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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 8732873387348735>
Повідомлення Додано: Чет 20 чер, 2024 21:12

  Hotab написав:Нє, ну з ЧС ти мене просто в стійло зараз ставиш . Я переляканий.
загугли что такое воспитание, прежде чем кого то воспитывать. чс как бы удобство для меня, а не для тебя. Будешь писать сообщения в никуда как прохожий. Если тебя это не унижает, добро пожаловать)
Востаннє редагувалось vitaliiangel в Чет 20 чер, 2024 21:20, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 20 чер, 2024 21:17

  vitaliiangel написав:
  Hotab написав:Нє, ну з ЧС ти мене просто в стійло зараз ставиш . Я переляканий.
загугли что такое воспитание, прежде чем кого то воспитывать. чс как бы удобство для меня, а не для тебя. Будешь писать сообщения в никуда. Если тебя это не унижает, добро пожаловать)

это с конспекта 1го курса по детской психологии платного обучения глуховского педа???
:mrgreen:
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Повідомлення Додано: Чет 20 чер, 2024 21:23

  Прохожий написав:
  vitaliiangel написав:
  Hotab написав:Нє, ну з ЧС ти мене просто в стійло зараз ставиш . Я переляканий.
загугли что такое воспитание, прежде чем кого то воспитывать. чс как бы удобство для меня, а не для тебя. Будешь писать сообщения в никуда. Если тебя это не унижает, добро пожаловать)

это с конспекта 1го курса по детской психологии платного обучения глуховского педа???
:mrgreen:

Нізя з «комбінатом» так . Він може в ЧС відправити.

Зображення

Если тебя это не унижает, добро пожаловать)

Чучело огородное. Если ты дурачок и пишешь чушь, я с тебя буду ржать независимо от того, в каком я у тебя списке, читаешь ты меня или наизусть изучаешь.
Реально недоколыханый инфант. )))
Востаннє редагувалось Hotab в Чет 20 чер, 2024 21:27, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 20 чер, 2024 21:24

  Прохожий написав:
  vitaliiangel написав:
  BIGor написав:Золоті часи для організованної злочинності, одяг форму і можна все. А потім тіло того "ухилянта" зняходять в Тисі і ще шеймують.
по дороге в учебку можно вызвать приступ эпилепсии, ухылянт мёртв при этом никто не виноват. Удобно если надо отомстить соседу или чтобы куму не отдавать долг.

бывалый?
есть реальные кейсы?

Первый запрос в гугл. Я даже не знаю, какой iq нужно для этого иметь

https://www.google.com/amp/s/www.pravda ... /index.amp


Примечательно то, что эпилепсия случается в тцк с теми, кто до этого 30..40 лет не знал, что это такое.
Совпадение? Не думаю
Бетон
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Повідомлення Додано: Чет 20 чер, 2024 21:31

Бетон
Примечательно то, что эпилепсия случается в тцк с теми, кто до этого 30..40 лет не знал, что это такое.
Совпадение? Не думаю


Если всех прогнать через ЭЭГ (погугли что за обследование) , то можно у нескольких процентов найти склонность к эпиприступам. Чел может жить жизнь и не знать что имеет эту склонность. А может и выстрелить она когда-то.

Летчиков прогоняют всех каждую ВЛК. при выявлении - повторное обследование через месяц (исключить случайность) и полное списание с летной работы если повторяется
Еще раз: чел может прожить жизнь и не подозревать.
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Чет 20 чер, 2024 21:35

  Hotab написав:Бетон
Примечательно то, что эпилепсия случается в тцк с теми, кто до этого 30..40 лет не знал, что это такое.
Совпадение? Не думаю


Если всех прогнать через ЭЭГ (погугли что за обследование) , то можно у нескольких процентов найти склонность к эпиприступам. Чел может жить жизнь и не знать что имеет эту склонность. А может и выстрелить она когда-то.

Летчиков прогоняют всех каждую ВЛК. при выявлении - повторное обследование через месяц (исключить случайность) и полное списание с летной работы если повторяется
Еще раз: чел может прожить жизнь и не подозревать.

И именно в тцк за все 40 лет, именно в этот день случается приступ?
Бетон
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Повідомлення Додано: Чет 20 чер, 2024 21:36

  Hotab написав:Бетон
Примечательно то, что эпилепсия случается в тцк с теми, кто до этого 30..40 лет не знал, что это такое.
Совпадение? Не думаю


Если всех прогнать через ЭЭГ (погугли что за обследование) , то можно у нескольких процентов найти склонность к эпиприступам. Чел может жить жизнь и не знать что имеет эту склонность. А может и выстрелить она когда-то.

Летчиков прогоняют всех каждую ВЛК. при выявлении - повторное обследование через месяц (исключить случайность) и полное списание с летной работы если повторяется
Еще раз: чел может прожить жизнь и не подозревать.

так вот Бетон и не подозревает...
...возможно только до бусика...
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Повідомлення Додано: Чет 20 чер, 2024 21:38

Бетон

И именно в тцк за все 40 лет, именно в этот день случается приступ?


Ну вообще стресс может вызвать приступ . Вы ж благодаря таким же дурачкам туда идете как на зону, или на смерть. На полуспущенных шасси, боясь своей тени. Когда проходит десятки тысяч, то у какого-то 0.1% может стрельнуть его склонность. Почему нет.
Востаннє редагувалось Hotab в Чет 20 чер, 2024 21:42, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 20 чер, 2024 21:41

  Прохожий написав:
  Hotab написав:Бетон
Примечательно то, что эпилепсия случается в тцк с теми, кто до этого 30..40 лет не знал, что это такое.
Совпадение? Не думаю


Если всех прогнать через ЭЭГ (погугли что за обследование) , то можно у нескольких процентов найти склонность к эпиприступам. Чел может жить жизнь и не знать что имеет эту склонность. А может и выстрелить она когда-то.

Летчиков прогоняют всех каждую ВЛК. при выявлении - повторное обследование через месяц (исключить случайность) и полное списание с летной работы если повторяется
Еще раз: чел может прожить жизнь и не подозревать.

так вот Бетон и не подозревает...
...возможно только до бусика...

Давай я тебе вызову систолию, как у меня, например, прижиганием. Похихикаем вместе
Бетон
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Повідомлення Додано: Чет 20 чер, 2024 21:42

  Бетон написав:Давай я тебе вызову систолию, как у меня, например, прижиганием. Похихикаем вместе.
Потом и башку побежишь на ЭЭГ светить
низзя он инвалид озлобленный на весь мир
vitaliiangel
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  #<1 ... 8732873387348735>
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