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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 87298730873187328733>
Повідомлення Додано: Чет 20 чер, 2024 19:02

  pesikot написав:
  ЛАД написав:
  Water написав:Гугл мапа не відкривається у москалів, ось ти москалику і приїхав.

Уже и detroytred "москалик"?
Так у вас скоро украинцев вообще не останется.

Так вы двое и не украинцы )))

Визначив це Песікіт. Впевнено отак.
Але своє голослів'я перевірити лише 2 куо. у себе ж в місті, вже який рік вперто зливається.
Лише впевнено продовжує брехати далі.
Комедія та й годі.
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Повідомлення Додано: Чет 20 чер, 2024 19:05

  flyman написав:
  ЛАД написав:
  sashaqbl написав:..........
Та ладно. А може навпаки? Якби в 91 швиденько поставили в стойло мудаків, для яких "адна страна адін народ", то й були б зараз в ЄС і НАТО?
..........

Давайте всё же рассматривать реальные варианты, а не чьи-то хотелки. Не знаю, какого вы года рождения, но попытка "швиденько поставити в стойло мудаків" закончилась бы не очень хорошо если не для тех, кто попытался бы, то для Украины точно.
Вполне вероятно, что Украины в границах 91г. вообще не существовало.

от москалику і приїхав

С каждым часом всё умнее. :)
Так всё же, вы Виталичкой - один персонаж?

И интересно, кто так быстро обжаловал мой пост и так оперативно удалил. Просто моментально! Я когда написал жалобу на пост будивельника, так его не удалили, а только убрали одну фразу через 3 или 4 дня.
При этом мой пост удалён, а глупость sashaqbl осталась:
Якби в 91 швиденько поставили в стойло мудаків, для яких "адна страна адін народ", то й були б зараз в ЄС і НАТО?

Да ещё и с матюком. Но это нормально. :)
Востаннє редагувалось ЛАД в Чет 20 чер, 2024 19:08, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 20 чер, 2024 19:06

  detroytred написав:До мене он нову вимогу вигадав чел -- я повинен відповідати фактично за будь-яке своє бачення (наприклад, що не знаю про удари по ОС), яке виношу на обговорення (і очікую аргументовних виправлень, підказок, додавань).
І головне -- прикольну підставу для такої вимоги вказав.
в моем хруще (в котором я рос) во дворе стоял стол, вокруг него собирались дедушки доминошники. Ух как они громко спорили, и с каким упорством друг другу что то доказывали. По идее тех дедушек уже лет 30 как нет в живых. А их дело живёт.
  ЛАД написав:Так всё же, вы Виталичкой - один персонаж?
теперь лад принял эстафету от хотаба во всех своих бедах видеть руку виталика). Заразное.
Востаннє редагувалось vitaliiangel в Чет 20 чер, 2024 19:10, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 20 чер, 2024 19:08

  detroytred написав:А після прохання надати посилання .... доходить до аргументації типу ти москаль. Або - якщо є, то забанишся?

https://www.unian.ua/war/viyna-v-ukraji ... S42MC4wLjA.
Вранці 9 березня російські окупанти вдруге обстріляли очисні споруди каналізації міста Миколаєва.

https://inshe.tv/mykolayv/2022-05-11/678722/
«Вчора, після 13 год., фахівці очисних споруд каналізації міста потрапили під обстріл окупантів. Пошкоджено вікна будівлі решіток, первинні відстійники, дах одного з цехів.

https://suspilne.media/kharkiv/373415-u ... u-stanciu/
У Лозовій відновлюють каналізаційну насосну станцію, яка обслуговує половину міста. Будівлю пошкодило внаслідок ракетного удару окупантів у березні.

https://deisumy.gov.ua/?p=5385
внаслідок уламкових уражень та ударної хвилі після обстрілів м. Охтирка у 2022 році були пошкоджені загальноміські очисні споруди м. Охтирка Сумської області

https://nv.ua/ukraine/events/kahovskaya ... 23100.html
Год назад россияне взорвали Каховскую ГЭС: главные факты об одном из крупнейших преступлений войны

https://uwecworkgroup.info/uk/pollution ... -facility/
Олексій Василюк (UNCG, Українська природоохоронна група) та

