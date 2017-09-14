Додано: Чет 20 чер, 2024 19:43

pesikot написав: ЛАД написав: Water написав: Гугл мапа не відкривається у москалів, ось ти москалику і приїхав. Гугл мапа не відкривається у москалів, ось ти москалику і приїхав.

Уже и detroytred "москалик"?

Так у вас скоро украинцев вообще не останется. Уже и"москалик"?Так у вас скоро украинцев вообще не останется.



Я читаю россиян, например, на форуме ixbt.com, где пишут люди с высшим техническим образованием. Ну что-то в голове у них должно быть



Так вот они пишут, что украинец - это тот, кто желает обьединится с Россией, кто желает принять российскую культуру, кто не хочет воевать с Россией, ведь Россия несёт "образование" и "просвещение"



А кто не хочет этого, кто хочет независимой Украины - тот бандеровец и националист и подлежит уничтожению, физическому



Что ЛАД, что detroytred очень сильно подходят под понятие "украинец", по версии россиян



Вам самим не обидно, что вас сразу в третий сорт записали россияне ?

Если не обидно и вы всё это принимаете, то вопросов нет Я читаю россиян, например, на форуме ixbt.com, где пишут люди с высшим техническим образованием. Ну что-то в голове у них должно бытьТак вот они пишут, что украинец - это тот, кто желает обьединится с Россией, кто желает принять российскую культуру, кто не хочет воевать с Россией, ведь Россия несёт "образование" и "просвещение"А кто не хочет этого, кто хочет независимой Украины - тот бандеровец и националист и подлежит уничтожению, физическомуЧто, чтоочень сильно подходят под понятие "украинец", по версии россиянВам самим не обидно, что вас сразу в третий сорт записали россияне ?Если не обидно и вы всё это принимаете, то вопросов нет

У брехунів лише одна проблема.Надати хоч одну цитату з оцими твердженнями:"желает обьединится с Россией, кто желает принять российскую культуру, кто не хочет воевать с Россией, ведь Россия несёт "образование" и "просвещение".Мабуть у восьме: давай в твоєму ж облсбу перевіримо всі мої дописи. Я до тебе приїду. Тобі ніяких напрягів. Перевірять, бо оце все підходить під статтю злочину -- нікуди не дінуться.Ну і розрахунок: або з мене 2 куо тобі і мене під суд; або ти сплатили 2 куо мені і нарешті може пенестанеш голослівно брехати на особисту адресу.Що простіше-то?Чи легче просто брехати і брехати? Не відповідаючи за це.Поки факт один: голослівно записав мене в росіянє ти. Власне ти. І зливаєшся відповісти за це.Абідно мені, що зливаєшся і далі спокійнісінько брешеш.До речі, отак також голослівно брешуть і брешуть кисильови та Ко...Давай перевіримо і всі питання стосовно мене відпадуть. Чому зливаєшся постійно і продовжуєш брехати?Ось це питання.