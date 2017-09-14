sashaqbl написав:.......... Та ладно. А може навпаки? Якби в 91 швиденько поставили в стойло мудаків, для яких "адна страна адін народ", то й були б зараз в ЄС і НАТО? ..........
Давайте всё же рассматривать реальные варианты, а не чьи-то хотелки. Не знаю, какого вы года рождения, но попытка "швиденько поставити в стойло мудаків" закончилась бы не очень хорошо если не для тех, кто попытался бы, то для Украины точно. Вполне вероятно, что Украины в границах 91г. вообще не существовало.
от москалику і приїхав
С каждым часом всё умнее. Так всё же, вы Виталичкой - один персонаж?
И интересно, кто так быстро обжаловал мой пост и так оперативно удалил. Просто моментально! Я когда написал жалобу на пост будивельника, так его не удалили, а только убрали одну фразу через 3 или 4 дня. При этом мой пост удалён, а глупость sashaqbl осталась:
Якби в 91 швиденько поставили в стойло мудаків, для яких "адна страна адін народ", то й були б зараз в ЄС і НАТО?
Да ещё и с матюком. Но это нормально.
Востаннє редагувалось ЛАД в Чет 20 чер, 2024 19:08, всього редагувалось 1 раз.
detroytred написав:До мене он нову вимогу вигадав чел -- я повинен відповідати фактично за будь-яке своє бачення (наприклад, що не знаю про удари по ОС), яке виношу на обговорення (і очікую аргументовних виправлень, підказок, додавань). І головне -- прикольну підставу для такої вимоги вказав.
в моем хруще (в котором я рос) во дворе стоял стол, вокруг него собирались дедушки доминошники. Ух как они громко спорили, и с каким упорством друг другу что то доказывали. По идее тех дедушек уже лет 30 как нет в живых. А их дело живёт.
ЛАД написав:Так всё же, вы Виталичкой - один персонаж?
теперь лад принял эстафету от хотаба во всех своих бедах видеть руку виталика). Заразное.
Востаннє редагувалось vitaliiangel в Чет 20 чер, 2024 19:10, всього редагувалось 1 раз.
Еоган Дербішир (CEOBS, The Conflict and Environment Observatory)
Війна в Україні призводить до руйнувань інфраструктури з очищення стічних вод у Рубіжному, Чернігові, Скадовську, Слов’янську, Маріуполі, Сєвєродонецьку, Лисичанську, Попасній, Миколаєві, Василівці та, ймовірно, в інших місцях. Лише за один день, 19 квітня, було зареєстровано одинадцять окремих атак водних об’єктів. Йдеться про пошкодження та/або знеструмлення фільтрувальних і насосних станцій, очисних споруд у Донецькій та Харківській областях. Така інтенсивність обстрілів водної інфраструктури свідчить про те, що обрання її за ціль може бути частиною навмисної стратегії.
detroytred написав:До мене он нову вимогу вигадав чел -- я повинен відповідати фактично за будь-яке своє бачення (наприклад, що не знаю про удари по ОС), яке виношу на обговорення (і очікую аргументовних виправлень, підказок, додавань). І головне -- прикольну підставу для такої вимоги вказав.
в моем хруще (в котором я рос) во дворе стоял стол, вокруг него собирались дедушки доминошники. Ух как они громко спорили, и с каким упорством друг другу что то доказывали. По идее тех дедушек уже лет 30 нет в живых. А их дело живёт.
От і я про те. Що цікаві обговорення, розгляд різних питань, обмін думками деякі занадто намагаються замінити спорами з переходом на особистості.
detroytred написав:Що цікаві обговорення, розгляд різних питань, обмін думками деякі занадто намагаються замінити спорами з переходом на особистості.
напишу крамолу, пусть обижаются. У многих здесь нет мыслей, нечем обмениваться. В лучшем случае транслируют от себя каких то блогеров. В худшем попугайничают, например ЛАД пытается копировать стиль мышления и троллинг хотаба.
detroytred написав:.......... На етапі становлення України, в 90-ті, після розвалу совдепу --- з українського народу можна було зліпити, що завгодно... Як з чистого аркуша. .................. Друге вікно (хоч і трохи менше) було після революції Гідності.
В першому випадку -- протринькали. В другому -- гора родила мишу; зробили по мінімуму, як завжди. Нехай і велику (бо умови великі. Але все ж таки мишу, по мінімуму для тих великих умов - після революційних).
По-моему, Вы преувеличиваете возможности. В обоих случаях.
И ещё:
Соціа́льна револю́ція — в суспільних науках — різка зміна соціального ладу за участю великих мас людей. Соціальні революції націлені на усунення вікових перешкод на шляху розвитку суспільства. Класичні приклади соціальних революцій — часто звані великими англійська революція XVII століття і французька революція XVIII століття.