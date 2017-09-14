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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Чет 20 чер, 2024 18:26
detroytred написав:
Я вказав, що засоб в стилі гопника ви застосували.
объясняю почему нет. гопник это принуждение. Гопник не спрашивает у вас хотите ли вы отдать свою пенсию, а угрозами/манипуляциями её забирает. С мой учётки были принуждения/угрозы/манипуляции? "Купи себе нормальный смартфон" - обычная шутка, когда у кого то что то барахлит. При этом у чела может быть последний айфон. Для шутки это не важно.
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Додано: Чет 20 чер, 2024 18:26
Water написав: detroytred написав:
Треба вам було лише визнати, що в новинах нема про удари по ОС (того, чим ви мені заперечили). І все.
Ви ж чомусь вирішили підміняти предмети на оцей потік перекручень.
Оперуйте фактами.
Тобто, якщо в новинах є інфа по ОС, то ви перестаєте писати на форумі, якщо нема, то я. Нормально?
Ні.
Звичайне обговорення. Було. Ви замість звичайного підтвердження СВОЇХ же слів, що є в новинах інфа і достатньо, почали оці піруети.
І продовжуєте далі.
Я попросив надати посилання, підтвердження ВАШОЇ ж заяви, якою ви ЗАПЕРЕЧУВАЛИ мені, що в новинах достатньо інфи є. Лише попросив.
Проігнорували б, і то в мене б не було до вас ніяких питань. Типу буває))
Тобто не перекручуйте. Не треба з хворої голови валити на здорову.
Я не заперечував вам. Передивіться весь діалог.
То що ви від мене вимагаєте? Цирк...
З.и. а про своє звинувачення про москалика -- що забули? Голословне. Злилися.
Але в даному випадку я запропонував перевірку. Бо це вже звинувачення. Пряме звинувачення на особисту адресу, а не обговорення питання.
Востаннє редагувалось detroytred
в Чет 20 чер, 2024 18:28, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Чет 20 чер, 2024 18:27
sashaqbl написав: ЛАД написав:
2. скорее всего, закончится "серой зоной" с рпв на лини разграничения без мирного договора.
на жаль, це максимум, на що ми можемо розраховувати за поточної влади...
І цього не буде, тому що Путін ні на яке РПВ не згоден
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Додано: Чет 20 чер, 2024 18:28
sashaqbl написав: ЛАД написав:
2. скорее всего, закончится "серой зоной" с рпв на лини разграничения без мирного договора.
на жаль, це максимум, на що ми можемо розраховувати за поточної влади...
Не "за поточної влади". Это зависит совсем не от нашей "влади".
Он там говорит, что сами мы не справимся (надеюсь, вы с этим спорить не будете), а Запад на бОльшее не готов. Они не собираются ради победы Украины рисковать развернуть настоящую 3 МВ с применением ЯО.
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Додано: Чет 20 чер, 2024 18:32
vitaliiangel написав: detroytred написав:
Я вказав, що засоб в стилі гопника ви застосували.
объясняю почему нет. гопник это принуждение. Гопник не спрашивает у вас хотите ли вы отдать свою пенсию, а угрозами/манипуляциями её забирает. С мой учётки были принуждения/угрозы/манипуляции? "Купи себе нормальный смартфон" - обычная шутка, когда у кого то что то барахлит. При этом у чела может быть последний айфон. Для шутки это не важно.
Ні.
Ключове було -- непорядні дії, а потім аля я пожартував.
Один з прийомів гопників.
Я вказав, що ви скористалися прийомом гопника.
Якщо б ви вимагали, то тоді ви були б чистим гопником. І тоді б я вказав не на застосування вами одного з прийомів, а на те, що ви гопник.
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Додано: Чет 20 чер, 2024 18:35
detroytred написав: Water написав: detroytred написав:
Я вже і це питання не раз ставив: чому рфія (яка тероризує українців; хоче щоб вони замерзли і т.д.) жодного разу не вдарила по очисних спорудах великих міст.
Тому що отримає відповідь по своїх містам... По очисних, а не НПЗ та аеродромах.
Тобто поки війна йде з обмеженнями.
Хто б що не казав, але з обмеженнями.
Хто вам сказав шо москалі не обстрілюють ОС? В новинах достатньо інфи є.
Ніяких обмежень для москалів не існує.
Ніхто не казав. Але розголосу ударів по очисних спорудах і відповідних наслідках я не чув.
Значить пропустив.
Буду вдячний за посилання.
Об обстрелах очистных в Харькове ни разу не слышал. Хотя, например, ТЭЦ-5 обстреливали несколько раз пока не разрушили окончательно.
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Додано: Чет 20 чер, 2024 18:35
detroytred написав: Water написав: detroytred написав:
Треба вам було лише визнати, що в новинах нема про удари по ОС (того, чим ви мені заперечили). І все.
Ви ж чомусь вирішили підміняти предмети на оцей потік перекручень.
Оперуйте фактами.
Тобто, якщо в новинах є інфа по ОС, то ви перестаєте писати на форумі, якщо нема, то я. Нормально?
Ні.
Але ви ж ахвіцер, як так? Ви повинні відповідать за свої слова. Чи ви не офіцер?Мене в чомусь звинувачуєте, при всьому тому, шо за предмет обговорення ви немаєте ніякої уяви. Це перше питання.
Друге. Хто вас допустив до навчання студентів військового вишу?
В общім, надаєте відповідь на ці 2 питання, питань більше не маю і я зразу додам вас до свого black list.
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Додано: Чет 20 чер, 2024 18:38
detroytred вы сегодня странный, оставлю вас в покое...
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Додано: Чет 20 чер, 2024 18:40
ЛАД написав: detroytred написав: Water написав:
Хто вам сказав шо москалі не обстрілюють ОС? В новинах достатньо інфи є.
Ніяких обмежень для москалів не існує.
Ніхто не казав. Але розголосу ударів по очисних спорудах і відповідних наслідках я не чув.
Значить пропустив.
Буду вдячний за посилання.
Об обстрелах очистных в Харькове ни разу не слышал. Хотя, например, ТЭЦ-5 обстреливали несколько раз пока не разрушили окончательно.
Я фігєю з деяких обговорень тут.
Чел заперечує мені *Хто вам сказав шо москалі не обстрілюють ОС? В новинах достатньо інфи є.*.
А після прохання надати посилання .... доходить до аргументації типу ти москаль. Або - якщо є, то забанишся?
Дивні люди...
І це ми лише язиками патякаємо.
А якщо дійде до реальних неузгоджень, то що тоді буде?
Капець...
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Додано: Чет 20 чер, 2024 18:42
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Востаннє редагувалось Schmit
в Чет 20 чер, 2024 18:47, всього редагувалось 2 разів.
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