"стокгольмський синдром (хворі люди)", "корисні ідіоти", можна по різному називати, але в даний час їх позиція не конструктивна. Можна було до нападу обговорювати мовні питання, ідентичність та адміністративний устрій (федарація, конфедерація, унітарна з АР по територіальному принципу !?), але начасі російськомовним найоптимальніше забути про свою російськомовність і не відсвічувати щоб Путін не марив "денацифікацією". Це маю бути "common sense", "само собой разумещееся" без примусу і "нагибання" для свідомо-притомного громадянина. Але російкомовність має підлягати суспільному осуду як аморальна поведінка, напр. як алкаша чи наркомана чи з іншою суспільно-некорисною/шкідливою залежністю.