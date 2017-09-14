Примечательно то, что эпилепсия случается в тцк с теми, кто до этого 30..40 лет не знал, что это такое. Совпадение? Не думаю
Если всех прогнать через ЭЭГ (погугли что за обследование) , то можно у нескольких процентов найти склонность к эпиприступам. Чел может жить жизнь и не знать что имеет эту склонность. А может и выстрелить она когда-то.
Летчиков прогоняют всех каждую ВЛК. при выявлении - повторное обследование через месяц (исключить случайность) и полное списание с летной работы если повторяется Еще раз: чел может прожить жизнь и не подозревать.
Примечательно то, что эпилепсия случается в тцк с теми, кто до этого 30..40 лет не знал, что это такое. Совпадение? Не думаю
Если всех прогнать через ЭЭГ (погугли что за обследование) , то можно у нескольких процентов найти склонность к эпиприступам. Чел может жить жизнь и не знать что имеет эту склонность. А может и выстрелить она когда-то.
Летчиков прогоняют всех каждую ВЛК. при выявлении - повторное обследование через месяц (исключить случайность) и полное списание с летной работы если повторяется Еще раз: чел может прожить жизнь и не подозревать.
И именно в тцк за все 40 лет, именно в этот день случается приступ?
Примечательно то, что эпилепсия случается в тцк с теми, кто до этого 30..40 лет не знал, что это такое. Совпадение? Не думаю
Если всех прогнать через ЭЭГ (погугли что за обследование) , то можно у нескольких процентов найти склонность к эпиприступам. Чел может жить жизнь и не знать что имеет эту склонность. А может и выстрелить она когда-то.
Летчиков прогоняют всех каждую ВЛК. при выявлении - повторное обследование через месяц (исключить случайность) и полное списание с летной работы если повторяется Еще раз: чел может прожить жизнь и не подозревать.
так вот Бетон и не подозревает... ...возможно только до бусика...
И именно в тцк за все 40 лет, именно в этот день случается приступ?
Ну вообще стресс может вызвать приступ . Вы ж благодаря таким же дурачкам туда идете как на зону, или на смерть. На полуспущенных шасси, боясь своей тени. Когда проходит десятки тысяч, то у какого-то 0.1% может стрельнуть его склонность. Почему нет.
Востаннє редагувалось Hotab в Чет 20 чер, 2024 21:42, всього редагувалось 1 раз.
Примечательно то, что эпилепсия случается в тцк с теми, кто до этого 30..40 лет не знал, что это такое. Совпадение? Не думаю
Если всех прогнать через ЭЭГ (погугли что за обследование) , то можно у нескольких процентов найти склонность к эпиприступам. Чел может жить жизнь и не знать что имеет эту склонность. А может и выстрелить она когда-то.
Летчиков прогоняют всех каждую ВЛК. при выявлении - повторное обследование через месяц (исключить случайность) и полное списание с летной работы если повторяется Еще раз: чел может прожить жизнь и не подозревать.
так вот Бетон и не подозревает... ...возможно только до бусика...
Давай я тебе вызову систолию, как у меня, например, прижиганием. Похихикаем вместе