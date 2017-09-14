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Політика та гроші
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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 87318732873387348735>
Повідомлення Додано: Чет 20 чер, 2024 20:01

  BIGor написав:Золоті часи для організованної злочинності, одяг форму і можна все. А потім тіло того "ухилянта" зняходять в Тисі і ще шеймують.
по дороге в учебку можно вызвать приступ эпилепсии, ухылянт мёртв при этом никто не виноват. Удобно если надо отомстить соседу или чтобы куму не отдавать долг.
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Чет 20 чер, 2024 20:08

  Water написав:
  ЛАД написав:
  Water написав:----------------------
detroytred
Тим І тіко стосовно Миколаєва і Херсона, який і овсі ворог окуповував і залишав.-----------------------------
Ви хоч думаєте про шо пишете?

М что вам здесь не понравилось?

Мені не сподобалось окупував стосовно Миколаєва й окуповував і залишив стосовно Херсона.

Там "окуповував і залишав" относится у Херсону. Этого не было?
ЛАД
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Повідомлення Додано: Чет 20 чер, 2024 20:24

vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Чет 20 чер, 2024 20:35

vitaliiangel
Знову по російським ТГ-каналом шакалишь
pesikot
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Повідомлення Додано: Чет 20 чер, 2024 20:35

somilitark
Зторгувався, що заяву до Люті написав, але пішов ще у відпустку, ось це реальність, а не "казки підслухані в потязі" і тупа пропаганда...

Я багатоприголосному теж не раз пояснював, як комплектувалась «лють» із діючих поліцаїв, але ж воно чи під наркотою по життю, чи просто освітуа менше 8 класів: бубонить під ніс якусь дурь.
Нема сенсу там втрачати час.

Віталя, ви оце скільки днів про дохідність арендного бізнесу? Здається днів 3 назад про це вже було? Не знаю до чого ви домовились, але помилка твоя ось в чому.
«Вклав гроші в бізнес і треба отримати з цих грошей N-ний відсотків в рік » не дорівнює «вклав гроші в нерухомість і хочу отримувати таку ж дохідність».
Чому? Бо нерухомість це в першу чергу засіб збереження капіталу (причому навіть без будь яких рухів з боку власника цей капітал може приростати на суму інфляції, по замовчуванню, якщо нема потрясінь). І лише в другу чергу це спосіб додаткового заробітку,. І цей додатковий заробіток зовсім не обовʼязково має також приносити обліку ставку чи суму інфляції.,З чого б це має приносити??? Хіба вартість вкладених в нерухомість грошей знижується? Ні. Бо там не гроші, а обʼєкт. Який паралельно сам на інфляцію дорожчає.


  vitaliiangel написав: У многих здесь нет мыслей, нечем обмениваться. В лучшем случае транслируют от себя каких то блогерів . В худшем попугайничают, например ЛАД пытается копировать стиль мышления и троллинг хотаба.

«300 тг каналів»
  vitaliiangel написав:

«Тилова криса»? Вірно, Віталя? Яма підтвердить.

З. І Прбігся по діагоналі.
Віталя, а що, коли тебе регулярно не виховувати, то ти тут починаєш піднімати вуха? Серйозно? Я здогадувався, що ти такий, але все одно здивувався. Ти ба, моська тут шкіриться.. :mrgreen: :lol:
Востаннє редагувалось Hotab в Чет 20 чер, 2024 20:58, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 20 чер, 2024 20:51

Re: Напад росії і білорусі на Україну

«Війська рф з України не виведуться ніколи», — путін

То, что все тут писали. Война будет ровно, пока он не сдохнет. Лет 15.
Зеоенский, кстати тоже
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Повідомлення Додано: Чет 20 чер, 2024 21:02

  Hotab написав:«Вклав гроші в бізнес і треба отримати з цих грошей N-ний відсотків в рік » не дорівнює «вклав гроші в нерухомість і хочу отримувати таку ж дохідність».
вы с ЛАДом 2 крутых специалиста по бизнесу. может еще про ROI и EBITDA расскажешь? Летчиков же должны такому учить. Летишь в вертолёте и обсчитываешь EBITDA. Ещё тебе надо больше с ладом общаться, ему тут без твоего троллинга скучно. а с тобой мы уже всё обсудили. начнешь писать свою муйню - верну тебя в чс.
  Hotab написав:Віталя, а що, коли тебе регулярно не виховувати, то ти тут починаєш піднімати вуха
иди на хуй воспитатель. если коротко.
Востаннє редагувалось vitaliiangel в Чет 20 чер, 2024 21:09, всього редагувалось 3 разів.
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Повідомлення Додано: Чет 20 чер, 2024 21:05

  vitaliiangel написав:
  detroytred написав:Що цікаві обговорення, розгляд різних питань, обмін думками деякі занадто намагаються замінити спорами з переходом на особистості.
напишу крамолу, пусть обижаются. У многих здесь нет мыслей, нечем обмениваться. В лучшем случае транслируют от себя каких то блогеров. В худшем попугайничают, например ЛАД пытается копировать стиль мышления и троллинг хотаба.

забавный день на ветке...
сначала пенсионер ЛАД методично с упорством катка размазывал по асфальту мамкиного "бизнесмена" с комбината)))
потом "бизнесмен" попытался отыграться на впенсе, но...опять получилась засада)))
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Повідомлення Додано: Чет 20 чер, 2024 21:09

  vitaliiangel написав:
  Hotab написав:«Вклав гроші в бізнес і треба отримати з цих грошей N-ний відсотків в рік » не дорівнює «вклав гроші в нерухомість і хочу отримувати таку ж дохідність».
вы с ЛАДом 2 крутых специалиста по бизнесу. может еще про ROI и EBITDA расскажешь? Летчиков же должны такому учить. Летишь в вертолёте и обсчитываешь EBITDA. Ещё тебе надо больше с ладом общаться, ему тут без твоего троллинга скучно. а с тобой мы уже всё обсудили. А начнешь писать муйню - верну тебя в чс.

Я так пон ти вибрав шлях своїх улюблених мавп кривлятися? :mrgreen:
Це тому що я тебе тут не 3.14 здив пару тижнів? :D

Нє, ну з ЧС ти мене просто в стійло зараз ставиш . Я переляканий. :lol:

забавный день на ветке...


Комбінатна тут бачу припухла))
Востаннє редагувалось Hotab в Чет 20 чер, 2024 21:14, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 20 чер, 2024 21:11

  vitaliiangel написав:
  BIGor написав:Золоті часи для організованної злочинності, одяг форму і можна все. А потім тіло того "ухилянта" зняходять в Тисі і ще шеймують.
по дороге в учебку можно вызвать приступ эпилепсии, ухылянт мёртв при этом никто не виноват. Удобно если надо отомстить соседу или чтобы куму не отдавать долг.

бывалый?
есть реальные кейсы?
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