
sashaqbl написав:.......... Та ладно. А може навпаки? Якби в 91 швиденько поставили в стойло мудаків, для яких "адна страна адін народ", то й були б зараз в ЄС і НАТО? ..........
Давайте всё же рассматривать реальные варианты, а не чьи-то хотелки. Не знаю, какого вы года рождения, но попытка "швиденько поставити в стойло мудаків" закончилась бы не очень хорошо если не для тех, кто попытался бы, то для Украины точно. Вполне вероятно, что Украины в границах 91г. вообще не существовало.
На етапі становлення України, в 90-ті, після розвалу совдепу --- з українського народу можна було зліпити, що завгодно... Як з чистого аркуша.
Все було в руках управлінців. Хоч чесно ліпи, хоч маніпулюй. Все можна було.
А українізацію тим паче провели б без напруги... Це було вікно. Друге вікно (хоч і трохи менше) було після революції Гідності.
В першому випадку -- протринькали. В другому -- гора родила мишу; зробили по мінімуму, як завжди. Нехай і велику (бо умови великі. Але все ж таки мишу, по мінімуму для тих великих умов - після революційних).
sashaqbl написав:.......... Та ладно. А може навпаки? Якби в 91 швиденько поставили в стойло мудаків, для яких "адна страна адін народ", то й були б зараз в ЄС і НАТО? ..........
Давайте всё же рассматривать реальные варианты, а не чьи-то хотелки. Не знаю, какого вы года рождения, но попытка "швиденько поставити в стойло мудаків" закончилась бы не очень хорошо если не для тех, кто попытался бы, то для Украины точно. Вполне вероятно, что Украины в границах 91г. вообще не существовало.
В країнах Балтії поставили... Ми теж мали всі шанси в 91-92. Навіть без маленького геноциду, як чеченці...
Востаннє редагувалось sashaqbl в Чет 20 чер, 2024 18:13, всього редагувалось 1 раз.
detroytred написав:............... Бо не бува такого. Є або на виживання, або з обмеженнями.
Вы сами написали "або з обмеженнями". Для Украины - "війна на виживання", но для партнёров "з обмеженнями". Нам не дадут (скорее всего) проиграть, а Путину победить. Посмотрел сейчас беседу Людмилы Немыри с Арестовичем - https://www.youtube.com/watch?v=P6I6IQA1oFA. Не очень интересно. Но у Арестовича проходит 2 мысли - 1. победы в духе 2 МВ с капитуляцией и Маршем Победы не будет; 2. скорее всего, закончится "серой зоной" с рпв на лини разграничения без мирного договора.
реальный сценарий это серая зона. не оптимистично - это бесконечная война, которая всё равно закончится серой зоной, только с бОльшими разрушениями, с бОльшим обкраденным будущим, с бОльшими потерями.
Да, он ещё говорит, что переговоры 2022 не были прерваны после Бучи, а продолжались ещё до середины мая.
detroytred написав:Красавчик --- ненормальний комп. яка пенсія? --- та то я пожартував. Наїзди в стилі звичайного гопника... А потім - класичне "та то я пожартував".
кем угодно но гопником меня ни разу в жизни не называли. Не знаю есть ли на форуме больший противник принуждений, чем я. Я разве вас принуждал отвечать? Вообще не помню кого я в последний раз к чему-то принуждал. Крч вам надо выпить пивка и расслабиться, вы видите нападение там где его нет. Наверное соскучились по СТМ.
Я вказав на наїзди в стилі гопника. Ви не гопник. І я не казав, що ви гопник. Я вказав, що засоб в стилі гопника ви застосували.
detroytred написав:Треба вам було лише визнати, що в новинах нема про удари по ОС (того, чим ви мені заперечили). І все. Ви ж чомусь вирішили підміняти предмети на оцей потік перекручень. Оперуйте фактами.
Тобто, якщо в новинах є інфа по ОС, то ви перестаєте писати на форумі, якщо нема, то я. Нормально?