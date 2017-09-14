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Політика та гроші
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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 8733873487358736>
Повідомлення Додано: П'ят 21 чер, 2024 09:25

  vitaliiangel написав:

це з серіалу "ракети закінчуються"
flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 21 чер, 2024 09:36

З початку року кількість випадків домашнього насильства в Україні зросла на 14%, у 60% випадках це військові, – Клименко
Більше інформації на порталі Антикор: https://m.antikor.com.ua/articles/70844 ... __klimenko

Це з 14%, на які зросло, військові складають 60%?
Чи 60% від загальної кількості випадків складають військові?

Скоріше перше, бо друге це щось неймовірне.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: П'ят 21 чер, 2024 09:53

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Повідомлення Додано: П'ят 21 чер, 2024 09:56

  ЛАД написав:
..Членство в НАТО также не лучший вариант для Украины.
...Таким образом, обязательство НАТО защищать Украину в качестве союзника может в конечном итоге стоить немногим больше, чем бумага, на которой оно было написано.
... Лидеры Украины должны прекратить просить о членстве в НАТО, а администрация Байдена должна перестать рассматривать эту возможность. ..

https://www.theguardian.com/commentisfree/article/2024/jun/20/ukraine-nato-membership
Это, правда, в разделе "Мнение", но автор Кристофер С. Чиввис — старший научный сотрудник Фонда Карнеги за международный мир...

Це ж треба з такою маніакальною впертістю вишукувати та тягнути сюди відверте прокацапське лайно :evil:
Жодного проукраїнського "Мнєнія" у theguardian чи інших подібних Лад чомусь не бачить.
fler
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Повідомлення Додано: П'ят 21 чер, 2024 09:58

Всі ці снаряди можна було випустити з одного борту.
«Усе впирається у фінансові причини. Дивіться, чотири ракети можна було запустити з одного борту, бо загалом такий літак бере вісім ракет, але це вже перевантаження. Якби запустили з одного борту, то фінансові виплати, тобто бойові за пуски, отримав би один екіпаж, а так отримають чотири екіпажі. Тут будь-який командир полку розповість про причини підняття кількох літаків на завдання, яке міг виконати один літак», — зазначив Романенко.
На думку Романенка, у цьому випадку справа в грошах і «нічого більше».
https://varta1.com.ua/news/avivaekspert ... 82216.html

Рік тому хтось з експертів, може і сам Романенко, запевняв, що в цих Ту-95 от-от вичерпається ресурс.
А тепер заяви, що літаки ганяють заради премії екіпажам і що будь-який командир полку розповість про причини підняття кількох літаків на завдання. Останнє це взагалі дика маячня -- кому він казки розповість? Комдиву, чисельому управлінню, командувачу, які самі пілоти?

Імхо. Банально обкатують екіпажі на бойові пуски...
detroytred
 
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Повідомлення Додано: П'ят 21 чер, 2024 10:11

  fler написав:
  ЛАД написав:
..Членство в НАТО также не лучший вариант для Украины.
...Таким образом, обязательство НАТО защищать Украину в качестве союзника может в конечном итоге стоить немногим больше, чем бумага, на которой оно было написано.
... Лидеры Украины должны прекратить просить о членстве в НАТО, а администрация Байдена должна перестать рассматривать эту возможность. ..

https://www.theguardian.com/commentisfree/article/2024/jun/20/ukraine-nato-membership
Это, правда, в разделе "Мнение", но автор Кристофер С. Чиввис — старший научный сотрудник Фонда Карнеги за международный мир...

Це ж треба з такою маніакальною впертістю вишукувати та тягнути сюди відверте прокацапське лайно :evil:
Жодного проукраїнського "Мнєнія" у theguardian чи інших подібних Лад чомусь не бачить.

Жєсть --- стаття в Гардіан і ексофіцер національної розвідки США в Європі з 2018 по 2021 рік Крістофер Чіввіс --- прокацапське лайно.
Ця стаття на УНІАН
https://www.unian.ua/war/vstup-ukrajini ... 72531.html

Суто урапатріотичний майданчик є - марафон.
Тут же розглядаються усі точки зору. Окрім прорашенської пропаганди.
Модератори та відповідні органи повинні і контролюють це.

З якої стелі Флер взяла свою оцінку, хатєлку і претензію -- хз.
З аргументами у доктора наук затик.

