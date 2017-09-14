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Політика та гроші
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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 8730873187328733
Повідомлення Додано: Чет 20 чер, 2024 20:01

  BIGor написав:Золоті часи для організованної злочинності, одяг форму і можна все. А потім тіло того "ухилянта" зняходять в Тисі і ще шеймують.
по дороге в учебку можно вызвать приступ эпилепсии, ухылянт мёртв при этом никто не виноват. Удобно если надо отомстить соседу или чтобы куму не отдавать долг.
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Чет 20 чер, 2024 20:08

  Water написав:
  ЛАД написав:
  Water написав:----------------------
detroytred
Тим І тіко стосовно Миколаєва і Херсона, який і овсі ворог окуповував і залишав.-----------------------------
Ви хоч думаєте про шо пишете?

М что вам здесь не понравилось?

Мені не сподобалось окупував стосовно Миколаєва й окуповував і залишив стосовно Херсона.

Там "окуповував і залишав" относится у Херсону. Этого не было?
ЛАД
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Повідомлення Додано: Чет 20 чер, 2024 20:24

vitaliiangel
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  #<1 ... 8730873187328733
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