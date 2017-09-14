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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 8733873487358736
Повідомлення Додано: П'ят 21 чер, 2024 00:33

Роман Костенко зазначив, що треба розрізняти поняття "призовники" та "військовозобов'язані".

В Україні закон дозволяє призивати людей віком до 25 років, якщо вони набули статус військовозобов'язаного, тобто проходили строкову службу або навчання на військовій кафедрі. ....

https://tsn.ua/ato/chi-mozhut-prizivati-lyudey-vikom-do-25-rokiv-nardep-dav-chitku-vidpovid-2604828.html
Оригинально, если не служил, то призывать нельзя, а если служил, отдал долг родине, то призывать можно.
ЛАД
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Повідомлення Додано: П'ят 21 чер, 2024 00:44

  ЛАД написав:
Роман Костенко зазначив, що треба розрізняти поняття "призовники" та "військовозобов'язані".

В Україні закон дозволяє призивати людей віком до 25 років, якщо вони набули статус військовозобов'язаного, тобто проходили строкову службу або навчання на військовій кафедрі. ....

https://tsn.ua/ato/chi-mozhut-prizivati-lyudey-vikom-do-25-rokiv-nardep-dav-chitku-vidpovid-2604828.html
Оригинально, если не служил, то призывать нельзя, а если служил, отдал долг родине, то призывать можно.


Точно "если не служил, то призывать нельзя"?

А таке https://www.bbc.com/ukrainian/articles/c2qqe5w433ko Вам як?
"через законодавчі нюанси хлопці до 25 років, які у мирний час через вади здоров'я непридатні до служби і це засвідчили документально, у воєнний час можуть бути мобілізовані"...

П.С.
https://sud.ua/uk/news/publication/3037 ... obilizovat
alibob
 
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