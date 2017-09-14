fox767676 написав:Як можно тролити людей за ОВДП це ж здебліьшого громадянсько-патріотичний акт, а не інвестиції
Це здебільшого про віру в курс «не більше 40 ще один рік» і солодкі слюни «паімєю 10+% в доларах». Єдиний кому вірю в саме альтруїстичні наміри «не важливо який буде курс по фінішу - я підтримую державу» це Сибаріту. Який з початку і послідовно дотримувався саме такої позиції. Але точно не халамиднику, який зайвої копійки ні ЗСУ, ні державі.
Суд вынес приговор 47-летнему жителю села Кондрашовка Купянского района, который пытался избежать мобилизации.
«В январе мужчина, будучи военнообязанным и пригодным к военной службе, после получения повестки без уважительных причин не явился в определенное время в районный ТЦК и СП для дальнейшего прохождения службы», — сообщили в Харьковской областной прокуратуре.
Отмечается, что фигуранту сообщили о последствиях отказа быть призванным и проходить военную службу во время мобилизации. В суде мужчина полностью признал свою вину.
Суд признал виновным мужчину в уклонении от призыва на военную службу во время мобилизации (ст. 336 УКУ). Он проведет в тюрьме три года.
На Закарпатье пограничники вчера задержали пять уклонистов, которые планировали переплывать реку Тиса. По данным Государственной пограничной службы Украины, за 150 метров до границы обнаружили пятерых мужчин с резиновой лодкой. «Повредив заградительный забор, мужчины быстро двигались в сторону реки Тиса, которая пролегает границу с Венгрией», — добавили в ГПСУ. Среди уклонистов были трое мужчин из Винничины, один из Волыни и один из Харьковщины. За организацию такого «путешествия» каждый из них должен был заплатить переправщикам от семи до десяти тысяч долларов.
З 2022 року, завдяки ініціативі партнерів, в рамках місії Євросоюзу EUMAM підготовку пройшли понад 52 тисячі українських солдатів, сержантів та офіцерів, що втричі перевищує оголошені очікування. Про це повідомляє Міністерство оборони України. https://www.unian.ua/war/yes-dopomig-na ... 72615.html
В Британії на листопад 2023: Понад 30 000 українських чоловіків і жінок пройшли підготовку, щоб стати солдатами в рамках найбільшої військової програми такого роду на британській землі з часів Другої світової війни. https://armyinform.com.ua/2023/11/10/pi ... vijskovyh/
А от стосовно 52 тис. незрозуміло, це взагалі з ЄС чи окремо: Сьогодні Міністерство оборони Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії в офіційному пресрелізі повідомило, що загальна кількість українських військових, які пройшли підготовку за програмами ЗС Великої Британії, наразі перевищує 52 тис.
detroytred написав:........Сьогодні Міністерство оборони Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії в офіційному пресрелізі повідомило, що загальна кількість українських військових, які пройшли підготовку за програмами ЗС Великої Британії, наразі перевищує 52 тис.
Это откуда цитата? Гугл у меня не нашёл. Показывает только о 30 тыс.
detroytred написав:........Сьогодні Міністерство оборони Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії в офіційному пресрелізі повідомило, що загальна кількість українських військових, які пройшли підготовку за програмами ЗС Великої Британії, наразі перевищує 52 тис.
Это откуда цитата? Гугл у меня не нашёл. Показывает только о 30 тыс.
Так вона там же, де про 30 тис. по посиланню в моєму повідомленні (аміінформ). Тільки абзацем вище.