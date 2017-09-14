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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 872887298730873187328733>
Повідомлення Додано: Чет 20 чер, 2024 18:44

  ЛАД написав:Но у Арестовича проходит 2 мысли -
1. победы в духе 2 МВ с капитуляцией и Маршем Победы не будет;

на днях писали, що Люся Вас не цікавить, а тепер він геній руськомірной мислі для ЛАДІв
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 20 чер, 2024 18:49

  Water написав:
  detroytred написав:
  Water написав:]
Тобто, якщо в новинах є інфа по ОС, то ви перестаєте писати на форумі, якщо нема, то я. Нормально?

Ні.

Але ви ж ахвіцер, як так? Ви повинні відповідать за свої слова. Чи ви не офіцер?Мене в чомусь звинувачуєте, при всьому тому, шо за предмет обговорення ви немаєте ніякої уяви. Це перше питання.
Друге. Хто вас допустив до навчання студентів військового вишу?

В общім, надаєте відповідь на ці 2 питання, питань більше не маю і я зразу додам вас до свого black list.

Смішно.
Банальна підміна предметів. Цілого ряду.

Да ще й неправильна.
Ми тут форумчани, а не типу хтось.

Ви замість відповіді на мої прохання, питання згенерували чергові свої претензії, питання.
Дивний...
Звісно ігнор. Коли не можете нічого обгрунтувати, а голі заяви, закиди не прокатують.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Чет 20 чер, 2024 18:50

Re: Напад росії і білорусі на Україну

"Цікаві досліди"(с) Лесь

Нагадаю предісторію

1) Спершу державні адміністрації різного рівня оголошують тендери на стадіони, бруківку і таке інше.
Підкреслюю, державні адміністрації, які всі призначені з Банкової.
Це не місцеве самоврядування. Це не місцеві ради

2) Країною шириться незадоволення, що місцева влада, замість допомоги військовим, будує стадіони.
Ше раз підкреслюю, тендери були від державних адміністрацій, які всі призначені з Банкової, не від місцевої влади

3) На цій хвилі, приймається закон, по якому у місцевої влади відбирають ПДФО військових

4) ... результат Мінфін відкликав дозвіл на перерахування Чернігову 25 млн грн на фортифікації, — Ломако
Міністерство фінансів України відкликало дозвіл на перерахування Чернігову 25 мільйонів гривень на фортифікації.
...
Нагадаємо, 16 травня депутати Київської міської ради підтримали рішення про виділення 25 мільйонів гривень на будівництво оборонних споруд поблизу Чернігова в рамках програми "Захисник Києва". Також передачу цих коштів погодило Міністерство фінансів України.
...
"З бюджетом зараз складно, 800 мільйонів ПДФО вилучила держава. Вилучили в місті кошти, а тепер ще й заборонили отримувати допомогу на будівництво укріплень. На жаль, бачимо ще один приклад ставлення центральної влади до чернігівців", — пише в.о. міського голови.


Тобто, кошти у місцевих громад були забрані, під приводом, допомоги ЗСУ
Але, для ЗСУ ці кошти відкликали
pesikot
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Повідомлення Додано: Чет 20 чер, 2024 18:52

  vitaliiangel написав:detroytred вы сегодня странный, оставлю вас в покое...

Хто кого здивував це ще питання))

Від того, що ще й ви підключитеся до наїздів на Детройта, мені якось як ото і вам.

До мене он нову вимогу вигадав чел -- я повинен відповідати фактично за будь-яке своє бачення (наприклад, що не знаю про удари по ОС), яке виношу на обговорення (і очікую аргументовних виправлень, підказок, додавань).
І головне -- прикольну підставу для такої вимоги вказав.
Востаннє редагувалось detroytred в Чет 20 чер, 2024 18:59, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 20 чер, 2024 18:56

Re: Напад росії і білорусі на Україну

І ще трохи місцевих новин в контексті

В Україні заборонили партію "Наш край": як це може позначитися на депутатах з Чернігівщини
В СБУ, чиї документи були підставою для позову Мін'юсту, повідомили, що окремі екскерівники та функціонери цієї політсили причетні до проведення підривної діяльності проти України.

До чого я це пишу

По-перше, "наш край" - це бувші регіонали

По-друге, посилання, фото, другий зліва - Віктор Бистров
В міській раді Чернігова фракція "Наш край" нараховує чотири депутати: Олександр Луценко, Віктор Бистров (також обіймає посаду заступника начальника Чернігівської міської військової адміністрації Дмитра Брижинського, — ред.), Наталія Рашина та Марія Родикова.

зам Брижинського, очільника Чернігівської міської військової адміністрації.
Брижинський був призначений з Банкової

"Ось така ... малятки, любі хлопчаки й дівчатки"
Востаннє редагувалось pesikot в Чет 20 чер, 2024 18:58, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 20 чер, 2024 18:57

  Water написав:
  detroytred написав:Тим паче, що карти в мене не відкриваються.

Гугл мапа не відкривається у москалів, ось ти москалику і приїхав.

Уже и detroytred "москалик"?
Так у вас скоро украинцев вообще не останется.

Але кому пропозиція бити? Незрозуміло.

Ви ж хотіли подивитись шо буде, якщо жахнуть по ОС достатньо великого українського міста, вірно?
Я надав вам координати ОС достатньо великого українського міста Білгорд, він десь приблизно як Харків.

Занадто приблизно.
"Бєлгород[2], застаріле Бі́лгород" (укр. Вики) - "Населення 339 978". Даже "Населення агломерації становить приблизно 600 тисяч жителів".
Харьков - "Населення 1 421 125 осіб", агломерация - "Чисельність населення — 2 157,5 тис. осіб."

І тіко стосовно Миколаєва і Херсона, який і овсі ворог окуповував і залишав.

Ви хоч думаєте про шо пишете?

М что вам здесь не понравилось?
Востаннє редагувалось ЛАД в Чет 20 чер, 2024 18:58, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 20 чер, 2024 18:57

  detroytred написав:Від того, що ще й ви підключитеся до наїздів на Детройта, мені якось як ото і вам.
а вот в чём причина. :D
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Чет 20 чер, 2024 18:59

  ЛАД написав:
  Water написав:
  detroytred написав:Тим паче, що карти в мене не відкриваються.

Гугл мапа не відкривається у москалів, ось ти москалику і приїхав.

Уже и detroytred "москалик"?
Так у вас скоро украинцев вообще не останется.

Так вы двое и не украинцы )))
pesikot
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Повідомлення Додано: Чет 20 чер, 2024 19:00

  ЛАД написав:
  sashaqbl написав:
  ЛАД написав:2. скорее всего, закончится "серой зоной" с рпв на лини разграничения без мирного договора.

на жаль, це максимум, на що ми можемо розраховувати за поточної влади...

Не "за поточної влади". Это зависит совсем не от нашей "влади".
Он там говорит, что сами мы не справимся (надеюсь, вы с этим спорить не будете), а Запад на бОльшее не готов. Они не собираются ради победы Украины рисковать развернуть настоящую 3 МВ с применением ЯО.

ЛАД, ви ж вибрали, бо "цинічні бандери" нагинали руськоязичних
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 20 чер, 2024 19:01

Хто любить тцк

https://t.me/advokatboltik/2011

Трохи спорту на вулицях Дніпра
sens
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