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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: П'ят 21 чер, 2024 14:30
ЛАД написав: Water написав:
............
Те шо я раніше казав, плюс за кордоном вже ростуть 2-річні українці, які можуть зовсім не знати української мови.
Ще різні народи ворожнече ставляться друг до друга, приклад індуси і пакистанці. Схоже будуть міжетнічні конфлікти. Зато з мовами точно не буде ніяких проблем і захищать пуйлу русскай язик нема сенсу, бо ніхто на ньому не розмовляє.
А українською вони розмовляють? Вільно?
Наскільки я знаю, в Індії друга мова це англійська, тобто вони володіють рідною та англійською. Ми володіємо англійською на достатньому для будівництва рівні?
Так ось, потрібна державна програма навчання таких мігрантів, АБО навчання наших прорабів англійській то того рівня, якого буде достатньо для будівництва, гадаю це десь B1.
Яко шо, то я теж пам`ятаю той час, коли союз до нас завіз братів та сестер з В`єтнаму, які потім на базарЯх розмовляли тими мовами, якими розмовляло місцеве населення.
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Додано: П'ят 21 чер, 2024 14:33
fler написав:
законопроект о признании россии государством – спонсором терроризма
fler написав:
е ж треба з такою маніакальною впертістю вишукувати та тягнути сюди відверте лайно
Та й давайте поглянемо на себе. рузкі видають в своїх консульствах довідки про народження М1860, а в нас?
100 дол за ід яка є БЕЗКОШТОВНОЮ в інших країнах, а у нас?
Чи є закоропроєкти про 'признании мошенничества на уровне государства'?
3 роки вже говорять про того тероризму а сенс?
Риторичні питання, які не потребують відповіді.
Віталіан. Дуже влучно часами описуєте якісь ситуації, процесси і тд, завжди додаєте якісь аналогії, видно що у Вас багатий досвід на якійсь 'відповідальній' посаді з широким кругозором. Хоч читачі не завжди хочуть щось зрозуміти.
Востаннє редагувалось BeneFuckTor
в П'ят 21 чер, 2024 14:34, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: П'ят 21 чер, 2024 14:34
sashaqbl написав:
Якщо людина ментально в росії, то їй тут не місце.
Таке місто достатньо окупувати москалями на 1 добу, зразу видно хто тут довго чекав братів, та з аквафрешем вийшов зустрічати.
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Додано: П'ят 21 чер, 2024 14:44
sashaqbl написав:
.........
Малося на увазі саме дрон. З ВОГом. Або чимось схожим. В морду. Так, на жаль, це погіршить ситуацію, інакше я б всерйоз про це задумався.
Объясните, пожалуйста, непонятно, что вы имеете ввиду. Каким образом, фпв-дроны могут "погіршити ситуацію"? Или вы имеете ввиду российские?
Короче, написано непонятно.
Я його щиро ненавиджу, бо вважаю, що його ницість і бездарність привела нас туди де ми є. І заводить ще далі.
Ваше дело. Чувства дело такое. Запретить ненавидеть я вам не могу, хотя категорически не согласен с вашим выводом. Уверен, что с любым другим было бы примерно то же. Но оскорблять не обязательно.
Щодо мата - я не відношуся до ти, мяко кажучи, дивних людей, які вважають, що все погане походить з Росії, а все хороше з України. Мат - він наш, рідний, український.
Нет, тут всё же надо признать приоритет России. Русский мат - это их фирменное блюдо.
Хорошо освоенное и у нас.
Но происхождение не принципиально. Главное результат.
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Додано: П'ят 21 чер, 2024 14:46
flyman написав:
.............
Він у Вас замість ікони ще ні чи вже? До п"яти ви вмієте рахувати?
Вы сначала разберитесь с Виталичкой - вы один человек или нет.
А то после вчерашнего у меня двоится в глазах, не пойму, кому отвечаю.
