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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: П'ят 21 чер, 2024 15:16
sashaqbl написав: ЛАД написав:
Как будете проверять ментальность?
Какое решение примете, если вдруг окажется, что украинец в 100-м поколении "ментально в росії"?
Створити такі умови, щоб самі виїхали.
А конкретнее можно?
После открытия границ, похоже, уедут многие украинцы. Где новых наберёте? И по какому принципу?
"Расовые законы"? Или пароль будет: "Ненавижу Россию"?
Вы там, вроде, написали, что не в восторге от мата, но сами упорно
продолжаете.
Парадокс?
Востаннє редагувалось ЛАД
в П'ят 21 чер, 2024 15:16, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: П'ят 21 чер, 2024 15:16
fler написав:
То лі дєло його папереднікі... Один втік до кацапії, прихопивши з собою камаз грошей і все, що зміг вивезти. Інший наче почав армію відроджувати, але раптом підписав ганебні мінські угоди, які за його наступної каденції завели б нас у кацапію не на 20 чи там скільки зараз %, а на всі 100%.
Але хто ж всравсь? Той, хто об'єднав проти кацапії увесь цивілізований світ і рухає країну в НАТО та ЄС?
В цю гру можна грати удвох:
При папєрєднікє не було 8 млн біженців, сотень тисяч вбитих та скалічених, працювала енергетика та економіка, школяри не сиділи у сховищах, літала цивільна авіація а в Одесі на пляжі відпочивали люди, долар по 25. Ну і в Міко ви теж знаєте, як було. Зара краще? Бачите, що зе-вова наробив? Бізнес на крові, йому вигідно, щоб війна нескінченна була. #атопутіннападьот
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Додано: П'ят 21 чер, 2024 15:18
whois2010 написав: fler написав:
То лі дєло його папереднікі... Один втік до кацапії, прихопивши з собою камаз грошей і все, що зміг вивезти. Інший наче почав армію відроджувати, але раптом підписав ганебні мінські угоди, які за його наступної каденції завели б нас у кацапію не на 20 чи там скільки зараз %, а на всі 100%.
Але хто ж всравсь? Той, хто об'єднав проти кацапії увесь цивілізований світ і рухає країну в НАТО та ЄС?
В цю гру можна грати удвох:
При папєрєднікє не було 8 млн біженців, сотень тисяч вбитих та скалічених, працювала енергетика та економіка, школяри не сиділи у сховищах, літала цивільна авіація а в Одесі на пляжі відпочивали люди. Ну і в Міко ви теж знаєте, як було. Зара краще? Бачите, що зе-вова наробив? Бізнес на крові, йому вигідно, щоб війна нескінченна була. #атопутіннападьот
Та хоч втрьох.
А я, наивный, гадав, що то наробив Путін. А оказывается Зеленский.
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Додано: П'ят 21 чер, 2024 15:22
ЛАД написав:
Та хоч втрьох.
А я, наивный, гадав, що то наробив Путін
. А оказывается Зеленский.
О, а я вважав що зе-дебільний електорат невиліковний. То, виявляється, всеж-таки путін винуватий? І Порошенко не бажав не припиняти бойових дій? І бізнес на крові не будував?
Москалі вам ще рохи ракет відсиплять, то взагалі на українську перейдете навіть у думках
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Додано: П'ят 21 чер, 2024 15:29
ЛАД написав:
А конкретнее можно?
После открытия границ, похоже, уедут многие украинцы. Где новых наберёте? И по какому принципу?
"Расовые законы"? Или пароль будет: "Ненавижу Россию"?
Вы там, вроде, написали, что не в восторге от мата, но сами упорно продолжаете.
Парадокс?
Не тупіть. Я ніколи не писав, що проти мата. Я якраз активно ним користуюся останній рік свого життя.
Дотримання існуючого законодавства, включно з вимогою спілкуватися державною мовою для держслужбовців та в сфері обслуговування а також заборона на всяке московське лайно типу ленінів і булгакових могло б створити достатньо некомфортні умови для москалів.
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Додано: П'ят 21 чер, 2024 15:30
Громадянин зеленський не впорався з мільйоном ФПВ-дронів, збирайте самі (у кожній кухні)
дозволяється військовим частинам Збройних Сил, затверджений постановою КМУ від 25.07.2000 N 1171, таким видом діяльності, як "Виробництво повітряних і космічних літальних апаратів, супутнього устатковання
Схоже, роздають сінекури. Я б, наприклад, міг на себе взяти функції фіскальних органів, або таможні.
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Додано: П'ят 21 чер, 2024 15:31
ЛАД написав:
Какое решение примете, если вдруг окажется, что украинец в 100-м поколении "ментально в росії"?
"їй тут не місце" - так что делать? Варианты - лишать гражданства, высылать из страны, концлагерь, расстрел? что-то ещё?
Достатньо скопіювать дії сусіда.
Так, це концтабір, розстріл, курка пачпорт, Сибір.
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Додано: П'ят 21 чер, 2024 15:33
А ведь порошенко мог не проводить выборы тоже. 6 волн мобилизации провел. Безвиз
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Додано: П'ят 21 чер, 2024 15:33
whois2010 написав:
Громадянин зеленський не впорався з мільйоном ФПВ-дронів, збирайте самі (у кожній кухні)
дозволяється військовим частинам Збройних Сил, затверджений постановою КМУ від 25.07.2000 N 1171, таким видом діяльності, як "Виробництво повітряних і космічних літальних апаратів, супутнього устатковання
Схоже, роздають сінекури. Я б, наприклад, міг на себе взяти функції фіскальних органів, або таможні.
не можна, потім пришують статтю "виготовлення вибохових предметів" або "розповсюдження вогнеальної зброї"
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Додано: П'ят 21 чер, 2024 15:44
whois2010 написав: ЛАД написав:
Та хоч втрьох.
А я, наивный, гадав, що то наробив Путін
. А оказывается Зеленский.
О, а я вважав що зе-дебільний електорат невиліковний. То, виявляється, всеж-таки путін винуватий? І Порошенко не бажав не припиняти бойових дій? І бізнес на крові не будував?
Москалі вам ще рохи ракет відсиплять, то взагалі на українську перейдете навіть у думках
Будував. И сейчас некоторые будують.
Что "Порошенко бажав", я не знаю. Но то, что он не пытался сделать ничего, чтобы её избежать, это факт. Все его шаги (возможно, не намеренно, а по ошибке) вели к конфронтации. Укрепление армии было правильным. Правда, недостаточным, возможно, не по его вине.
К сожалению, уже не раз писал, Зеленский, несмотря на свои обещания, не сделал всё возможное для предотвращения войны.
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