|
|
|
Напад росії і білорусі на Україну
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Додано: Чет 20 чер, 2024 20:01
BIGor написав:
Золоті часи для організованної злочинності, одяг форму і можна все. А потім тіло того "ухилянта" зняходять в Тисі і ще шеймують.
по дороге в учебку можно вызвать приступ эпилепсии, ухылянт мёртв при этом никто не виноват. Удобно если надо отомстить соседу или чтобы куму не отдавать долг.
-
vitaliiangel
-
-
- Повідомлень: 23844
- З нами з: 06.04.16
- Подякував: 2403 раз.
- Подякували: 3361 раз.
-
- Профіль
-
2
Додано: Чет 20 чер, 2024 20:08
Water написав: ЛАД написав: Water написав:
----------------------detroytred
Тим І тіко стосовно Миколаєва і Херсона, який і овсі ворог окуповував і залишав.-----------------------------
Ви хоч думаєте про шо пишете?
М что вам здесь не понравилось?
Мені не сподобалось окупував стосовно Миколаєва й окуповував і залишив стосовно Херсона.
Там "окуповував і залишав" относится у Херсону. Этого не было?
-
ЛАД
-
2
-
- Повідомлень: 29192
- З нами з: 31.08.10
- Подякував: 5288 раз.
- Подякували: 4825 раз.
-
- Профіль
-
2
2
6
Додано: Чет 20 чер, 2024 20:24
-
vitaliiangel
-
-
- Повідомлень: 23844
- З нами з: 06.04.16
- Подякував: 2403 раз.
- Подякували: 3361 раз.
-
- Профіль
-
2
Додано: Чет 20 чер, 2024 20:35
vitaliiangel
Знову по російським ТГ-каналом шакалишь
-
pesikot
-
-
- Повідомлень: 9875
- З нами з: 31.08.09
- Подякував: 535 раз.
- Подякували: 1253 раз.
-
- Профіль
-
2
2
Додано: Чет 20 чер, 2024 20:35
somilitark
Зторгувався, що заяву до Люті написав, але пішов ще у відпустку, ось це реальність, а не "казки підслухані в потязі" і тупа пропаганда...
Я багатоприголосному теж не раз пояснював, як комплектувалась «лють» із діючих поліцаїв, але ж воно чи під наркотою по життю, чи просто освітуа менше 8 класів: бубонить під ніс якусь дурь.
Нема сенсу там втрачати час.
Віталя, ви оце скільки днів про дохідність арендного бізнесу? Здається днів 3 назад про це вже було? Не знаю до чого ви домовились, але помилка твоя ось в чому.
«Вклав гроші в бізнес і треба отримати з цих грошей N-ний відсотків в рік » не дорівнює «вклав гроші в нерухомість і хочу отримувати таку ж дохідність».
Чому? Бо нерухомість це в першу чергу засіб збереження капіталу (причому навіть без будь яких рухів з боку власника цей капітал може приростати на суму інфляції, по замовчуванню, якщо нема потрясінь). І лише в другу чергу це спосіб додаткового заробітку,. І цей додатковий заробіток зовсім не обовʼязково має також приносити обліку ставку чи суму інфляції.,З чого б це має приносити??? Хіба вартість вкладених в нерухомість грошей знижується? Ні. Бо там не гроші, а обʼєкт. Який паралельно сам на інфляцію дорожчає.
vitaliiangel написав:
У многих здесь нет мыслей, нечем обмениваться. В лучшем случае транслируют от себя каких то блогерів
. В худшем попугайничают, например ЛАД пытается копировать стиль мышления и троллинг хотаба.
«300 тг каналів»
vitaliiangel написав:
«Тилова криса»? Вірно, Віталя? Яма підтвердить.
З. І Прбігся по діагоналі.
Віталя, а що, коли тебе регулярно не виховувати, то ти тут починаєш піднімати вуха? Серйозно? Я здогадувався, що ти такий, але все одно здивувався. Ти ба, моська тут шкіриться..
Востаннє редагувалось Hotab
в Чет 20 чер, 2024 20:58, всього редагувалось 1 раз.
-
Hotab
-
-
- Повідомлень: 12499
- З нами з: 15.02.09
- Подякував: 345 раз.
- Подякували: 2243 раз.
-
- Профіль
-
1
2
1
Додано: Чет 20 чер, 2024 20:51
«Війська рф з України не виведуться ніколи», — путін
То, что все тут писали. Война будет ровно, пока он не сдохнет. Лет 15.
