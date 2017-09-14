detroytred написав: Військова місія НАТО в Україні буде (тобто рішення прийнято, плани вже діють). Перепоною може стати лише Трамп (наврядчи. Дуже малоймовірно. Скоріше за все, якщо виграє вибори, то нікуди не дінеться - змінить риторику.)
Але нема головного -- в чому полягатиме місія??? Які задачі мін. і макс.?
Тилові кордони включно з правобережним поліссям та придністров'ям Авіація для завданнь ППО ризиків бойових зіткненнь уникнуть, якщо взагалі щось буде
то вони так званих пацифістів на Тисі пакуватимуть чи дивитися крізь пальці?
якщо поляки то гадаю з задоволенням та по-звірячому
Це з 14%, на які зросло, військові складають 60%? Чи 60% від загальної кількості випадків складають військові?
Скоріше перше, бо друге це щось неймовірне.
Нашёл интервью Клименко "Радио Свобода". К сожалению, там чуть подробнее, но по этим цифрам то же самое, непонятно. Но не буду сильно удивлён, если "від загальної кількості". Кстати, интересно, антикор у меня на компе открылся только через VPN.
..Членство в НАТО также не лучший вариант для Украины. ...Таким образом, обязательство НАТО защищать Украину в качестве союзника может в конечном итоге стоить немногим больше, чем бумага, на которой оно было написано. ... Лидеры Украины должны прекратить просить о членстве в НАТО, а администрация Байдена должна перестать рассматривать эту возможность. ..
Це ж треба з такою маніакальною впертістю вишукувати та тягнути сюди відверте прокацапське лайно Жодного проукраїнського "Мнєнія" у theguardian чи інших подібних Лад чомусь не бачить.
Флер, вам нравится, когда вас только по шёрстке гладят? Против шёрстки никак? Надо рассказывать, что "весь мир в единодушном порыве полностью поддерживает Украину" и все страны готовы завтра отправить свои войска в нашу защиту? К сожалению, это немного не так. Если вы предпочитаете розовые сны - это ваш выбор. Я предпочитаю видеть правду и знать, что даже в странах, поддерживающих нас, есть разные точки зрения. И эта не самая плохая. А знать надо, чтобы знать, с какими взглядами надо бороться, и чтобы потом, в случае чего, не испытывать неприятное удивление. Недавно читал какую-то статью, где говорилось, что настроения на Западе есть самые разные и, несмотря на то, что общественные мнения на Западе часто (обычно) очень быстро отражаются на политике правительств, сейчас в сильной поддержке Украины многие правительства идут против них.
Востаннє редагувалось ЛАД в П'ят 21 чер, 2024 14:48, всього редагувалось 1 раз.
Water написав:https://news.finance.ua/ua/na-budivnyctvah-v-ukraini-deficyt-pracivnykiv-syahnuv-40-kompanii-zaluchayut-mihrantiv-forbes В Україні спостерігається серйозна нестача працівників будівельної галузі. Дефіцит кадрів на будівельних майданчиках сягає 40%, через що до роботи починають залучати мігрантів. Зазначається, що за період війни для роботи в Україні залучали людей із таких країн, як Пакистан, Непал, Індія, Бангладеш, Філіппіни, а також із країн Африки.
Те шо я раніше казав, плюс за кордоном вже ростуть 2-річні українці, які можуть зовсім не знати української мови. Ще різні народи ворожнече ставляться друг до друга, приклад індуси і пакистанці. Схоже будуть міжетнічні конфлікти. Зато з мовами точно не буде ніяких проблем і захищать пуйлу русскай язик нема сенсу, бо ніхто на ньому не розмовляє.
freeze написав:На допомогу 2ср На засоби РЄБ На 3 модуля 50w. необхідно 53.000 номер карти 4314 1402 0482 2677
Всем доброго дня, если кто-то немного хочет помочь, хлопцы будут благодарны, реально задолбали орковские БПЛА в последние дни. Первая линия. Сами уже не раз тоже скидывались. Напишите в личку, если кто-то захочет и сумму. Спасибо.
Нашо в особисті, IMHO, хай тут пишуть. Від мене вже є, суму не пишу, гадаю це не цікаво.
Water написав:............ Те шо я раніше казав, плюс за кордоном вже ростуть 2-річні українці, які можуть зовсім не знати української мови. Ще різні народи ворожнече ставляться друг до друга, приклад індуси і пакистанці. Схоже будуть міжетнічні конфлікти. Зато з мовами точно не буде ніяких проблем і захищать пуйлу русскай язик нема сенсу, бо ніхто на ньому не розмовляє.
А українською вони розмовляють? Вільно?
На стройке? Только руский матерный как язык межнационального общения
В союзі та у сучасній педерації так, а ось як в нас буде- цікаво.