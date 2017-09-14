Додано: Чет 20 чер, 2024 20:35

Зторгувався, що заяву до Люті написав, але пішов ще у відпустку, ось це реальність, а не "казки підслухані в потязі" і тупа пропаганда...



vitaliiangel написав: У многих здесь нет мыслей, нечем обмениваться. В лучшем случае транслируют от себя каких то блогерів . В худшем попугайничают, например ЛАД пытается копировать стиль мышления и троллинг хотаба. У многих здесь нет мыслей, нечем обмениваться. В худшем попугайничают, например ЛАД пытается копировать стиль мышления и троллинг хотаба.

vitaliiangel написав:

Я багатоприголосному теж не раз пояснював, як комплектувалась «лють» із діючих поліцаїв, але ж воно чи під наркотою по життю, чи просто освітуа менше 8 класів: бубонить під ніс якусь дурь.Нема сенсу там втрачати час.Віталя, ви оце скільки днів про дохідність арендного бізнесу? Здається днів 3 назад про це вже було? Не знаю до чого ви домовились, але помилка твоя ось в чому.«Вклав гроші в бізнес і треба отримати з цих грошей N-ний відсотків в рік » не дорівнює «вклав гроші в нерухомість і хочу отримувати таку ж дохідність».Чому? Бо нерухомість це в першу чергу засіб збереження капіталу (причому навіть без будь яких рухів з боку власника цей капітал може приростати на суму інфляції, по замовчуванню, якщо нема потрясінь). І лише в другу чергу це спосіб додаткового заробітку,. І цей додатковий заробіток зовсім не обовʼязково має також приносити обліку ставку чи суму інфляції.,З чого б це має приносити??? Хіба вартість вкладених в нерухомість грошей знижується? Ні. Бо там не гроші, а обʼєкт. Який паралельно сам на інфляцію дорожчає.«300 тг каналів»«Тилова криса»? Вірно, Віталя? Яма підтвердить.З. І Прбігся по діагоналі.Віталя, а що, коли тебе регулярно не виховувати, то ти тут починаєш піднімати вуха? Серйозно? Я здогадувався, що ти такий, але все одно здивувався. Ти ба, моська тут шкіриться..