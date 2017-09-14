Water написав:https://news.finance.ua/ua/na-budivnyctvah-v-ukraini-deficyt-pracivnykiv-syahnuv-40-kompanii-zaluchayut-mihrantiv-forbes В Україні спостерігається серйозна нестача працівників будівельної галузі. Дефіцит кадрів на будівельних майданчиках сягає 40%, через що до роботи починають залучати мігрантів. Зазначається, що за період війни для роботи в Україні залучали людей із таких країн, як Пакистан, Непал, Індія, Бангладеш, Філіппіни, а також із країн Африки.
Те шо я раніше казав, плюс за кордоном вже ростуть 2-річні українці, які можуть зовсім не знати української мови. Ще різні народи ворожнече ставляться друг до друга, приклад індуси і пакистанці. Схоже будуть міжетнічні конфлікти. Зато з мовами точно не буде ніяких проблем і захищать пуйлу русскай язик нема сенсу, бо ніхто на ньому не розмовляє.
Сенаторы Линдси Грэм и Ричард Блюменталь представили двухпартийный законопроект о признании россии государством – спонсором терроризма США ранее признали государствами – спонсорами терроризма Кубу, Иран, Северную Корею и Сирию. «Прежде всего, это признание значительно увеличит доступные США инструменты для наказания путина за его варварское поведение в Украине и его деструктивные действия по всей Африке и миру в целом. Путинская россия является государством-спонсором терроризма, и давно пора официально признать это в соответствии с законодательством», – республиканец Грэм. Демократ Блюменталь: россия «заслужила» свое место в «клубе изгоев» – государств – спонсоров терроризма, развязав «жестокую кампанию насилия и агрессии» в Украине и совершая «бесчисленные зверства и преступления против человечности». Законопроект будет иметь вторичные эффекты, включая санкции для сотрудничающих с рф стран, расширение перечня товаров двойного назначения, которые не будут разрешены к экспорту в россию.
На допомогу 2ср На засоби РЄБ На 3 модуля 50w. необхідно 53.000 номер карти 4314 1402 0482 2677
Всем доброго дня, если кто-то немного хочет помочь, хлопцы будут благодарны, реально задолбали орковские БПЛА в последние дни. Первая линия. Сами уже не раз тоже скидывались. Напишите в личку, если кто-то захочет и сумму. Спасибо.
Water написав:............ Те шо я раніше казав, плюс за кордоном вже ростуть 2-річні українці, які можуть зовсім не знати української мови. Ще різні народи ворожнече ставляться друг до друга, приклад індуси і пакистанці. Схоже будуть міжетнічні конфлікти. Зато з мовами точно не буде ніяких проблем і захищать пуйлу русскай язик нема сенсу, бо ніхто на ньому не розмовляє.
freeze написав:На допомогу 2ср На засоби РЄБ На 3 модуля 50w. необхідно 53.000 номер карти 4314 1402 0482 2677
Всем доброго дня, если кто-то немного хочет помочь, хлопцы будут благодарны, реально задолбали орковские БПЛА в последние дни. Первая линия. Сами уже не раз тоже скидывались. Напишите в личку, если кто-то захочет и сумму. Спасибо.
народ уже волновался в личку писать зачем? пару платежиков должно уже быть хреново когда военнослужащие на самообеспечении средневековье
Water написав:............ Те шо я раніше казав, плюс за кордоном вже ростуть 2-річні українці, які можуть зовсім не знати української мови. Ще різні народи ворожнече ставляться друг до друга, приклад індуси і пакистанці. Схоже будуть міжетнічні конфлікти. Зато з мовами точно не буде ніяких проблем і захищать пуйлу русскай язик нема сенсу, бо ніхто на ньому не розмовляє.
А українською вони розмовляють? Вільно?
Це як в анекдоті про афроамериканця: - Котра година!? - Опівнатретю. - Сиди синку, і так бачу що ти не москаль.
Зеленський повідомив за підсумками засідання Ставки верховного головнокомандувача, що доручив уряду розробити умови, які спростять для людей встановлення сонячних панелей та акумуляторів. "З податковими та митними пільгами, спеціальними кредитними програмами", - уточнив президент. Також він додав, що очікує від уряду стратегії розвитку відновлюваної енергетики та розподіленої генерації на рівні держави.
"Усі громадські та адміністративні будівлі мають бути обладнані енергоощадними технологіями. Сонячні панелі, смартлічильники та установки зберігання енергії якнайшвидше мають з’явитися в кожній школі, у кожній лікарні. Обласним військовим адміністраціям доручили проконтролювати це на місцевому рівні", - наголосив Зеленський. https://ua.korrespondent.net/ukraine/po ... inu-onlain