Додано: П'ят 21 чер, 2024 16:48

Подивіться на форумну спільноту))

Тут майже кожний тицяє в когось, що він не такий, несвідомий))

За самими різними критеріями: від совковості, російськомовності і до несплати податків, ухилянства.



Фундамент -- за демократії орієнтир на більшість (офіційно!); але (неофіційно!) можновладці цілком успішно при бажанні можуть маніпулювати і проштовхувати своє (як приклад, да пофіг, що більшість категорично проти, наприклад, отого здорожчання газу; або зараз ....))))



І?)))

Або як сралін (силоміць), або як льонін (надурити. земля хрестьянам, хфабрики робочим, а по факту дзуськи обом); або по демократії (як більшість ... і чекати хоч до другого Пришестя, поки дозріють); або по революційному, як потужна меншість... але тоді ж треба до кінця))) по сралінські.

Якщо ж не до кінця, то ... за віконцем ціна. Все рівно банкет за чиїсь рахунок.



Якщо хтось не розуміє який можливий за таких умов вихід, рішення з найменшою ціною, то ну і нехай.

Інфантилізм буває різний))