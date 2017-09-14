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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: П'ят 21 чер, 2024 15:01
ЛАД написав: flyman написав:
.............
Він у Вас замість ікони ще ні чи вже? До п"яти ви вмієте рахувати?
ы сначала разберитесь с Виталичкой - во один человек или нет.
А то после вчерашнего у меня двоится в глазах, не пойму, кому отвечаю.
запішіться на сеанс нюхання мізків до семінариста
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Додано: П'ят 21 чер, 2024 15:03
Water написав:
Рада Європейського Союзу ухвалила переговорні рамки для початку перемовин про вступ України та Молдови до ЄС.
Про це повідомило бельгійське головування в Раді Євросоюзу.
Переговори про вступ стартують 25 червня в Люксембурзі. На 15:30 запланована міжурядова конференція з Україною, а на 18:00 — з Молдовою.
А через тиждень приходить черга Угорщини головувати в Унії.
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Додано: П'ят 21 чер, 2024 15:06
ЛАД написав:
Объясните, пожалуйста, непонятно, что вы имеете ввиду. Каким образом, фпв-дроны могут "погіршити ситуацію"?
вог в морду головноєбланствующому. ЩО тут не зрозуміло?
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sashaqbl
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Додано: П'ят 21 чер, 2024 15:07
sashaqbl написав:
Я його щиро ненавиджу, бо вважаю, що його ницість і бездарність привела нас туди де ми є. І заводить ще далі.
То лі дєло його папереднікі... Один втік до кацапії, прихопивши з собою камаз грошей і все, що зміг вивезти. Інший наче почав армію відроджувати, але раптом підписав ганебні мінські угоди, які за його наступної каденції завели б нас у кацапію не на 20 чи там скільки зараз %, а на всі 100%.
Але хто ж всравсь? Той, хто об'єднав проти кацапії увесь цивілізований світ і рухає країну в НАТО та ЄС?
ПС. Від ранку в Мико лунають тривоги, одна за одною. Мстя летить)))
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fler
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Додано: П'ят 21 чер, 2024 15:08
ЛАД написав:
Как будете проверять ментальность?
Какое решение примете, если вдруг окажется, что украинец в 100-м поколении "ментально в росії"?
Створити такі умови, щоб самі виїхали.
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sashaqbl
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Додано: П'ят 21 чер, 2024 15:08
vitaliiangel-flyman
Вы так в унисон отвечаете, и оба о мозгах.
Только на разных языках.
Можете не повторяться, я и на одном пойму.
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ЛАД
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Додано: П'ят 21 чер, 2024 15:08
Water написав:
А шо там з законопроєктом №11264 ?
Цей законопроект відкликали минулого місяця.
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АндрейМ
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Додано: П'ят 21 чер, 2024 15:11
fler написав:
Але хто ж всравсь? Той, хто об'єднав проти кацапії увесь цивілізований світ і рухає країну в НАТО та ЄС?
Ваш єблан вже довже при владі ніж будь хто з папєрєдніков, крім кучми. Але ви досі папєрєднікав згадуєте...
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sashaqbl
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Додано: П'ят 21 чер, 2024 15:11
fler написав: sashaqbl написав:
Я його щиро ненавиджу, бо вважаю, що його ницість і бездарність привела нас туди де ми є. І заводить ще далі.
То лі дєло його папереднікі... Один втік до кацапії, прихопивши з собою камаз грошей і все, що зміг вивезти. Інший наче почав армію відроджувати, але раптом підписав ганебні мінські угоди, які за його наступної каденції завели б нас у кацапію не на 20 чи там скільки зараз %, а на всі 100%.
Але хто ж всравсь? Той, хто об'єднав проти кацапії увесь цивілізований світ і рухає країну в НАТО та ЄС?
ПС. Від ранку в Мико лунають тривоги, одна за одною. Мстя летить)))
зато зараз це ідеально, дайте два
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flyman
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Додано: П'ят 21 чер, 2024 15:13
Water написав: ЛАД написав: Water написав:
............
Те шо я раніше казав, плюс за кордоном вже ростуть 2-річні українці, які можуть зовсім не знати української мови.
Ще різні народи ворожнече ставляться друг до друга, приклад індуси і пакистанці. Схоже будуть міжетнічні конфлікти. Зато з мовами точно не буде ніяких проблем і захищать пуйлу русскай язик нема сенсу, бо ніхто на ньому не розмовляє.
А українською вони розмовляють? Вільно?
Наскільки я знаю, в Індії друга мова це англійська, тобто вони володіють рідною та англійською. Ми володіємо англійською на достатньому для будівництва рівні?
Так ось, потрібна державна програма навчання таких мігрантів, АБО навчання наших прорабів англійській то того рівня, якого буде достатньо для будівництва, гадаю це десь B1.
Яко шо, то я теж пам`ятаю той час, коли союз до нас завіз братів та сестер з В`єтнаму, які потім на базарЯх розмовляли тими мовами, якими розмовляло місцеве населення.
Немає сенсу. Всі ці південні хлопці до першої зими. Краще вже наші прораби кудись в Каїр на будівництво.
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