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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 8730873187328733>
Повідомлення Додано: Чет 20 чер, 2024 19:18

  Water написав:
  detroytred написав:А після прохання надати посилання .... доходить до аргументації типу ти москаль. Або - якщо є, то забанишся?

https://www.unian.ua/war/viyna-v-ukraji ... S42MC4wLjA.
Вранці 9 березня російські окупанти вдруге обстріляли очисні споруди каналізації міста Миколаєва.

https://inshe.tv/mykolayv/2022-05-11/678722/
«Вчора, після 13 год., фахівці очисних споруд каналізації міста потрапили під обстріл окупантів. Пошкоджено вікна будівлі решіток, первинні відстійники, дах одного з цехів.

https://suspilne.media/kharkiv/373415-u ... u-stanciu/
У Лозовій відновлюють каналізаційну насосну станцію, яка обслуговує половину міста. Будівлю пошкодило внаслідок ракетного удару окупантів у березні.

https://deisumy.gov.ua/?p=5385
внаслідок уламкових уражень та ударної хвилі після обстрілів м. Охтирка у 2022 році були пошкоджені загальноміські очисні споруди м. Охтирка Сумської області

https://nv.ua/ukraine/events/kahovskaya ... 23100.html
Год назад россияне взорвали Каховскую ГЭС: главные факты об одном из крупнейших преступлений войны

https://uwecworkgroup.info/uk/pollution ... -facility/
Олексій Василюк (UNCG, Українська природоохоронна група) та

Еоган Дербішир (CEOBS, The Conflict and Environment Observatory)

Війна в Україні призводить до руйнувань інфраструктури з очищення стічних вод у Рубіжному, Чернігові, Скадовську, Слов’янську, Маріуполі, Сєвєродонецьку, Лисичанську, Попасній, Миколаєві, Василівці та, ймовірно, в інших місцях. Лише за один день, 19 квітня, було зареєстровано одинадцять окремих атак водних об’єктів. Йдеться про пошкодження та/або знеструмлення фільтрувальних і насосних станцій, очисних споруд у Донецькій та Харківській областях. Така інтенсивність обстрілів водної інфраструктури свідчить про те, що обрання її за ціль може бути частиною навмисної стратегії.

Дякую.
Чому б не було надати ці посилання одразу?

Але в останньому реченні -- *свідчить про те, що обрання її за ціль може бути частиною навмисної стратегії.*
Ключові слова "може бути".

Коли ж є дійсно стратегія, то не кажуть *може бути*. А є удари по ОС великих облцентрів. З усіма наслідками.
І якщо ви подивитеся в предмет обговорення, то там саме про удари по ОС ключових міст країни.
Ще раз - не про окремі випадки (до яких і овсі включили прифронтовій та окуповані міста та райцентри), а по ключових містах країни.
Саме тому я зробив висновок -- що є обмеження.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Чет 20 чер, 2024 19:21

  Water написав:
  ЛАД написав:
  Water написав:Ви хоч думаєте про шо пишете?

М что вам здесь не понравилось?

Мені не сподобалось окупував стосовно Миколаєва й окуповував і залишив стосовно Херсона.

Не зрозумів де в мене було про окупацію Миколаєва?
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Чет 20 чер, 2024 19:22

  detroytred написав:Дякую.
Чому б не було надати ці посилання одразу?
Ще раз - не про окремі випадки (до яких і овсі включили прифронтовій та окуповані міста та райцентри), а по ключових містах країни.
Саме тому я зробив висновок -- що є обмеження.

Ви так і не відповіли хто вас до навчання студентів у виші допустив.
Яле вже всеодно, додав до black list.
Water
 
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Повідомлення Додано: Чет 20 чер, 2024 19:24

  vitaliiangel написав:здесь нет мыслей, нечем обмениваться.

Так особисто ти тут сидиш тому-що вирішив поспілкуватись стосовно 14 пакету санкцій ЄС проти москальщини, вірно?
Water
 
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Повідомлення Додано: Чет 20 чер, 2024 19:27

  Water написав:
  detroytred написав:Дякую.
Чому б не було надати ці посилання одразу?
Ще раз - не про окремі випадки (до яких і овсі включили прифронтовій та окуповані міста та райцентри), а по ключових містах країни.
Саме тому я зробив висновок -- що є обмеження.

Ви так і не відповіли хто вас до навчання студентів у виші допустив.
Яле вже всеодно, додав до black list.

А повинен відповідати на особисті питання?

І не дивуйте: ви мовчите на всі мої питання, але генеруєте нові свої; звинувачуєте, що москаль; вигадуєте начебто я хотів...; але очікуєте від мене відповіді про особисте?