Востаннє редагувалось ЛАД
в П'ят 21 чер, 2024 15:02, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: П'ят 21 чер, 2024 14:51
Рада Європейського Союзу ухвалила переговорні рамки для початку перемовин про вступ України та Молдови до ЄС.
Про це повідомило бельгійське головування в Раді Євросоюзу.
Переговори про вступ стартують 25 червня в Люксембурзі. На 15:30 запланована міжурядова конференція з Україною, а на 18:00 — з Молдовою.
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Додано: П'ят 21 чер, 2024 14:55
sashaqbl написав: ЛАД написав: sashaqbl написав:
...........
Ну тут треба вияснити один момент - хто вони? Жертви русифікації чи вороги, які зайняли місце закатованих росіянами.
1. Как выяснять будете?
2. "вороги, які зайняли місце закатованих росіянами" - в каком поколении будете засчитывать? В третьем, как нацисты? Или больше потребуете?
Та хоч в десятому. Якщо людина ментально в росії, то їй тут не місце.
Я вже писав, ми в 91 році втратили свій шанс, зробити так як чеченці або так як балтійці.
Как будете проверять ментальность?
Какое решение примете, если вдруг окажется, что украинец в 100-м поколении "ментально в росії"?
"їй тут не місце" - так что делать? Варианты - лишать гражданства, высылать из страны, концлагерь, расстрел? что-то ещё?
91 год уже далеко. Нет смысла говорить. Живём и принимаем решения сегодня.
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Додано: П'ят 21 чер, 2024 14:59
Water написав: ЛАД написав: Water написав:
............
Те шо я раніше казав, плюс за кордоном вже ростуть 2-річні українці, які можуть зовсім не знати української мови.
Ще різні народи ворожнече ставляться друг до друга, приклад індуси і пакистанці. Схоже будуть міжетнічні конфлікти. Зато з мовами точно не буде ніяких проблем і захищать пуйлу русскай язик нема сенсу, бо ніхто на ньому не розмовляє.
А українською вони розмовляють? Вільно?
Наскільки я знаю, в Індії друга мова це англійська, тобто вони володіють рідною та англійською. Ми володіємо англійською на достатньому для будівництва рівні?
Так ось, потрібна державна програма навчання таких мігрантів, АБО навчання наших прорабів англійській то того рівня, якого буде достатньо для будівництва, гадаю це десь B1.
Яко шо, то я теж пам`ятаю той час, коли союз до нас завіз братів та сестер з В`єтнаму, які потім на базарЯх розмовляли тими мовами, якими розмовляло місцеве населення.
Тільки Індія була колонією, тому там англійська, а тут російська.
Якщо слідувати Вашій логіці, то рос. друга в Україні це ОК. РФ аплодує стоячи.
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Додано: П'ят 21 чер, 2024 15:00
Water написав:
............
Наскільки я знаю, в Індії друга мова це англійська, тобто вони володіють рідною та англійською. Ми володіємо англійською на достатньому для будівництва рівні?
Так ось, потрібна державна програма навчання таких мігрантів, АБО навчання наших прорабів англійській то того рівня, якого буде достатньо для будівництва, гадаю це десь B1.
Яко шо, то я теж пам`ятаю той час, коли союз до нас завіз братів та сестер з В`єтнаму, які потім на базарЯх розмовляли тими мовами, якими розмовляло місцеве населення.
Боюсь, английский у многих индийцев из низших слоёв Вы поймёте с большим трудом.
Точно так же, как порой было невозможно понять вьетнамца на барабашке.
На будівництві, скорее всего, как здесь писали, будет великий и могучий русский мат.
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ЛАД
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Додано: П'ят 21 чер, 2024 15:00
ЛАД написав: flyman написав:
.............
Він у Вас замість ікони ще ні чи вже? До п"яти ви вмієте рахувати?
ы сначала разберитесь с Виталичкой - во один человек или нет.
А то после вчерашнего у меня двоится в глазах, не пойму, кому отвечаю.
у вас не в глазах двоится а в мозгах.
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