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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 8739874087418742>
Повідомлення Додано: П'ят 21 чер, 2024 15:16

  sashaqbl написав:
  ЛАД написав:Как будете проверять ментальность?
Какое решение примете, если вдруг окажется, что украинец в 100-м поколении "ментально в росії"?

Створити такі умови, щоб самі виїхали.

А конкретнее можно?
После открытия границ, похоже, уедут многие украинцы. Где новых наберёте? И по какому принципу?
"Расовые законы"? Или пароль будет: "Ненавижу Россию"?

Вы там, вроде, написали, что не в восторге от мата, но сами упорно продолжаете.
Парадокс?
Востаннє редагувалось ЛАД в П'ят 21 чер, 2024 15:16, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 21 чер, 2024 15:16

  fler написав:То лі дєло його папереднікі... Один втік до кацапії, прихопивши з собою камаз грошей і все, що зміг вивезти. Інший наче почав армію відроджувати, але раптом підписав ганебні мінські угоди, які за його наступної каденції завели б нас у кацапію не на 20 чи там скільки зараз %, а на всі 100%.
Але хто ж всравсь? Той, хто об'єднав проти кацапії увесь цивілізований світ і рухає країну в НАТО та ЄС?


В цю гру можна грати удвох:

При папєрєднікє не було 8 млн біженців, сотень тисяч вбитих та скалічених, працювала енергетика та економіка, школяри не сиділи у сховищах, літала цивільна авіація а в Одесі на пляжі відпочивали люди, долар по 25. Ну і в Міко ви теж знаєте, як було. Зара краще? Бачите, що зе-вова наробив? Бізнес на крові, йому вигідно, щоб війна нескінченна була.

#атопутіннападьот
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Повідомлення Додано: П'ят 21 чер, 2024 15:18

  whois2010 написав:
  fler написав:То лі дєло його папереднікі... Один втік до кацапії, прихопивши з собою камаз грошей і все, що зміг вивезти. Інший наче почав армію відроджувати, але раптом підписав ганебні мінські угоди, які за його наступної каденції завели б нас у кацапію не на 20 чи там скільки зараз %, а на всі 100%.
Але хто ж всравсь? Той, хто об'єднав проти кацапії увесь цивілізований світ і рухає країну в НАТО та ЄС?


В цю гру можна грати удвох:

При папєрєднікє не було 8 млн біженців, сотень тисяч вбитих та скалічених, працювала енергетика та економіка, школяри не сиділи у сховищах, літала цивільна авіація а в Одесі на пляжі відпочивали люди. Ну і в Міко ви теж знаєте, як було. Зара краще? Бачите, що зе-вова наробив? Бізнес на крові, йому вигідно, щоб війна нескінченна була.

#атопутіннападьот

Та хоч втрьох.
А я, наивный, гадав, що то наробив Путін. А оказывается Зеленский.
ЛАД
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Повідомлення Додано: П'ят 21 чер, 2024 15:22

  ЛАД написав:
Та хоч втрьох.
А я, наивный, гадав, що то наробив Путін. А оказывается Зеленский.

О, а я вважав що зе-дебільний електорат невиліковний. То, виявляється, всеж-таки путін винуватий? І Порошенко не бажав не припиняти бойових дій? І бізнес на крові не будував?
Москалі вам ще рохи ракет відсиплять, то взагалі на українську перейдете навіть у думках
whois2010
 
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Повідомлення Додано: П'ят 21 чер, 2024 15:29

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  ЛАД написав:А конкретнее можно?
После открытия границ, похоже, уедут многие украинцы. Где новых наберёте? И по какому принципу?
"Расовые законы"? Или пароль будет: "Ненавижу Россию"?
Вы там, вроде, написали, что не в восторге от мата, но сами упорно продолжаете.
Парадокс?

Не тупіть. Я ніколи не писав, що проти мата. Я якраз активно ним користуюся останній рік свого життя.
Дотримання існуючого законодавства, включно з вимогою спілкуватися державною мовою для держслужбовців та в сфері обслуговування а також заборона на всяке московське лайно типу ленінів і булгакових могло б створити достатньо некомфортні умови для москалів.
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Повідомлення Додано: П'ят 21 чер, 2024 15:30

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Громадянин зеленський не впорався з мільйоном ФПВ-дронів, збирайте самі (у кожній кухні)
дозволяється військовим частинам Збройних Сил, затверджений постановою КМУ від 25.07.2000 N 1171, таким видом діяльності, як "Виробництво повітряних і космічних літальних апаратів, супутнього устатковання


Схоже, роздають сінекури. Я б, наприклад, міг на себе взяти функції фіскальних органів, або таможні.
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Повідомлення Додано: П'ят 21 чер, 2024 15:31

  ЛАД написав:Какое решение примете, если вдруг окажется, что украинец в 100-м поколении "ментально в росії"?
"їй тут не місце" - так что делать? Варианты - лишать гражданства, высылать из страны, концлагерь, расстрел? что-то ещё?

Достатньо скопіювать дії сусіда.
Так, це концтабір, розстріл, курка пачпорт, Сибір.
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Повідомлення Додано: П'ят 21 чер, 2024 15:33

Re: Напад росії і білорусі на Україну

А ведь порошенко мог не проводить выборы тоже. 6 волн мобилизации провел. Безвиз
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Повідомлення Додано: П'ят 21 чер, 2024 15:33

  whois2010 написав:Громадянин зеленський не впорався з мільйоном ФПВ-дронів, збирайте самі (у кожній кухні)
дозволяється військовим частинам Збройних Сил, затверджений постановою КМУ від 25.07.2000 N 1171, таким видом діяльності, як "Виробництво повітряних і космічних літальних апаратів, супутнього устатковання


Схоже, роздають сінекури. Я б, наприклад, міг на себе взяти функції фіскальних органів, або таможні.

не можна, потім пришують статтю "виготовлення вибохових предметів" або "розповсюдження вогнеальної зброї"
flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 21 чер, 2024 15:44

  whois2010 написав:
  ЛАД написав:
Та хоч втрьох.
А я, наивный, гадав, що то наробив Путін. А оказывается Зеленский.

О, а я вважав що зе-дебільний електорат невиліковний. То, виявляється, всеж-таки путін винуватий? І Порошенко не бажав не припиняти бойових дій? І бізнес на крові не будував?
Москалі вам ще рохи ракет відсиплять, то взагалі на українську перейдете навіть у думках

Будував. И сейчас некоторые будують.
Что "Порошенко бажав", я не знаю. Но то, что он не пытался сделать ничего, чтобы её избежать, это факт. Все его шаги (возможно, не намеренно, а по ошибке) вели к конфронтации. Укрепление армии было правильным. Правда, недостаточным, возможно, не по его вине.
К сожалению, уже не раз писал, Зеленский, несмотря на свои обещания, не сделал всё возможное для предотвращения войны.
ЛАД
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