По буквах -- *відверте прокацапське лайно* апріорі заборонене і апріорі не може розміщуватися на публічних українських ресурсах.
На УНІАН спокійно розміщено.
Тобто по буквах -- все в межах цензури. І ніяк не може бути *відвертим прокацапським лайном*.

Ви просто вигадали свою оцінку. Бо схотілося.
Відрекфлесили отак на повідомлення іншого форумчанина.

З.и. по суті самої статті.
Цей Крістофер помиляється, розглядаючи лише з одного боку. З боку вигоди для НАТО, Заходу.
З боку України їй треба не те що прохати, а вимагати вступу в альянс.
Під загрозою довіра до 5 статті?
Так доводьте, що стаття робоча, спрацює.
Збільшення витрат партнерами?
А чого ж хотіли, щоб Україна самотужки тягнула основний тягар війни.
Востаннє редагувалось detroytred в П'ят 21 чер, 2024 10:21, всього редагувалось 1 раз.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: П'ят 21 чер, 2024 10:21

  detroytred написав:
  fler написав:
  ЛАД написав:..Членство в НАТО также не лучший вариант для Украины.
...Таким образом, обязательство НАТО защищать Украину в качестве союзника может в конечном итоге стоить немногим больше, чем бумага, на которой оно было написано.
... Лидеры Украины должны прекратить просить о членстве в НАТО, а администрация Байдена должна перестать рассматривать эту возможность. ..
https://www.theguardian.com/commentisfree/article/2024/jun/20/ukraine-nato-membership
Это, правда, в разделе "Мнение", но автор Кристофер С. Чиввис — старший научный сотрудник Фонда Карнеги за международный мир...

Це ж треба з такою маніакальною впертістю вишукувати та тягнути сюди відверте прокацапське лайно :evil:
Жодного проукраїнського "Мнєнія" у theguardian чи інших подібних Лад чомусь не бачить.

Жєсть --- стаття в Гардіан і ексофіцер національної розвідки США в Європі з 2018 по 2021 рік Крістофер Чіввіс --- прокацапське лайно.
Ця стаття на УНІАН
https://www.unian.ua/war/vstup-ukrajini ... 72531.html

Суто урапатріотичний майданчик є - марафон.
Тут же розглядаються усі точки зору. Окрім прорашенської пропаганди.
Модератори та відповідні органи повинні і контролюють це.

З якої стелі Флер взяла свою оцінку, хатєлку і претензію -- хз.
З аргументами у доктора наук затик.

По буквах -- *відверте прокацапське лайно* апріорі заборонене і апріорі не може розміщуватися на публічних українських ресурсах.
На УНІАН спокійно розміщено.
Тобто по буквах -- все в межах цензури. І ніяк не може бути *відвертим прокацапським лайном*.

Ви просто вигадали свою оцінку. Бо схотілося.
Відрекфлесили отак на повідомлення іншого форумчанина.

З.и. по суті самої статті.
Цей Крістофер помиляється, розглядаючи лише з одного боку. З боку вигоди для НАТО, Заходу.
З боку України їй треба не те що прохати, а вимагати вступу в альянс.

можна робити гучні заяви що заборонити "попрошайнічати", але тоді золотомільярдним елоям самим віч на віч з орками, якщо так хочуть, чому заважати ... але ж і лубочні патріотичні патріоти на фронт не йдуть добровольчинями/добровольцями, тільки з дивану гнівні пости постить
flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 21 чер, 2024 10:24

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Заступник директора ДБР живе в квартирі за 900 куе на печерске оформил на тётю Иру. Налоги заплатили при её покупке с 50 куе.
Хотаб, вот это минимизация, да?
А мы тут нищета, донатим
Востаннє редагувалось Бетон в П'ят 21 чер, 2024 10:26, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 21 чер, 2024 10:24

  flyman написав:можна робити гучні заяви що заборонити "попрошайнічати", але тоді золотомільярдним елоям самим віч на віч з орками, якщо так хочуть, чому заважати

Та отож.
Це повне чмошнічество-мудачєство назвати прохання допомоги для! боротьби зі *світовим лихом* на передньому рубежі західної цивілізації попрошайнічєством.
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Повідомлення Додано: П'ят 21 чер, 2024 11:12

  ЛАД написав:Вас совсем переклинило?
Для вас русскоязычные украинцы с восточной Украины это "братья с русскімі чєлюстямі"?
Вы не понимаете, что это оскорбление?

Ну тут треба вияснити один момент - хто вони? Жертви русифікації чи вороги, які зайняли місце закатованих росіянами.
sashaqbl
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