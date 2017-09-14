Еоган Дербішир (CEOBS, The Conflict and Environment Observatory)
Війна в Україні призводить до руйнувань інфраструктури з очищення стічних вод у Рубіжному, Чернігові, Скадовську, Слов’янську, Маріуполі, Сєвєродонецьку, Лисичанську, Попасній, Миколаєві, Василівці та, ймовірно, в інших місцях. Лише за один день, 19 квітня, було зареєстровано одинадцять окремих атак водних об’єктів. Йдеться про пошкодження та/або знеструмлення фільтрувальних і насосних станцій, очисних споруд у Донецькій та Харківській областях. Така інтенсивність обстрілів водної інфраструктури свідчить про те, що обрання її за ціль може бути частиною навмисної стратегії.
Дякую. Чому б не було надати ці посилання одразу?
Але в останньому реченні -- *свідчить про те, що обрання її за ціль може бути частиною навмисної стратегії.* Ключові слова "може бути".
Коли ж є дійсно стратегія, то не кажуть *може бути*. А є удари по ОС великих облцентрів. З усіма наслідками. І якщо ви подивитеся в предмет обговорення, то там саме про удари по ОС ключових міст країни. Ще раз - не про окремі випадки (до яких і овсі включили прифронтовій та окуповані міста та райцентри), а по ключових містах країни. Саме тому я зробив висновок -- що є обмеження.
detroytred написав:Дякую. Чому б не було надати ці посилання одразу? Ще раз - не про окремі випадки (до яких і овсі включили прифронтовій та окуповані міста та райцентри), а по ключових містах країни. Саме тому я зробив висновок -- що є обмеження.
Ви так і не відповіли хто вас до навчання студентів у виші допустив. Яле вже всеодно, додав до black list.
detroytred написав:Дякую. Чому б не було надати ці посилання одразу? Ще раз - не про окремі випадки (до яких і овсі включили прифронтовій та окуповані міста та райцентри), а по ключових містах країни. Саме тому я зробив висновок -- що є обмеження.
Ви так і не відповіли хто вас до навчання студентів у виші допустив. Яле вже всеодно, додав до black list.
А повинен відповідати на особисті питання?
І не дивуйте: ви мовчите на всі мої питання, але генеруєте нові свої; звинувачуєте, що москаль; вигадуєте начебто я хотів...; але очікуєте від мене відповіді про особисте?
Ви вже казали про ігнор. Але)) А я тільки за, бо вести розгляд питань без переходу на особистості ви не стані.
Water написав:Гугл мапа не відкривається у москалів, ось ти москалику і приїхав.
Уже и detroytred "москалик"? Так у вас скоро украинцев вообще не останется.
Я читаю россиян, например, на форуме ixbt.com, где пишут люди с высшим техническим образованием. Ну что-то в голове у них должно быть
Так вот они пишут, что украинец - это тот, кто желает обьединится с Россией, кто желает принять российскую культуру, кто не хочет воевать с Россией, ведь Россия несёт "образование" и "просвещение"
А кто не хочет этого, кто хочет независимой Украины - тот бандеровец и националист и подлежит уничтожению, физическому
Что ЛАД, что detroytred очень сильно подходят под понятие "украинец", по версии россиян
Вам самим не обидно, что вас сразу в третий сорт записали россияне ? Если не обидно и вы всё это принимаете, то вопросов нет
У брехунів лише одна проблема.
Надати хоч одну цитату з оцими твердженнями: "желает обьединится с Россией, кто желает принять российскую культуру, кто не хочет воевать с Россией, ведь Россия несёт "образование" и "просвещение".
Мабуть у восьме: давай в твоєму ж облсбу перевіримо всі мої дописи. Я до тебе приїду. Тобі ніяких напрягів. Перевірять, бо оце все підходить під статтю злочину -- нікуди не дінуться. Ну і розрахунок: або з мене 2 куо тобі і мене під суд; або ти сплатили 2 куо мені і нарешті може пенестанеш голослівно брехати на особисту адресу.
Що простіше-то? Чи легче просто брехати і брехати? Не відповідаючи за це.
Поки факт один: голослівно записав мене в росіянє ти. Власне ти. І зливаєшся відповісти за це. Абідно мені, що зливаєшся і далі спокійнісінько брешеш. До речі, отак також голослівно брешуть і брешуть кисильови та Ко...
Давай перевіримо і всі питання стосовно мене відпадуть. Чому зливаєшся постійно і продовжуєш брехати? Ось це питання.
Востаннє редагувалось detroytred в Чет 20 чер, 2024 19:49, всього редагувалось 1 раз.
detroytred написав:Що цікаві обговорення, розгляд різних питань, обмін думками деякі занадто намагаються замінити спорами з переходом на особистості.
напишу крамолу, пусть обижаются. У многих здесь нет мыслей, нечем обмениваться. В лучшем случае транслируют от себя каких то блогеров. В худшем попугайничают, например ЛАД пытается копировать стиль мышления и троллинг хотаба.
багато хто це совки до мозку костей, які звикли що за них думають, вирішують, командують, які тобі скажуть "якщо такі умні чому строєм не ходите"