Зеоенский, кстати тоже
-
Бетон
-
-
- Повідомлень: 2805
- З нами з: 17.12.22
- Подякував: 87 раз.
- Подякували: 200 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 20 чер, 2024 21:02
Hotab написав:
«Вклав гроші в бізнес і треба отримати з цих грошей N-ний відсотків в рік » не дорівнює «вклав гроші в нерухомість і хочу отримувати таку ж дохідність».
вы с ЛАДом 2 крутых специалиста по бизнесу. может еще про ROI и EBITDA расскажешь? Летчиков же должны такому учить. Летишь в вертолёте и обсчитываешь EBITDA. Ещё тебе надо больше с ладом общаться, ему тут без твоего троллинга скучно. а с тобой мы уже всё обсудили. начнешь писать свою муйню - верну тебя в чс.
Hotab написав:
Віталя, а що, коли тебе регулярно не виховувати, то ти тут починаєш піднімати вуха
иди на хуй воспитатель. если коротко.
Востаннє редагувалось vitaliiangel
в Чет 20 чер, 2024 21:09, всього редагувалось 3 разів.
-
vitaliiangel
-
-
- Повідомлень: 23844
- З нами з: 06.04.16
- Подякував: 2403 раз.
- Подякували: 3361 раз.
-
- Профіль
-
2
Додано: Чет 20 чер, 2024 21:05
vitaliiangel написав: detroytred написав:
Що цікаві обговорення, розгляд різних питань, обмін думками деякі занадто намагаються замінити спорами з переходом на особистості.
напишу крамолу, пусть обижаются. У многих здесь нет мыслей, нечем обмениваться. В лучшем случае транслируют от себя каких то блогеров. В худшем попугайничают, например ЛАД пытается копировать стиль мышления и троллинг хотаба.
забавный день на ветке...
сначала пенсионер ЛАД методично с упорством катка размазывал по асфальту мамкиного "бизнесмена" с комбината)))
потом "бизнесмен" попытался отыграться на впенсе, но...опять получилась засада)))
-
Прохожий
-
-
- Повідомлень: 13720
- З нами з: 05.06.13
- Подякував: 912 раз.
- Подякували: 1442 раз.
-
- Профіль
-
1
1
Додано: Чет 20 чер, 2024 21:09
vitaliiangel написав: Hotab написав:
«Вклав гроші в бізнес і треба отримати з цих грошей N-ний відсотків в рік » не дорівнює «вклав гроші в нерухомість і хочу отримувати таку ж дохідність».
вы с ЛАДом 2 крутых специалиста по бизнесу. может еще про ROI и EBITDA расскажешь? Летчиков же должны такому учить. Летишь в вертолёте и обсчитываешь EBITDA. Ещё тебе надо больше с ладом общаться, ему тут без твоего троллинга скучно. а с тобой мы уже всё обсудили. А начнешь писать муйню - верну тебя в чс.
Я так пон ти вибрав шлях своїх улюблених мавп кривлятися?
Це тому що я тебе тут не 3.14 здив пару тижнів?
Нє, ну з ЧС ти мене просто в стійло зараз ставиш . Я переляканий.
забавный день на ветке...
Комбінатна тут бачу припухла))
Востаннє редагувалось Hotab
в Чет 20 чер, 2024 21:14, всього редагувалось 1 раз.
-
Hotab
-
-
- Повідомлень: 12499
- З нами з: 15.02.09
- Подякував: 345 раз.
- Подякували: 2243 раз.
-
- Профіль
-
1
2
1
Додано: Чет 20 чер, 2024 21:11
vitaliiangel написав: BIGor написав:
Золоті часи для організованної злочинності, одяг форму і можна все. А потім тіло того "ухилянта" зняходять в Тисі і ще шеймують.
по дороге в учебку можно вызвать приступ эпилепсии, ухылянт мёртв при этом никто не виноват. Удобно если надо отомстить соседу или чтобы куму не отдавать долг.
бывалый?
есть реальные кейсы?
-
Прохожий
-
-
- Повідомлень: 13720
- З нами з: 05.06.13
- Подякував: 912 раз.
- Подякували: 1442 раз.
-
- Профіль
-
1
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей
|
Схожі теми
|
|11
|49851
|
Чет 06 чер, 2024 01:05
katso
|
|1493
|209876
|
|
|6076
|676569
|
|