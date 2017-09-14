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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 8732873387348735
Повідомлення Додано: Чет 20 чер, 2024 21:57

  fox767676 написав:Як можно тролити людей за ОВДП
це ж здебліьшого громадянсько-патріотичний акт, а не інвестиції

Це здебільшого про віру в курс «не більше 40 ще один рік» і солодкі слюни «паімєю 10+% в доларах».
Єдиний кому вірю в саме альтруїстичні наміри «не важливо який буде курс по фінішу - я підтримую державу» це Сибаріту. Який з початку і послідовно дотримувався саме такої позиції. Але точно не халамиднику, який зайвої копійки ні ЗСУ, ні державі.
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Повідомлення Додано: Чет 20 чер, 2024 22:06

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Бетон написав:Давай я тебе вызову систолию, как у меня, например, прижиганием. Похихикаем вместе

что прижигаешь?)
как вариант выложи в тик-ток, виталина заценит :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Чет 20 чер, 2024 22:51

Суд вынес приговор 47-летнему жителю села Кондрашовка Купянского района, который пытался избежать мобилизации.


«В январе мужчина, будучи военнообязанным и пригодным к военной службе, после получения повестки без уважительных причин не явился в определенное время в районный ТЦК и СП для дальнейшего прохождения службы», — сообщили в Харьковской областной прокуратуре.

Отмечается, что фигуранту сообщили о последствиях отказа быть призванным и проходить военную службу во время мобилизации. В суде мужчина полностью признал свою вину.

Суд признал виновным мужчину в уклонении от призыва на военную службу во время мобилизации (ст. 336 УКУ). Он проведет в тюрьме три года.

https://www.objectiv.tv/objectively/2024/06/18/tri-goda-za-reshetkoj-provedet-uklonist-s-harkovshhiny-prokuratura/
И
На Закарпатье пограничники вчера задержали пять уклонистов, которые планировали переплывать реку Тиса.
По данным Государственной пограничной службы Украины, за 150 метров до границы обнаружили пятерых мужчин с резиновой лодкой.
«Повредив заградительный забор, мужчины быстро двигались в сторону реки Тиса, которая пролегает границу с Венгрией», — добавили в ГПСУ.
Среди уклонистов были трое мужчин из Винничины, один из Волыни и один из Харьковщины. За организацию такого «путешествия» каждый из них должен был заплатить переправщикам от семи до десяти тысяч долларов.

https://www.objectiv.tv/objectively/2024/06/18/zhitel-harkovshhiny-hotel-pereplyt-tisu-na-rezinovoj-lodke-video/
Востаннє редагувалось ЛАД в Чет 20 чер, 2024 22:54, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 20 чер, 2024 22:54

Кількість

З 2022 року, завдяки ініціативі партнерів, в рамках місії Євросоюзу EUMAM підготовку пройшли понад 52 тисячі українських солдатів, сержантів та офіцерів, що втричі перевищує оголошені очікування. Про це повідомляє Міністерство оборони України.
https://www.unian.ua/war/yes-dopomig-na ... 72615.html

В Британії на листопад 2023:
Понад 30 000 українських чоловіків і жінок пройшли підготовку, щоб стати солдатами в рамках найбільшої військової програми такого роду на британській землі з часів Другої світової війни.
https://armyinform.com.ua/2023/11/10/pi ... vijskovyh/

А от стосовно 52 тис. незрозуміло, це взагалі з ЄС чи окремо:
Сьогодні Міністерство оборони Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії в офіційному пресрелізі повідомило, що загальна кількість українських військових, які пройшли підготовку за програмами ЗС Великої Британії, наразі перевищує 52 тис.

Тобто:
30+22=52
Чи
52+30=82
Чи
52+52=104.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Чет 20 чер, 2024 23:05

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  detroytred написав:........Сьогодні Міністерство оборони Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії в офіційному пресрелізі повідомило, що загальна кількість українських військових, які пройшли підготовку за програмами ЗС Великої Британії, наразі перевищує 52 тис.
Это откуда цитата? Гугл у меня не нашёл. Показывает только о 30 тыс.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Чет 20 чер, 2024 23:06

vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Чет 20 чер, 2024 23:10

Re: Напад росії і білорусі на Україну

https://tsn.ua/ukrayina/chi-mozhe-policiya-vruchati-povistki-vidpovid-golovi-mvs-2604786.html
"У кожного має бути своя функція. Повістку має вручати працівник ТЦК. Поліція виконує правоохоронну функцію. Тому вручаючи повістку ми перевищуємо свої повноваження", – зазначив голова МВС.

Чомусь згадався ще совіцький мем про те, що "чиста сердечное" пишется слитно :cry: :roll:
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Повідомлення Додано: Чет 20 чер, 2024 23:24

  ЛАД написав:
  detroytred написав:........Сьогодні Міністерство оборони Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії в офіційному пресрелізі повідомило, що загальна кількість українських військових, які пройшли підготовку за програмами ЗС Великої Британії, наразі перевищує 52 тис.
Это откуда цитата? Гугл у меня не нашёл. Показывает только о 30 тыс.

Так вона там же, де про 30 тис. по посиланню в моєму повідомленні (аміінформ). Тільки абзацем вище.
detroytred
 
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