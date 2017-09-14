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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 87358736873787388739>
Повідомлення Додано: П'ят 21 чер, 2024 13:23

  detroytred написав:Зеленський повідомив за підсумками засідання Ставки верховного головнокомандувача, що доручив уряду розробити умови, які спростять для людей встановлення сонячних панелей та акумуляторів. "З податковими та митними пільгами, спеціальними кредитними програмами", - уточнив президент. Також він додав, що очікує від уряду стратегії розвитку відновлюваної енергетики та розподіленої генерації на рівні держави.

"Усі громадські та адміністративні будівлі мають бути обладнані енергоощадними технологіями. Сонячні панелі, смартлічильники та установки зберігання енергії якнайшвидше мають з’явитися в кожній школі, у кожній лікарні. Обласним військовим адміністраціям доручили проконтролювати це на місцевому рівні", - наголосив Зеленський.
https://ua.korrespondent.net/ukraine/po ... inu-onlain

що там із націоналізацією в галузі енергетики? чи "єто другоє", можна як землю продавати
flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 21 чер, 2024 13:27

Новина року

Угорщина не братиме участі у "військовій місії" НАТО в Україні, заявив Орбан: "Мінімальної мети ми досягли, я домовився з генеральним секретарем НАТО, Угорщина зійде з поїзда. У НАТО буде військова місія в Україні, але Угорщина не братиме в ній участі. Машиніста переконати не вдалося, і тепер зупинити поїзд зможе лише Трамп".
https://ua.korrespondent.net/ukraine/po ... inu-onlain

Військова місія НАТО в Україні буде (тобто рішення прийнято, плани вже діють). Перепоною може стати лише Трамп (наврядчи. Дуже малоймовірно. Скоріше за все, якщо виграє вибори, то нікуди не дінеться - змінить риторику.)

Але нема головного -- в чому полягатиме місія??? Які задачі мін. і макс.?
detroytred
 
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Повідомлення Додано: П'ят 21 чер, 2024 13:29

  flyman написав:
  detroytred написав:Зеленський повідомив за підсумками засідання Ставки верховного головнокомандувача, що доручив уряду розробити умови, які спростять для людей встановлення сонячних панелей та акумуляторів. "З податковими та митними пільгами, спеціальними кредитними програмами", - уточнив президент. Також він додав, що очікує від уряду стратегії розвитку відновлюваної енергетики та розподіленої генерації на рівні держави.

"Усі громадські та адміністративні будівлі мають бути обладнані енергоощадними технологіями. Сонячні панелі, смартлічильники та установки зберігання енергії якнайшвидше мають з’явитися в кожній школі, у кожній лікарні. Обласним військовим адміністраціям доручили проконтролювати це на місцевому рівні", - наголосив Зеленський.
https://ua.korrespondent.net/ukraine/po ... inu-onlain

що там із націоналізацією в галузі енергетики? чи "єто другоє", можна як землю продавати

Війна на виживання...не у всіх.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: П'ят 21 чер, 2024 13:38

  sashaqbl написав:
  ЛАД написав:Не "за поточної влади". Это зависит совсем не от нашей "влади".
Он там говорит, что сами мы не справимся (надеюсь, вы с этим спорить не будете), а Запад на бОльшее не готов. Они не собираются ради победы Украины рисковать развернуть настоящую 3 МВ с применением ЯО.

Я не знаю, що там арестович говорить, ніколи його всерйоз не сприймав, але моє бачення наступне:
- адміністрація Байдена боїться розвязати третю світову війну
- при цьому неприємною перспективою висить афганський сценарій
Наша влада своїми діями підсилює другий фактор страху адміністрації Байдена. Корупція і подвійні стандарти деморалізують і військових і мирне населення. На жаль просте рішення, типу ФПВ ..., скоріш за все погіршить ситуацію.

Во-первых, вы фактически согласились с Арестовичем, как бы вы его не воспринимали.
Во- вторых, из ваших 2 пунктов первый всё же основной - он работает с первого дня, когда у нас в военкоматы была очередь.
И 2 вопроса к вам.
1. Что такое ФПВ? Дроны такие знаю, но они, вроде, "погіршити ситуацію" не могут.
2.1. Когда вы употребляете непотребные эпитеты по отношению к вполне демократично избранному законному Президенту Украины, вы получаете сексуальное удовлетворение?
2.2. Вы, как и многие здесь, против русского языка. Русский мат к этому не относится?
Мені дуже подобається гарна українська мова. На жаль її не дуже часто почуєш. Знаю одну продавчиню супермаркета, коли покупаю у неї, слухаю її як музику. Але більшість... Но то таке. А ось коли чую розмову українською, а через слово "руський мат"... Пробачте, але я краще послухаю розмову російською, але без мата.
И да, если тут начнут: "А вот как ругали Порошенко", то прошу найти у меня хоть слово подобное. Если найдёте, обязуюсь никогда не возражать против оскорблений Президента Зеленского. Может, я не прав, но оскорбления в адрес Президента Украины, я воспринимаю как оскорбления Украины.
Прошу не путать оскорбления с критикой.
ЛАД
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Повідомлення Додано: П'ят 21 чер, 2024 13:38

  ЛАД написав:
  Water написав:............
Те шо я раніше казав, плюс за кордоном вже ростуть 2-річні українці, які можуть зовсім не знати української мови.
Ще різні народи ворожнече ставляться друг до друга, приклад індуси і пакистанці. Схоже будуть міжетнічні конфлікти. Зато з мовами точно не буде ніяких проблем і захищать пуйлу русскай язик нема сенсу, бо ніхто на ньому не розмовляє.

А українською вони розмовляють? Вільно?

