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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: П'ят 21 чер, 2024 00:33
https://tsn.ua/ato/chi-mozhut-prizivati-lyudey-vikom-do-25-rokiv-nardep-dav-chitku-vidpovid-2604828.html
Роман Костенко зазначив, що треба розрізняти поняття "призовники" та "військовозобов'язані".
В Україні закон дозволяє призивати людей віком до 25 років, якщо вони набули статус військовозобов'язаного, тобто проходили строкову службу або навчання на військовій кафедрі. ....
Оригинально, если не служил, то призывать нельзя, а если служил, отдал долг родине, то призывать можно.
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Додано: П'ят 21 чер, 2024 00:44
Точно "если не служил, то призывать нельзя"?
А таке https://www.bbc.com/ukrainian/articles/c2qqe5w433ko
Вам як?
"через законодавчі нюанси хлопці до 25 років, які у мирний час через вади здоров'я непридатні до служби і це засвідчили документально, у воєнний час можуть бути мобілізовані"...
П.С.https://sud.ua/uk/news/publication/3037 ... obilizovat
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