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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 87408741874287438744>
Повідомлення Додано: П'ят 21 чер, 2024 15:47

  ЛАД написав:vitaliiangel-flyman
я у вас в чс. вы забыли? склероз
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: П'ят 21 чер, 2024 15:47

  fox767676 написав:
  freeze написав:На допомогу 2ср На засоби РЄБ
На 3 модуля 50w. необхідно
53.000 номер карти 4314 1402 0482 2677

Всем доброго дня, если кто-то немного хочет помочь, хлопцы будут благодарны, реально задолбали орковские БПЛА в последние дни. Первая линия. Сами уже не раз тоже скидывались. Напишите в личку, если кто-то захочет и сумму. Спасибо.

народ уже волновался
в личку писать зачем?
пару платежиков должно уже быть
хреново когда военнослужащие на самообеспечении
средневековье
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budivelnik
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Повідомлення Додано: П'ят 21 чер, 2024 15:53

  sashaqbl написав:................
Не тупіть. Я ніколи не писав, що проти мата. Я якраз активно ним користуюся останній рік свого життя.

На фронте это понятно.
Но это не означает, что это правильно и хорошо.

Дотримання існуючого законодавства, включно з вимогою спілкуватися державною мовою для держслужбовців та в сфері обслуговування

Это уже есть.

а також заборона на всяке московське лайно типу ленінів і булгакових могло б створити достатньо некомфортні умови для москалів.

Не смешно и наивно. Это никого уж слишком не смутит. И это больше против СССР, а не против РФ.
Но вы не ответили, где вы наберёте новых украинцев и по какому принципу отбирать будете.
ЛАД
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Повідомлення Додано: П'ят 21 чер, 2024 15:57

  Water написав:
  ЛАД написав:Какое решение примете, если вдруг окажется, что украинец в 100-м поколении "ментально в росії"?
"їй тут не місце" - так что делать? Варианты - лишать гражданства, высылать из страны, концлагерь, расстрел? что-то ещё?

Достатньо скопіювать дії сусіда.
Так, це концтабір, розстріл, курка пачпорт, Сибір.

Так тогда, может, проще сразу войти в их состав?
А то у нас свого Сибіру не має.
ЛАД
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Повідомлення Додано: П'ят 21 чер, 2024 16:01

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Когда я слышу слово "мова" я проверяю свой кошелек.
Афоризмы нового времени.
Mimohod
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Повідомлення Додано: П'ят 21 чер, 2024 16:02

  Бетон написав:А ведь порошенко мог не проводить выборы тоже. 6 волн мобилизации провел. Безвиз

И тоже 300-тыс. (или сколько там?) армия врага на территории Украины. :mrgreen:
ЛАД
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Повідомлення Додано: П'ят 21 чер, 2024 16:04

  ЛАД написав:
  sashaqbl написав:................
Не тупіть. Я ніколи не писав, що проти мата. Я якраз активно ним користуюся останній рік свого життя.

На фронте это понятно.
Но это не означает, что это правильно и хорошо.

Дотримання існуючого законодавства, включно з вимогою спілкуватися державною мовою для держслужбовців та в сфері обслуговування

Это уже есть.

а також заборона на всяке московське лайно типу ленінів і булгакових могло б створити достатньо некомфортні умови для москалів.

Не смешно и наивно. Это никого уж слишком не смутит. И это больше против СССР, а не против РФ.
Но вы не ответили, где вы наберёте новых украинцев и по какому принципу отбирать будете.

Краще менше да лучше.
Ліпше однин свідомий українець, чим десяток рускоязичних совків.
Біда, що за 30 років дуже повільно йшло опритомнення після совєтізації, коли хіба західна Україна була при більш-меншій свідомості. А потім постійні гойдалки, то ВФЯ та ЗЕ із своїм лохторатом, то перефарбований Ющ/ПАП.
Жодного подібного до Чорновола не вибрали ні разу.
А потім ЛАДи: "а що зробили папірендники".
Мало що зробили, бо були такі самі колишні совки як ЛАДи, і тільки під тиском обставин щось намагалися робити щось корисне час від часу. Тобто вибирали або відвертих совіків-русофілів, або наполовину бариго-казнокрадів, а совколади починали волати що їх щімать.
flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 21 чер, 2024 16:11


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