Еоган Дербішир (CEOBS, The Conflict and Environment Observatory)

Війна в Україні призводить до руйнувань інфраструктури з очищення стічних вод у Рубіжному, Чернігові, Скадовську, Слов’янську, Маріуполі, Сєвєродонецьку, Лисичанську, Попасній, Миколаєві, Василівці та, ймовірно, в інших місцях. Лише за один день, 19 квітня, було зареєстровано одинадцять окремих атак водних об’єктів. Йдеться про пошкодження та/або знеструмлення фільтрувальних і насосних станцій, очисних споруд у Донецькій та Харківській областях. Така інтенсивність обстрілів водної інфраструктури свідчить про те, що обрання її за ціль може бути частиною навмисної стратегії.
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Повідомлення Додано: Чет 20 чер, 2024 19:10

  vitaliiangel написав:
  detroytred написав:До мене он нову вимогу вигадав чел -- я повинен відповідати фактично за будь-яке своє бачення (наприклад, що не знаю про удари по ОС), яке виношу на обговорення (і очікую аргументовних виправлень, підказок, додавань).
І головне -- прикольну підставу для такої вимоги вказав.
в моем хруще (в котором я рос) во дворе стоял стол, вокруг него собирались дедушки доминошники. Ух как они громко спорили, и с каким упорством друг другу что то доказывали. По идее тех дедушек уже лет 30 нет в живых. А их дело живёт.

От і я про те.
Що цікаві обговорення, розгляд різних питань, обмін думками деякі занадто намагаються замінити спорами з переходом на особистості.
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Повідомлення Додано: Чет 20 чер, 2024 19:12

  sens написав:https://t.me/advokatboltik/2011

Трохи спорту на вулицях Дніпра

В масках ряжені можуть бути и блатні братки з 90-х.
BIGor
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Повідомлення Додано: Чет 20 чер, 2024 19:12

  ЛАД написав:
  Water написав:
  detroytred написав:Тим І тіко стосовно Миколаєва і Херсона, який і овсі ворог окуповував і залишав.

Ви хоч думаєте про шо пишете?

М что вам здесь не понравилось?

Мені не сподобалось окупував стосовно Миколаєва й окуповував і залишив стосовно Херсона.
Water
 
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Повідомлення Додано: Чет 20 чер, 2024 19:14

  detroytred написав:Що цікаві обговорення, розгляд різних питань, обмін думками деякі занадто намагаються замінити спорами з переходом на особистості.
напишу крамолу, пусть обижаются. У многих здесь нет мыслей, нечем обмениваться. В лучшем случае транслируют от себя каких то блогеров. В худшем попугайничают, например ЛАД пытается копировать стиль мышления и троллинг хотаба.
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Повідомлення Додано: Чет 20 чер, 2024 19:14

  detroytred написав:..........
На етапі становлення України, в 90-ті, після розвалу совдепу --- з українського народу можна було зліпити, що завгодно...
Як з чистого аркуша.
..................
Друге вікно (хоч і трохи менше) було після революції Гідності.

В першому випадку -- протринькали.
В другому -- гора родила мишу; зробили по мінімуму, як завжди.
Нехай і велику (бо умови великі. Але все ж таки мишу, по мінімуму для тих великих умов - після революційних).

По-моему, Вы преувеличиваете возможности. В обоих случаях.

И ещё:
Соціа́льна револю́ція — в суспільних науках — різка зміна соціального ладу за участю великих мас людей. Соціальні революції націлені на усунення вікових перешкод на шляху розвитку суспільства. Класичні приклади соціальних революцій — часто звані великими англійська революція XVII століття і французька революція XVIII століття.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Чет 20 чер, 2024 19:17

  BIGor написав:
  sens написав:https://t.me/advokatboltik/2011

Трохи спорту на вулицях Дніпра

В масках ряжені можуть бути и блатні братки з 90-х.

Вряд-ли это тцк. В масках, младенец на руках. Это какая-то группировка, просто в форме. Форма и в эпицентре продаётся
Бетон
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