На стройке? Только руский матерный как язык межнационального общения
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Повідомлення Додано: П'ят 21 чер, 2024 13:47

  detroytred написав:
Військова місія НАТО в Україні буде (тобто рішення прийнято, плани вже діють). Перепоною може стати лише Трамп (наврядчи. Дуже малоймовірно. Скоріше за все, якщо виграє вибори, то нікуди не дінеться - змінить риторику.)

Але нема головного -- в чому полягатиме місія??? Які задачі мін. і макс.?


Тилові кордони включно з правобережним поліссям та придністров'ям
Авіація для завданнь ППО
ризиків бойових зіткненнь уникнуть, якщо взагалі щось буде
fox767676
 
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Повідомлення Додано: П'ят 21 чер, 2024 13:55

  detroytred написав:Угорщина не братиме участі у "військовій місії" НАТО в Україні, заявив Орбан: "Мінімальної мети ми досягли, я домовився з генеральним секретарем НАТО, Угорщина зійде з поїзда. У НАТО буде військова місія в Україні, але Угорщина не братиме в ній участі. Машиніста переконати не вдалося, і тепер зупинити поїзд зможе лише Трамп".
https://ua.korrespondent.net/ukraine/po ... inu-onlain

Військова місія НАТО в Україні буде (тобто рішення прийнято, плани вже діють). Перепоною може стати лише Трамп (наврядчи. Дуже малоймовірно. Скоріше за все, якщо виграє вибори, то нікуди не дінеться - змінить риторику.)

Але нема головного -- в чому полягатиме місія??? Які задачі мін. і макс.?
не смішіть. Ви ж полковник і технічний. Невже Ви думаєте пво різні ракети і дальні дрони наші запускають? Та й снайпери їздять на практику. Нато давно тут.
А в піхоту вони своїх не дадуть
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Повідомлення Додано: П'ят 21 чер, 2024 13:55

  fox767676 написав:
  detroytred написав:
Військова місія НАТО в Україні буде (тобто рішення прийнято, плани вже діють). Перепоною може стати лише Трамп (наврядчи. Дуже малоймовірно. Скоріше за все, якщо виграє вибори, то нікуди не дінеться - змінить риторику.)

Але нема головного -- в чому полягатиме місія??? Які задачі мін. і макс.?


Тилові кордони включно з правобережним поліссям та придністров'ям
Авіація для завданнь ППО
ризиків бойових зіткненнь уникнуть, якщо взагалі щось буде

то вони так званих пацифістів на Тисі пакуватимуть чи дивитися крізь пальці?
flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 21 чер, 2024 13:55

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  ЛАД написав:Але більшість... Но то таке. А ось коли чую розмову українською, а через слово "руський мат"... Пробачте, але я краще послухаю розмову російською, але без мата.

Ваші три крапки в корені змінили суть. Малося на увазі саме дрон. З ВОГом. Або чимось схожим. В морду. Так, на жаль, це погіршить ситуацію, інакше я б всерйоз про це задумався.
Я його щиро ненавиджу, бо вважаю, що його ницість і бездарність привела нас туди де ми є. І заводить ще далі.
Щодо мата - я не відношуся до ти, мяко кажучи, дивних людей, які вважають, що все погане походить з Росії, а все хороше з України. Мат - він наш, рідний, український.
Щодо арестовича - то він стільки всього видає, що в будь якому разі в чомусь з ним таки доведеться погоджуватися. Він не залишить вибору.
Востаннє редагувалось sashaqbl в П'ят 21 чер, 2024 13:59, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 21 чер, 2024 13:56

  ЛАД написав:
  sashaqbl написав:
  ЛАД написав:Не "за поточної влади". Это зависит совсем не от нашей "влади".
Он там говорит, что сами мы не справимся (надеюсь, вы с этим спорить не будете), а Запад на бОльшее не готов. Они не собираются ради победы Украины рисковать развернуть настоящую 3 МВ с применением ЯО.

Я не знаю, що там арестович говорить, ніколи його всерйоз не сприймав, але моє бачення наступне:
- адміністрація Байдена боїться розвязати третю світову війну
- при цьому неприємною перспективою висить афганський сценарій
Наша влада своїми діями підсилює другий фактор страху адміністрації Байдена. Корупція і подвійні стандарти деморалізують і військових і мирне населення. На жаль просте рішення, типу ФПВ ..., скоріш за все погіршить ситуацію.

Во-первых, вы фактически согласились с Арестовичем, как бы вы его не воспринимали.
Во- вторых, из ваших 2 пунктов первый всё же основной - он работает с первого дня, когда у нас в военкоматы была очередь.
И 2 вопроса к вам.
1. Что такое ФПВ? Дроны такие знаю, но они, вроде, "погіршити ситуацію" не могут.
2.1. Когда вы употребляете непотребные эпитеты по отношению к вполне демократично избранному законному Президенту Украины, вы получаете сексуальное удовлетворение?
2.2. Вы, как и многие здесь, против русского языка. Русский мат к этому не относится?
Мені дуже подобається гарна українська мова. На жаль її не дуже часто почуєш. Знаю одну продавчиню супермаркета, коли покупаю у неї, слухаю її як музику. Але більшість... Но то таке. А ось коли чую розмову українською, а через слово "руський мат"... Пробачте, але я краще послухаю розмову російською, але без мата.
И да, если тут начнут: "А вот как ругали Порошенко", то прошу найти у меня хоть слово подобное. Если найдёте, обязуюсь никогда не возражать против оскорблений Президента Зеленского. Может, я не прав, но оскорбления в адрес Президента Украины, я воспринимаю как оскорбления Украины.
Прошу не путать оскорбления с критикой.

Він у Вас замість ікони ще ні чи вже? До п"яти ви вмієте рахувати?
Востаннє редагувалось flyman в П'ят 21 чер, 2024 13:57, всього редагувалось 1 раз.
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