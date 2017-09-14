..Членство в НАТО также не лучший вариант для Украины. ...Таким образом, обязательство НАТО защищать Украину в качестве союзника может в конечном итоге стоить немногим больше, чем бумага, на которой оно было написано. ... Лидеры Украины должны прекратить просить о членстве в НАТО, а администрация Байдена должна перестать рассматривать эту возможность. ..
Всі ці снаряди можна було випустити з одного борту. «Усе впирається у фінансові причини. Дивіться, чотири ракети можна було запустити з одного борту, бо загалом такий літак бере вісім ракет, але це вже перевантаження. Якби запустили з одного борту, то фінансові виплати, тобто бойові за пуски, отримав би один екіпаж, а так отримають чотири екіпажі. Тут будь-який командир полку розповість про причини підняття кількох літаків на завдання, яке міг виконати один літак», — зазначив Романенко. На думку Романенка, у цьому випадку справа в грошах і «нічого більше». https://varta1.com.ua/news/avivaekspert ... 82216.html
Рік тому хтось з експертів, може і сам Романенко, запевняв, що в цих Ту-95 от-от вичерпається ресурс. А тепер заяви, що літаки ганяють заради премії екіпажам і що будь-який командир полку розповість про причини підняття кількох літаків на завдання. Останнє це взагалі дика маячня -- кому він казки розповість? Комдиву, чисельому управлінню, командувачу, які самі пілоти?
Імхо. Банально обкатують екіпажі на бойові пуски...
..Членство в НАТО также не лучший вариант для Украины. ...Таким образом, обязательство НАТО защищать Украину в качестве союзника может в конечном итоге стоить немногим больше, чем бумага, на которой оно было написано. ... Лидеры Украины должны прекратить просить о членстве в НАТО, а администрация Байдена должна перестать рассматривать эту возможность. ..
Суто урапатріотичний майданчик є - марафон. Тут же розглядаються усі точки зору. Окрім прорашенської пропаганди. Модератори та відповідні органи повинні і контролюють це.
З якої стелі Флер взяла свою оцінку, хатєлку і претензію -- хз. З аргументами у доктора наук затик.
По буквах -- *відверте прокацапське лайно* апріорі заборонене і апріорі не може розміщуватися на публічних українських ресурсах. На УНІАН спокійно розміщено. Тобто по буквах -- все в межах цензури. І ніяк не може бути *відвертим прокацапським лайном*.
Ви просто вигадали свою оцінку. Бо схотілося. Відрекфлесили отак на повідомлення іншого форумчанина.
З.и. по суті самої статті. Цей Крістофер помиляється, розглядаючи лише з одного боку. З боку вигоди для НАТО, Заходу. З боку України їй треба не те що прохати, а вимагати вступу в альянс. Під загрозою довіра до 5 статті? Так доводьте, що стаття робоча, спрацює. Збільшення витрат партнерами? А чого ж хотіли, щоб Україна самотужки тягнула основний тягар війни.
Востаннє редагувалось detroytred в П'ят 21 чер, 2024 10:21, всього редагувалось 1 раз.
ЛАД написав:..Членство в НАТО также не лучший вариант для Украины. ...Таким образом, обязательство НАТО защищать Украину в качестве союзника может в конечном итоге стоить немногим больше, чем бумага, на которой оно было написано. ... Лидеры Украины должны прекратить просить о членстве в НАТО, а администрация Байдена должна перестать рассматривать эту возможность. .. https://www.theguardian.com/commentisfree/article/2024/jun/20/ukraine-nato-membership Это, правда, в разделе "Мнение", но автор Кристофер С. Чиввис — старший научный сотрудник Фонда Карнеги за международный мир...
Це ж треба з такою маніакальною впертістю вишукувати та тягнути сюди відверте прокацапське лайно Жодного проукраїнського "Мнєнія" у theguardian чи інших подібних Лад чомусь не бачить.
Суто урапатріотичний майданчик є - марафон. Тут же розглядаються усі точки зору. Окрім прорашенської пропаганди. Модератори та відповідні органи повинні і контролюють це.
З якої стелі Флер взяла свою оцінку, хатєлку і претензію -- хз. З аргументами у доктора наук затик.
По буквах -- *відверте прокацапське лайно* апріорі заборонене і апріорі не може розміщуватися на публічних українських ресурсах. На УНІАН спокійно розміщено. Тобто по буквах -- все в межах цензури. І ніяк не може бути *відвертим прокацапським лайном*.
Ви просто вигадали свою оцінку. Бо схотілося. Відрекфлесили отак на повідомлення іншого форумчанина.
З.и. по суті самої статті. Цей Крістофер помиляється, розглядаючи лише з одного боку. З боку вигоди для НАТО, Заходу. З боку України їй треба не те що прохати, а вимагати вступу в альянс.
можна робити гучні заяви що заборонити "попрошайнічати", але тоді золотомільярдним елоям самим віч на віч з орками, якщо так хочуть, чому заважати ... але ж і лубочні патріотичні патріоти на фронт не йдуть добровольчинями/добровольцями, тільки з дивану гнівні пости постить