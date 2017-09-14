Взагалі в кожному тцк повинна бути інформаційна дошка ,а не з часів СРСР інформація про ГО. Щодо віку, фактично добровольці мають відмінне здоров'я та молодих готові брати,щодо 60+ або 70+ не мав таких підтвердженнь щоб з нуля людину брали в такому віці. Проте не буду здивований якщо є в рядах зсу люди поважного віку( окрім генералів).
через законодавчі нюанси хлопці до 25 років, які у мирний час через вади здоров’я непридатні до служби і це засвідчили документально, у воєнний час можуть бути мобілізовані. https://nv.ua/ukr/ukraine/events/mobili ... 28720.html Виходить, щонайменше сотні молодих українців із суттєвими вадами здоров’я потрапили в дивну ситуацію. Призивати на строкову службу їх через здоров’я не можна було, а на повномасштабну війну — так.
Ну і окрім колишніх обмежено придатних, які придатні у військовий час, ще:
риклад ще однієї категорії чоловіків до 25 років, яких можна примусово мобілізувати. Це хлопці, які зараз закінчили військову кафедру у ВНЗ і отримали звання офіцер запасу.
Почитав, звичайно жесть, якщо в 18 років отримати білий білет - то реально можуть послати на Бахмут/Авдіївку. Що каже депутат від моно-більшості Веніславський (дуже войовнича особа)
"Це не була юридична помилка. Ми це питання обговорювали, коли дискутували щодо закону. Ми це передбачали. Але якщо людина стоїть на військовому обліку як військовозобов'язаний, то ми не можемо її звільнити від військової служби", – заявив він ВВС Україна.
https://news.finance.ua/ua/na-budivnyct ... tiv-forbes В Україні спостерігається серйозна нестача працівників будівельної галузі. Дефіцит кадрів на будівельних майданчиках сягає 40%, через що до роботи починають залучати мігрантів. Зазначається, що за період війни для роботи в Україні залучали людей із таких країн, як Пакистан, Непал, Індія, Бангладеш, Філіппіни, а також із країн Африки.
Те шо я раніше казав, плюс за кордоном вже ростуть 2-річні українці, які можуть зовсім не знати української мови. Ще різні народи ворожнече ставляться друг до друга, приклад індуси і пакистанці. Схоже будуть міжетнічні конфлікти. Зато з мовами точно не буде ніяких проблем і захищать пуйлу русскай язик нема сенсу, бо ніхто на ньому не розмовляє.
Суд вынес приговор 47-летнему жителю села Кондрашовка Купянского района, который пытался избежать мобилизации.
«В январе мужчина, будучи военнообязанным и пригодным к военной службе, после получения повестки без уважительных причин не явился в определенное время в районный ТЦК и СП для дальнейшего прохождения службы», — сообщили в Харьковской областной прокуратуре.
Отмечается, что фигуранту сообщили о последствиях отказа быть призванным и проходить военную службу во время мобилизации. В суде мужчина полностью признал свою вину.
Суд признал виновным мужчину в уклонении от призыва на военную службу во время мобилизации (ст. 336 УКУ). Он проведет в тюрьме три года.
На Закарпатье пограничники вчера задержали пять уклонистов, которые планировали переплывать реку Тиса. По данным Государственной пограничной службы Украины, за 150 метров до границы обнаружили пятерых мужчин с резиновой лодкой. «Повредив заградительный забор, мужчины быстро двигались в сторону реки Тиса, которая пролегает границу с Венгрией», — добавили в ГПСУ. Среди уклонистов были трое мужчин из Винничины, один из Волыни и один из Харьковщины. За организацию такого «путешествия» каждый из них должен был заплатить переправщикам от семи до десяти тысяч долларов.
Water написав:https://news.finance.ua/ua/na-budivnyctvah-v-ukraini-deficyt-pracivnykiv-syahnuv-40-kompanii-zaluchayut-mihrantiv-forbes В Україні спостерігається серйозна нестача працівників будівельної галузі. Дефіцит кадрів на будівельних майданчиках сягає 40%, через що до роботи починають залучати мігрантів. Зазначається, що за період війни для роботи в Україні залучали людей із таких країн, як Пакистан, Непал, Індія, Бангладеш, Філіппіни, а також із країн Африки.
Те шо я раніше казав, плюс за кордоном вже ростуть 2-річні українці, які можуть зовсім не знати української мови. Ще різні народи ворожнече ставляться друг до друга, приклад індуси і пакистанці. Схоже будуть міжетнічні конфлікти. Зато з мовами точно не буде ніяких проблем і захищать пуйлу русскай язик нема сенсу, бо ніхто на ньому не розмовляє.
якраз общаться вони будуть на общєпанятном язикє мєжнацобщєнія і це не інгліш і не спаньол