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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 87368737873887398740 ... 8742>
Повідомлення Додано: П'ят 21 чер, 2024 13:57

  flyman написав:
  fox767676 написав:
  detroytred написав:
Військова місія НАТО в Україні буде (тобто рішення прийнято, плани вже діють). Перепоною може стати лише Трамп (наврядчи. Дуже малоймовірно. Скоріше за все, якщо виграє вибори, то нікуди не дінеться - змінить риторику.)

Але нема головного -- в чому полягатиме місія??? Які задачі мін. і макс.?


Тилові кордони включно з правобережним поліссям та придністров'ям
Авіація для завданнь ППО
ризиків бойових зіткненнь уникнуть, якщо взагалі щось буде

то вони так званих пацифістів на Тисі пакуватимуть чи дивитися крізь пальці?



якщо поляки то гадаю з задоволенням та по-звірячому
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Повідомлення Додано: П'ят 21 чер, 2024 13:59

  fox767676 написав:
  flyman написав:
  fox767676 написав:
Тилові кордони включно з правобережним поліссям та придністров'ям
Авіація для завданнь ППО
ризиків бойових зіткненнь уникнуть, якщо взагалі щось буде

то вони так званих пацифістів на Тисі пакуватимуть чи дивитися крізь пальці?



якщо поляки то гадаю з задоволенням та по-звірячому

тоді будуть вирази взаємних почуттів
flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 21 чер, 2024 14:00

  detroytred написав:З початку року кількість випадків домашнього насильства в Україні зросла на 14%, у 60% випадках це військові, – Клименко
Більше інформації на порталі Антикор: https://m.antikor.com.ua/articles/70844 ... __klimenko

Це з 14%, на які зросло, військові складають 60%?
Чи 60% від загальної кількості випадків складають військові?

Скоріше перше, бо друге це щось неймовірне.

Нашёл интервью Клименко "Радио Свобода". К сожалению, там чуть подробнее, но по этим цифрам то же самое, непонятно.
Но не буду сильно удивлён, если "від загальної кількості".
Кстати, интересно, антикор у меня на компе открылся только через VPN.
ЛАД
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Повідомлення Додано: П'ят 21 чер, 2024 14:12

  Banderlog написав: Нато давно тут.

Так справа в офіційному статусі.
Неофіційно і ми якби давно в НАТО))

Офіційний статус накладає відповідальність, більші зобов'язання.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: П'ят 21 чер, 2024 14:14

  fler написав:
  ЛАД написав:
..Членство в НАТО также не лучший вариант для Украины.
...Таким образом, обязательство НАТО защищать Украину в качестве союзника может в конечном итоге стоить немногим больше, чем бумага, на которой оно было написано.
... Лидеры Украины должны прекратить просить о членстве в НАТО, а администрация Байдена должна перестать рассматривать эту возможность. ..

https://www.theguardian.com/commentisfree/article/2024/jun/20/ukraine-nato-membership
Это, правда, в разделе "Мнение", но автор Кристофер С. Чиввис — старший научный сотрудник Фонда Карнеги за международный мир...

Це ж треба з такою маніакальною впертістю вишукувати та тягнути сюди відверте прокацапське лайно :evil:
Жодного проукраїнського "Мнєнія" у theguardian чи інших подібних Лад чомусь не бачить.

Флер, вам нравится, когда вас только по шёрстке гладят? Против шёрстки никак?
Надо рассказывать, что "весь мир в единодушном порыве полностью поддерживает Украину" и все страны готовы завтра отправить свои войска в нашу защиту?
К сожалению, это немного не так.
Если вы предпочитаете розовые сны - это ваш выбор.
Я предпочитаю видеть правду и знать, что даже в странах, поддерживающих нас, есть разные точки зрения. И эта не самая плохая.
А знать надо, чтобы знать, с какими взглядами надо бороться, и чтобы потом, в случае чего, не испытывать неприятное удивление.
Недавно читал какую-то статью, где говорилось, что настроения на Западе есть самые разные и, несмотря на то, что общественные мнения на Западе часто (обычно) очень быстро отражаются на политике правительств, сейчас в сильной поддержке Украины многие правительства идут против них.
Востаннє редагувалось ЛАД в П'ят 21 чер, 2024 14:48, всього редагувалось 1 раз.
ЛАД
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Повідомлення Додано: П'ят 21 чер, 2024 14:16

