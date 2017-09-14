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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 8733873487358736
Повідомлення Додано: П'ят 21 чер, 2024 00:33

Роман Костенко зазначив, що треба розрізняти поняття "призовники" та "військовозобов'язані".

В Україні закон дозволяє призивати людей віком до 25 років, якщо вони набули статус військовозобов'язаного, тобто проходили строкову службу або навчання на військовій кафедрі. ....

https://tsn.ua/ato/chi-mozhut-prizivati-lyudey-vikom-do-25-rokiv-nardep-dav-chitku-vidpovid-2604828.html
Оригинально, если не служил, то призывать нельзя, а если служил, отдал долг родине, то призывать можно.
ЛАД
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Повідомлення Додано: П'ят 21 чер, 2024 00:44

  ЛАД написав:
Роман Костенко зазначив, що треба розрізняти поняття "призовники" та "військовозобов'язані".

В Україні закон дозволяє призивати людей віком до 25 років, якщо вони набули статус військовозобов'язаного, тобто проходили строкову службу або навчання на військовій кафедрі. ....

https://tsn.ua/ato/chi-mozhut-prizivati-lyudey-vikom-do-25-rokiv-nardep-dav-chitku-vidpovid-2604828.html
Оригинально, если не служил, то призывать нельзя, а если служил, отдал долг родине, то призывать можно.


Точно "если не служил, то призывать нельзя"?

А таке https://www.bbc.com/ukrainian/articles/c2qqe5w433ko Вам як?
"через законодавчі нюанси хлопці до 25 років, які у мирний час через вади здоров'я непридатні до служби і це засвідчили документально, у воєнний час можуть бути мобілізовані"...

П.С.
https://sud.ua/uk/news/publication/3037 ... obilizovat
alibob
 
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Повідомлення Додано: П'ят 21 чер, 2024 01:22

Украина и ее сторонники требуют от Белого дома дать более твердое обещание о вступлении страны в НАТО на июльском саммите, посвященном 75-й годовщине НАТО, в Вашингтоне. Их настойчивость понятна – но это опасная идея, которая обязывает США к долгосрочной защите Украины , одновременно создавая серьезную уязвимость для НАТО, которая в конечном итоге станет слабее, а не сильнее, чем сегодня. Членство в НАТО также не лучший вариант для Украины.
Джо Байден уже приложил все усилия, чтобы продемонстрировать поддержку Украины, подписав на прошлой неделе двустороннее соглашение о безопасности в Италии, не говоря уже о получении от Конгресса помощи США в размере 175 миллиардов долларов.
...........
Некоторые сторонники членства Украины в альянсе могут надеяться, что ядерное оружие заполнит этот пробел, но идея о том, что НАТО будет готова вести ядерную войну с Россией, чтобы защитить Украину, что потенциально положит конец цивилизации, какой мы ее знаем, является фантазией.
Таким образом, обязательство НАТО защищать Украину в качестве союзника может в конечном итоге стоить немногим больше, чем бумага, на которой оно было написано.
...........
Таким образом, обязательство НАТО защищать Украину в качестве союзника может в конечном итоге стоить немногим больше, чем бумага, на которой оно было написано.

НАТО уже выделило Украине сотни миллиардов — чрезвычайно щедрая сумма. Лидеры Украины должны прекратить просить о членстве в НАТО, а администрация Байдена должна перестать рассматривать эту возможность. Вместо этого в центре внимания саммита должно быть прекращение войны и начало пути Украины к восстановлению. Это единственный способ, которым Украина может процветать и тем самым по-настоящему выиграть эту войну

https://www.theguardian.com/commentisfree/article/2024/jun/20/ukraine-nato-membership
Это, правда, в разделе "Мнение", но автор Кристофер С. Чиввис — старший научный сотрудник Фонда Карнеги за международный мир, где он руководит программой по управлению американским государством. С 2018 по 2021 год он занимал должность офицера национальной разведки США в Европе.
ЛАД
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Повідомлення Додано: П'ят 21 чер, 2024 01:30

  alibob написав:................
Точно "если не служил, то призывать нельзя"?

А таке https://www.bbc.com/ukrainian/articles/c2qqe5w433ko Вам як?
"через законодавчі нюанси хлопці до 25 років, які у мирний час через вади здоров'я непридатні до служби і це засвідчили документально, у воєнний час можуть бути мобілізовані"...

П.С.
https://sud.ua/uk/news/publication/3037 ... obilizovat

Тоже интересно.
ЛАД
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Повідомлення Додано: П'ят 21 чер, 2024 02:03

  candle645 написав:https://tsn.ua/ukrayina/chi-mozhe-policiya-vruchati-povistki-vidpovid-golovi-mvs-2604786.html
"У кожного має бути своя функція. Повістку має вручати працівник ТЦК. Поліція виконує правоохоронну функцію. Тому вручаючи повістку ми перевищуємо свої повноваження", – зазначив голова МВС.

