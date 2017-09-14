Украина и ее сторонники требуют от Белого дома дать более твердое обещание о вступлении страны в НАТО на июльском саммите, посвященном 75-й годовщине НАТО, в Вашингтоне. Их настойчивость понятна – но это опасная идея, которая обязывает США к долгосрочной защите Украины , одновременно создавая серьезную уязвимость для НАТО, которая в конечном итоге станет слабее, а не сильнее, чем сегодня. Членство в НАТО также не лучший вариант для Украины.

Джо Байден уже приложил все усилия, чтобы продемонстрировать поддержку Украины, подписав на прошлой неделе двустороннее соглашение о безопасности в Италии, не говоря уже о получении от Конгресса помощи США в размере 175 миллиардов долларов.

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Некоторые сторонники членства Украины в альянсе могут надеяться, что ядерное оружие заполнит этот пробел, но идея о том, что НАТО будет готова вести ядерную войну с Россией, чтобы защитить Украину, что потенциально положит конец цивилизации, какой мы ее знаем, является фантазией.

Таким образом, обязательство НАТО защищать Украину в качестве союзника может в конечном итоге стоить немногим больше, чем бумага, на которой оно было написано.

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Таким образом, обязательство НАТО защищать Украину в качестве союзника может в конечном итоге стоить немногим больше, чем бумага, на которой оно было написано.



НАТО уже выделило Украине сотни миллиардов — чрезвычайно щедрая сумма. Лидеры Украины должны прекратить просить о членстве в НАТО, а администрация Байдена должна перестать рассматривать эту возможность. Вместо этого в центре внимания саммита должно быть прекращение войны и начало пути Украины к восстановлению. Это единственный способ, которым Украина может процветать и тем самым по-настоящему выиграть эту войну