  sens написав:
  Water написав:https://news.finance.ua/ua/na-budivnyctvah-v-ukraini-deficyt-pracivnykiv-syahnuv-40-kompanii-zaluchayut-mihrantiv-forbes
В Україні спостерігається серйозна нестача працівників будівельної галузі. Дефіцит кадрів на будівельних майданчиках сягає 40%, через що до роботи починають залучати мігрантів.
Зазначається, що за період війни для роботи в Україні залучали людей із таких країн, як Пакистан, Непал, Індія, Бангладеш, Філіппіни, а також із країн Африки.

Те шо я раніше казав, плюс за кордоном вже ростуть 2-річні українці, які можуть зовсім не знати української мови.
Ще різні народи ворожнече ставляться друг до друга, приклад індуси і пакистанці. Схоже будуть міжетнічні конфлікти. Зато з мовами точно не буде ніяких проблем і захищать пуйлу русскай язик нема сенсу, бо ніхто на ньому не розмовляє.

Чого ж жінок не стимулюють до виконання робіт?

А шо там з законопроєктом №11264 ?
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Повідомлення Додано: П'ят 21 чер, 2024 14:23

  freeze написав:На допомогу 2ср На засоби РЄБ
На 3 модуля 50w. необхідно
53.000 номер карти 4314 1402 0482 2677

Всем доброго дня, если кто-то немного хочет помочь, хлопцы будут благодарны, реально задолбали орковские БПЛА в последние дни. Первая линия. Сами уже не раз тоже скидывались. Напишите в личку, если кто-то захочет и сумму. Спасибо.

Нашо в особисті, IMHO, хай тут пишуть.
Від мене вже є, суму не пишу, гадаю це не цікаво.
Water
 
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Повідомлення Додано: П'ят 21 чер, 2024 14:25

  Mimohod написав:
  ЛАД написав:
  Water написав:............
Те шо я раніше казав, плюс за кордоном вже ростуть 2-річні українці, які можуть зовсім не знати української мови.
Ще різні народи ворожнече ставляться друг до друга, приклад індуси і пакистанці. Схоже будуть міжетнічні конфлікти. Зато з мовами точно не буде ніяких проблем і захищать пуйлу русскай язик нема сенсу, бо ніхто на ньому не розмовляє.

А українською вони розмовляють? Вільно?

На стройке? Только руский матерный как язык межнационального общения

В союзі та у сучасній педерації так, а ось як в нас буде- цікаво.
Water
 
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Повідомлення Додано: П'ят 21 чер, 2024 14:26

  sashaqbl написав:
  ЛАД написав:Вас совсем переклинило?
Для вас русскоязычные украинцы с восточной Украины это "братья с русскімі чєлюстямі"?
Вы не понимаете, что это оскорбление?

Ну тут треба вияснити один момент - хто вони? Жертви русифікації чи вороги, які зайняли місце закатованих росіянами.

1. Как выяснять будете?
2. "вороги, які зайняли місце закатованих росіянами" - в каком поколении будете засчитывать? В третьем, как нацисты? Или больше потребуете?
ЛАД
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Повідомлення Додано: П'ят 21 чер, 2024 14:29

  ЛАД написав:
  sashaqbl написав:
  ЛАД написав:Вас совсем переклинило?
Для вас русскоязычные украинцы с восточной Украины это "братья с русскімі чєлюстямі"?
Вы не понимаете, что это оскорбление?

Ну тут треба вияснити один момент - хто вони? Жертви русифікації чи вороги, які зайняли місце закатованих росіянами.

1. Как выяснять будете?
2. "вороги, які зайняли місце закатованих росіянами" - в каком поколении будете засчитывать? В третьем, как нацисты? Или больше потребуете?

Та хоч в десятому. Якщо людина ментально в росії, то їй тут не місце.
Я вже писав, ми в 91 році втратили свій шанс, зробити так як чеченці або так як балтійці.
sashaqbl
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