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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 8733873487358736
Повідомлення Додано: П'ят 21 чер, 2024 11:53

  sashaqbl написав:
  ЛАД написав:Вас совсем переклинило?
Для вас русскоязычные украинцы с восточной Украины это "братья с русскімі чєлюстямі"?
Вы не понимаете, что это оскорбление?

Ну тут треба вияснити один момент - хто вони? Жертви русифікації чи вороги, які зайняли місце закатованих росіянами.

"стокгольмський синдром (хворі люди)", "корисні ідіоти", можна по різному називати, але в даний час їх позиція не конструктивна. Можна було до нападу обговорювати мовні питання, ідентичність та адміністративний устрій (федарація, конфедерація, унітарна з АР по територіальному принципу !?), але начасі російськомовним найоптимальніше забути про свою російськомовність і не відсвічувати щоб Путін не марив "денацифікацією". Це маю бути "common sense", "само собой разумещееся" без примусу і "нагибання" для свідомо-притомного громадянина. Але російкомовність має підлягати суспільному осуду як аморальна поведінка, напр. як алкаша чи наркомана чи з іншою суспільно-некорисною/шкідливою залежністю.
flyman
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  #<1 ... 8733873487358736
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