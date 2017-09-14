Украина и ее сторонники требуют от Белого дома дать более твердое обещание о вступлении страны в НАТО на июльском саммите, посвященном 75-й годовщине НАТО, в Вашингтоне. Их настойчивость понятна – но это опасная идея, которая обязывает США к долгосрочной защите Украины , одновременно создавая серьезную уязвимость для НАТО, которая в конечном итоге станет слабее, а не сильнее, чем сегодня. Членство в НАТО также не лучший вариант для Украины. Джо Байден уже приложил все усилия, чтобы продемонстрировать поддержку Украины, подписав на прошлой неделе двустороннее соглашение о безопасности в Италии, не говоря уже о получении от Конгресса помощи США в размере 175 миллиардов долларов. ........... Некоторые сторонники членства Украины в альянсе могут надеяться, что ядерное оружие заполнит этот пробел, но идея о том, что НАТО будет готова вести ядерную войну с Россией, чтобы защитить Украину, что потенциально положит конец цивилизации, какой мы ее знаем, является фантазией. Таким образом, обязательство НАТО защищать Украину в качестве союзника может в конечном итоге стоить немногим больше, чем бумага, на которой оно было написано. ........... Таким образом, обязательство НАТО защищать Украину в качестве союзника может в конечном итоге стоить немногим больше, чем бумага, на которой оно было написано.
НАТО уже выделило Украине сотни миллиардов — чрезвычайно щедрая сумма. Лидеры Украины должны прекратить просить о членстве в НАТО, а администрация Байдена должна перестать рассматривать эту возможность. Вместо этого в центре внимания саммита должно быть прекращение войны и начало пути Украины к восстановлению. Это единственный способ, которым Украина может процветать и тем самым по-настоящему выиграть эту войну
через законодавчі нюанси хлопці до 25 років, які у мирний час через вади здоров’я непридатні до служби і це засвідчили документально, у воєнний час можуть бути мобілізовані. https://nv.ua/ukr/ukraine/events/mobili ... 28720.html Виходить, щонайменше сотні молодих українців із суттєвими вадами здоров’я потрапили в дивну ситуацію. Призивати на строкову службу їх через здоров’я не можна було, а на повномасштабну війну — так.
Ну і окрім колишніх обмежено придатних, які придатні у військовий час, ще:
риклад ще однієї категорії чоловіків до 25 років, яких можна примусово мобілізувати. Це хлопці, які зараз закінчили військову кафедру у ВНЗ і отримали звання офіцер запасу.
Взагалі в кожному тцк повинна бути інформаційна дошка ,а не з часів СРСР інформація про ГО. Щодо віку, фактично добровольці мають відмінне здоров'я та молодих готові брати,щодо 60+ або 70+ не мав таких підтвердженнь щоб з нуля людину брали в такому віці. Проте не буду здивований якщо є в рядах зсу люди поважного віку( окрім генералів).
через законодавчі нюанси хлопці до 25 років, які у мирний час через вади здоров’я непридатні до служби і це засвідчили документально, у воєнний час можуть бути мобілізовані. https://nv.ua/ukr/ukraine/events/mobili ... 28720.html Виходить, щонайменше сотні молодих українців із суттєвими вадами здоров’я потрапили в дивну ситуацію. Призивати на строкову службу їх через здоров’я не можна було, а на повномасштабну війну — так.
Ну і окрім колишніх обмежено придатних, які придатні у військовий час, ще:
риклад ще однієї категорії чоловіків до 25 років, яких можна примусово мобілізувати. Це хлопці, які зараз закінчили військову кафедру у ВНЗ і отримали звання офіцер запасу.
Почитав, звичайно жесть, якщо в 18 років отримати білий білет - то реально можуть послати на Бахмут/Авдіївку. Що каже депутат від моно-більшості Веніславський (дуже войовнича особа)
"Це не була юридична помилка. Ми це питання обговорювали, коли дискутували щодо закону. Ми це передбачали. Але якщо людина стоїть на військовому обліку як військовозобов'язаний, то ми не можемо її звільнити від військової служби", – заявив він ВВС Україна.