Ви вже казали про ігнор. Але))
А я тільки за, бо вести розгляд питань без переходу на особистості ви не стані.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Чет 20 чер, 2024 19:30

  ЛАД написав:
  Water написав:
  detroytred написав:Тим паче, що карти в мене не відкриваються.

Гугл мапа не відкривається у москалів, ось ти москалику і приїхав.

Уже и detroytred "москалик"?
Так у вас скоро украинцев вообще не останется.


Я читаю россиян, например, на форуме ixbt.com, где пишут люди с высшим техническим образованием. Ну что-то в голове у них должно быть

Так вот они пишут, что украинец - это тот, кто желает обьединится с Россией, кто желает принять российскую культуру, кто не хочет воевать с Россией, ведь Россия несёт "образование" и "просвещение"

А кто не хочет этого, кто хочет независимой Украины - тот бандеровец и националист и подлежит уничтожению, физическому

Что ЛАД, что detroytred очень сильно подходят под понятие "украинец", по версии россиян

ЛАД, detroytred, вам самим не обидно, что вас сразу в третий сорт записали россияне ?
Что за вас всё решили
Если не обидно и вы всё это принимаете, то вопросов нет
Востаннє редагувалось pesikot в Чет 20 чер, 2024 19:36, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Чет 20 чер, 2024 19:30

  Бетон написав:
  BIGor написав:
  sens написав:https://t.me/advokatboltik/2011

Трохи спорту на вулицях Дніпра

В масках ряжені можуть бути и блатні братки з 90-х.

Вряд-ли это тцк. В масках, младенец на руках. Это какая-то группировка, просто в форме. Форма и в эпицентре продаётся

Золоті часи для організованної злочинності, одяг форму і можна все. А потім тіло того "ухилянта" зняходять в Тисі і ще шеймують.
BIGor
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Повідомлення Додано: Чет 20 чер, 2024 19:43

  pesikot написав:
  ЛАД написав:
  Water написав:Гугл мапа не відкривається у москалів, ось ти москалику і приїхав.

Уже и detroytred "москалик"?
Так у вас скоро украинцев вообще не останется.


Я читаю россиян, например, на форуме ixbt.com, где пишут люди с высшим техническим образованием. Ну что-то в голове у них должно быть

Так вот они пишут, что украинец - это тот, кто желает обьединится с Россией, кто желает принять российскую культуру, кто не хочет воевать с Россией, ведь Россия несёт "образование" и "просвещение"

А кто не хочет этого, кто хочет независимой Украины - тот бандеровец и националист и подлежит уничтожению, физическому

Что ЛАД, что detroytred очень сильно подходят под понятие "украинец", по версии россиян

Вам самим не обидно, что вас сразу в третий сорт записали россияне ?
Если не обидно и вы всё это принимаете, то вопросов нет

У брехунів лише одна проблема.

Надати хоч одну цитату з оцими твердженнями:
"желает обьединится с Россией, кто желает принять российскую культуру, кто не хочет воевать с Россией, ведь Россия несёт "образование" и "просвещение".

Мабуть у восьме: давай в твоєму ж облсбу перевіримо всі мої дописи. Я до тебе приїду. Тобі ніяких напрягів. Перевірять, бо оце все підходить під статтю злочину -- нікуди не дінуться.
Ну і розрахунок: або з мене 2 куо тобі і мене під суд; або ти сплатили 2 куо мені і нарешті може пенестанеш голослівно брехати на особисту адресу.

Що простіше-то?
Чи легче просто брехати і брехати? Не відповідаючи за це.

Поки факт один: голослівно записав мене в росіянє ти. Власне ти. І зливаєшся відповісти за це.
Абідно мені, що зливаєшся і далі спокійнісінько брешеш.
До речі, отак також голослівно брешуть і брешуть кисильови та Ко...

Давай перевіримо і всі питання стосовно мене відпадуть. Чому зливаєшся постійно і продовжуєш брехати?
Ось це питання.
Востаннє редагувалось detroytred в Чет 20 чер, 2024 19:49, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 20 чер, 2024 19:49

  vitaliiangel написав:
  detroytred написав:Що цікаві обговорення, розгляд різних питань, обмін думками деякі занадто намагаються замінити спорами з переходом на особистості.
напишу крамолу, пусть обижаются. У многих здесь нет мыслей, нечем обмениваться. В лучшем случае транслируют от себя каких то блогеров. В худшем попугайничают, например ЛАД пытается копировать стиль мышления и троллинг хотаба.

багато хто це совки до мозку костей, які звикли що за них думають, вирішують, командують, які тобі скажуть "якщо такі умні чому строєм не ходите"
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 20 чер, 2024 19:51

vitaliiangel
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