Чомусь згадався ще совіцький мем про те, що "чиста сердечное" пишется слитно :cry: :roll:


Не хочет замазываться в этом, умный, понимает что народ такое не забудет
katso
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Повідомлення Додано: П'ят 21 чер, 2024 02:13

  Hotab написав:Бетон

И именно в тцк за все 40 лет, именно в этот день случается приступ?


Ну вообще стресс может вызвать приступ


Ну до появления трехбукв ТЦК как-то не было слышно чтоб стрессы вызывали у людей первый за всю жизнь приступ эпилепсии в 40 лет, не так ли? А ведь стрессов в жизни хватает.
katso
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Повідомлення Додано: П'ят 21 чер, 2024 05:59

  ЛАД написав:
  alibob написав:................
Точно "если не служил, то призывать нельзя"?

А таке https://www.bbc.com/ukrainian/articles/c2qqe5w433ko Вам як?
"через законодавчі нюанси хлопці до 25 років, які у мирний час через вади здоров'я непридатні до служби і це засвідчили документально, у воєнний час можуть бути мобілізовані"...

П.С.
https://sud.ua/uk/news/publication/3037 ... obilizovat

Тоже интересно.

Абсурдність ситуації в тому, що:
через законодавчі нюанси хлопці до 25 років, які у мирний час через вади здоров’я непридатні до служби і це засвідчили документально, у воєнний час можуть бути мобілізовані. https://nv.ua/ukr/ukraine/events/mobili ... 28720.html
Виходить, щонайменше сотні молодих українців із суттєвими вадами здоров’я потрапили в дивну ситуацію. Призивати на строкову службу їх через здоров’я не можна було, а на повномасштабну війну — так.

Ну і окрім колишніх обмежено придатних, які придатні у військовий час, ще:
риклад ще однієї категорії чоловіків до 25 років, яких можна примусово мобілізувати. Це хлопці, які зараз закінчили військову кафедру у ВНЗ і отримали звання офіцер запасу.
Ой+
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Повідомлення Додано: П'ят 21 чер, 2024 06:32

  ЛАД написав:
  alibob написав:................
Точно "если не служил, то призывать нельзя"?

А таке https://www.bbc.com/ukrainian/articles/c2qqe5w433ko Вам як?
"через законодавчі нюанси хлопці до 25 років, які у мирний час через вади здоров'я непридатні до служби і це засвідчили документально, у воєнний час можуть бути мобілізовані"...

П.С.
https://sud.ua/uk/news/publication/3037 ... obilizovat

Тоже интересно.

Взагалі в кожному тцк повинна бути інформаційна дошка ,а не з часів СРСР інформація про ГО. Щодо віку, фактично добровольці мають відмінне здоров'я та молодих готові брати,щодо 60+ або 70+ не мав таких підтвердженнь щоб з нуля людину брали в такому віці. Проте не буду здивований якщо є в рядах зсу люди поважного віку( окрім генералів).
sens
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Повідомлення Додано: П'ят 21 чер, 2024 06:33

  Ой+ написав:
  ЛАД написав:
  alibob написав:................
Точно "если не служил, то призывать нельзя"?

А таке https://www.bbc.com/ukrainian/articles/c2qqe5w433ko Вам як?
"через законодавчі нюанси хлопці до 25 років, які у мирний час через вади здоров'я непридатні до служби і це засвідчили документально, у воєнний час можуть бути мобілізовані"...

П.С.
https://sud.ua/uk/news/publication/3037 ... obilizovat

Тоже интересно.

Абсурдність ситуації в тому, що:
через законодавчі нюанси хлопці до 25 років, які у мирний час через вади здоров’я непридатні до служби і це засвідчили документально, у воєнний час можуть бути мобілізовані. https://nv.ua/ukr/ukraine/events/mobili ... 28720.html
Виходить, щонайменше сотні молодих українців із суттєвими вадами здоров’я потрапили в дивну ситуацію. Призивати на строкову службу їх через здоров’я не можна було, а на повномасштабну війну — так.

Ну і окрім колишніх обмежено придатних, які придатні у військовий час, ще:
риклад ще однієї категорії чоловіків до 25 років, яких можна примусово мобілізувати. Це хлопці, які зараз закінчили військову кафедру у ВНЗ і отримали звання офіцер запасу.

Почитав, звичайно жесть, якщо в 18 років отримати білий білет - то реально можуть послати на Бахмут/Авдіївку.
Що каже депутат від моно-більшості Веніславський (дуже войовнича особа)
"Це не була юридична помилка. Ми це питання обговорювали, коли дискутували щодо закону. Ми це передбачали. Але якщо людина стоїть на військовому обліку як військовозобов'язаний, то ми не можемо її звільнити від військової служби", – заявив він ВВС Україна.
BIGor
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